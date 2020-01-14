Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам стали чаще отказывать в кредитах

Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче новых кредитов — доля одобренных ссуд в 2019 году стала минимальной за последние два года, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
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с чего всё началось

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
РБК13 января в 22:04

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Небанковские кредиты. Чем опасны альтернативные займы

Life.ruвчера в 23:30

Сезон не выдался

Российская газетавчера в 11:01

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБК13 января в 23:58

Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков

РИА Новостивчера в 01:28

Более 60% россиян получили отказ в выдаче кредита

Известиявчера в 00:54

Банки стали чаще отказывать заемщикам в новых ссудах

Эхо Москвывчера в 01:30

Банки отказали в кредитах в 2019 году более 60% заявителей

Газета.Ruвчера в 03:51
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Путин начал оглашать послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин начал оглашение 16-го послания Федеральному собранию.
Коммерсантъ 04:05
Общество

Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Российская газета 01:17
Политика

Путин заявил, что студенты после 2 курса смогут менять направление

Путин подчеркнул, что все звенья здравоохранения должны быть обеспечены медицинскими специалистами.
Московский Комсомолец 04:45
Футбол

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Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско не намерен работать в клубе в следующем сезоне.
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Треть россиян устала от новогодних каникул

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ТагилСити.ру вчера в 10:29
Общество

Меган Маркл отказалась от переговоров с Елизаветой II

Меган Маркл отказалась разговаривать с королевой Елизаветой II и другими представителями рода Виндзоров.
Вести.Ru вчера в 20:41
Происшествия

Александр Серов получил ранение в ногу во время потасовки

Народный артист России Александр Серов получил огнестрельное ранение в ногу в потасовке в конце 2019 года.
Известия 03:55
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В Красноярске открылось первое паллиативное отделение для детей

В Красноярске открылось первое паллиативное отделение для детей с неизлечимыми заболеваниями.
ДЕЛА.ru 03:04
Общество

Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам

С 14 января Microsoft прекратила техническую поддержку Windows 7 и Windows Server 2008.
Коммерсантъ вчера в 17:31
Экономика

Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3%

Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".
ТАСС 13 января в 21:32
Армия и оружие

В НАТО пообещали ответ на размещение Россией крылатых ракет 9М729

НАТО отреагирует соразмерно и адекватно размещению Россией комплексов "Искандер", оснащенных новой ракетой 9M729 (по классификации НАТО SSC-8).
МонаВиста 13 января в 05:50
Гаджеты

В России появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками

iXBT.com вчера в 22:31
Происшествия

Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым

Газета.Ru 02:58
Общество

Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира

Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).
РБК 03:22
Происшествия

Модель Ксению Пунтус перевели из реанимации в отделение травматологии

Модель Ксению Пунтус, упавшую с высоты третьего этажа, перевели из отделения реанимации в травматологию, сообщили РИА Новости в Боткинской больнице.
РИА Новости 03:08
Шоу-бизнес

Мария Шукшина забрала внука после многочисленных скандалов

Амур.инфо 02:12
Армия и оружие

Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке

Мой Брянск вчера в 22:10
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Происшествия

В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии

Российская газета 03:21
Общество

Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России

Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов.
Известия вчера в 23:29
Авто

Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80

Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Автоновости дня вчера в 23:00
Энергетика

«Транснефть» исключает прекращение транзита нефти через Беларусь

Россия может перераспределить транзитные потоки нефти, которые идут в Европу через Беларусь, однако прекращение транзита исключено.
ГЛАС.RU 04:27
Экономика

Нижегородцы получат льготные кредиты на строительство жилья

Льготные кредиты на строительство жилья и благоустройство домовладений на сельских территориях смогут получить нижегородцы в 2020 году, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Время Н вчера в 09:55
Общество

Заселения в турецкие отели придется ждать дольше

В Турции отельеров обязали соблюдать все законодательно установленные правила о защите персональных данных, это растянет ожидание заселения в бюджетных отелях и гостиницах среднего сегмента, заявили в «Ассоциации туроператоров России» (АТОР).
Взгляд.ру вчера в 08:54
Автоспорт

Шибалов выиграл 10-й этап «Дакара», Каргинов остался лидером

Лидер генеральной классификации Андрей Каргинов на 10-м этапе стал пятым, позволив Шибалову отыграть пару минут в зачете.
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Футбол

Роман Пилипчук официально возглавил «Спартак-2»

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Футбол

В российском футболе стартовала судейская реформа

Сама по себе отставка Егорова никого не удивила - ее ждали еще в середине ноября, когда исполком РФС анонсировал судейскую реформу, а судейский комитет вместо Николая Левникова возглавил бизнесмен Ашот Хачатурянц.
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Apple обновлением случайно сломала наушники AirPods Pro

Оказывается, причиной неполадок стало очередное обновление, случайно сломавшее фирменные наушники пользователей.
Дни24 вчера в 07:28
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В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России

Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Газета.Ru 00:37
Армия и оружие

Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Вести.Ru вчера в 17:39
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