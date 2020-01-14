Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам стали чаще отказывать в кредитах

Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче новых кредитов — доля одобренных ссуд в 2019 году стала минимальной за последние два года, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Читать в источнике
Комментировать498
с чего всё началось

Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ, данные есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
РБКвчера в 22:04

Подробнее о событии

Экономист дал совет по повышению шансов получить кредит

Известия04:11

Банки отказали в кредитах в 2019 году более 60% заявителей

Газета.Ru03:51

РБК: банки одобрили в 2019 году менее 40% кредитных заявок граждан

ТАСС01:26

Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам

РИА Новости01:28

В России более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков

RT на русском00:37

Банки стали чаще отказывать заемщикам в новых ссудах

Эхо Москвы01:30

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:58
Показать все источники
Автоматически обработан 7031 источник, обновлено в 04:26, Ашберн
Политика

Президент Эстонии заявила о несбывшейся надежде на Россию при Ельцине

РБК 00:06
Шоу-бизнес

Федор Смолов сделал предложение несовершеннолетней внучке Ельцина

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов сделал предложение Марии Юмашевой — внучке первого президента России Бориса Ельцина.
Lenta.ru 03:45
Экономика

Кудрин: из федерального бюджета России воруют 3 миллиарда в год

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
Газета.Ru вчера в 19:53
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что оплачивает отпуск с новым избранником

Ольга Бузова случайно проговорилась, что самостоятельно оплатила отпуск с новым избранником.
RuNews24.ru 03:14
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Политика

Российских хакеров подозревают в атаке на украинскую Burisma

Атака на серверы связанного со скандалом вокруг президента США Дональда Трампа украинского газового холдинга Burisma могла быть произведена российскими хакерами.
REGNUM вчера в 23:04
Наука

Низкий уровень лимфоцитов крови говорит о повышенном риске смерти

Датские исследователи выяснили, что низкий уровень лимфоцитов в крови говорит о повышенном риске смерти.
МедиаПоток вчера в 10:43
Происшествия

Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
РИА Новости вчера в 18:11
Политика

Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Lenta.ru 00:30
Общество

Тысячи москвичей лишились парковки у дома из-за сбоя в реестре

Несколько тысяч москвичей не могут в срок продлить разрешение на парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН), пишет «Коммерсантъ».
РБК 00:11
Кино

Джаред Лето превратился в вампира-мутанта в трейлере «Морбиуса»

Премьера в России - 30 июля В первом трейлере фильма про вампира-мутанта "Морбиус" раскрывается причина решения биохимика Майкла Морбиуса приобрести сверхспособности.
Газета.Ru 04:04
Происшествия

Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой

Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать.
Российская газета вчера в 18:57
Хоккей

Панарин признан первой звездой игрового дня в НХЛ, Овечкин — второй

RT на русском 01:04
Общество

В Госдуму внесен законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы

Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму проект постановления об амнистии некоторых групп осужденных по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Коммерсантъ вчера в 15:30
Общество

В России предложили запретить запускать фейерверки вблизи жилых домов

«К сожалению, сегодня любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с маленькими детьми, а в больнице рядом могут находиться люди в тяжёлом состоянии, и для них взрывы пиротехники в непосредственной близости становятся дополнительной проблемой», — отметил Фёдоров.
RT на русском вчера в 22:12
Происшествия

Врачи в Томске спасли проглотившего 31 магнитный шарик ребенка

РБК 03:32
Политика

В Иране арестовали причастных к крушению украинского самолета

Lenta.ru 02:51
Экономика

В ЦБ объяснили новые схемы пенсионных выплат

В новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане — по завершении накопительной фазы человек сможет получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог 13%, или же приобрести пожизненный пенсионный план.
НТВ 12 января в 02:07
Происшествия

Суд арестовал директора школы по делу о покушении на жену депутата

РБК вчера в 11:38
Политика

Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией

Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.
Вести.Ru 12 января в 07:12
Футбол

ФК «Ростов» не планирует продавать футболистов этой зимой

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью пресс-службе клуба рассказал, что клуб не планирует в зимнее трансферное окно продавать ведущих игроков.
Блокнот Ростов-на-Дону 04:21
Армия и оружие

Военные из США назвали «чудом» спасение после ракетного удара Ирана

Актуальные Новости 00:54
Политика

СБУ планировала теракт на Крымском мосту

Заявление о теракте озвучил депутат Госдумы России Константин Затулин.
Ореанда-Новости вчера в 09:15
Авто

Составлен рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов в 2019 году.
Автоновости дня вчера в 08:16
Гаджеты

Intel Core i3-10320 обходит по производительности Core i7-7700

Судя по данным теста, Core i3-10320 в некоторых тестах опережает Core i7-7700 на 8,9%. Но учитывая, что некоторые тесты завершились не в пользу новинки (пускай и с меньшей разницей), реальная разница в производительности будет примерно 5-7% в пользу Core i3-10320.
iXBT.com вчера в 10:21
Политика

Зеленский поставил свою жену на должность вместо жены Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил свою жену Елену Зеленскую в состав совета по вопросам развития Национального культурно-художественного и музейного комплекса «Мыстецкий арсенал» («Художественный арсенал»), при этом супруга бывшего главы государства Петра Порошенко покинула этот совет.
Взгляд.ру вчера в 11:29
Происшествия

На Урале пропавшую перед Рождеством школьницу нашли в компании мужчины

REGNUM 02:41
Политика

В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

Первый заместитель председателя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев не поддержал инициативу депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Известия вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына

В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
7Дней.ру вчера в 10:02
Происшествия

В Крыму нашли схрон с патронами и гранатами

Четыре гранаты и более 200 патронов обнаружили в ящике в заброшенном здании на востоке Крыма, сообщили РБК в пресс-службе регионального погрануправления ФСБ России.
РБК 02:51
Как работают Яндекс.Новости?
Главное