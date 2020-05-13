Экономика
Lenta.ruРоссиянам стало сложнее получить кредит
Россиянам стало сложнее получить кредит после того, как банки ужесточили требования к потенциальным заемщикам на фоне развернувшегося экономического кризиса. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
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с чего всё началось
Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.Коммерсантъвчера в 17:49
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Российские банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума
Эхо Москвывчера в 22:07
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Игры
Стратегия Stellaris стала временно бесплатной в Steam
Разработчики игровой студии Paradox Interactive объявили о начале новой акции: космическая стратегия Stellaris стала временно бесплатной в Steam, которая продлится до 17 мая.
Live24 вчера в 08:06
Общество
В России перенесут сроки проведения ЕГЭ
В России скорректируют сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 06:15
Здоровье
13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 03:11
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом
Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Общество
Петербуржцы получат единовременные выплаты на покупку масок и перчаток
В Санкт-Петербурге более 1,8 жителей получат единовременную выплату на покупку медицинских масок и перчаток.
Что происходит 02:44
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт за один месяц стал отцом и дедом
StarHit.ru 05:05
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 85 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 85 новых заболевших коронавирусом.
АиФ Саратов 02:35
Происшествия
В Чите шквалистый ветер снес кровлю с нескольких домов и повалил деревья
Шквалистый ветер с порывами до 30 метров в секунду снес кровлю с нескольких домов в Чите в Забайкальском крае.
ТАСС 05:58
Происшествия
В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
Общество
В России в июне приступят к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19
Россия планирует в июне текущего года приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 06:13
Общество
Оскорблявшую детей работницу соцприюта в Уфе отстранили от работы
Сотрудница социального приюта в Уфе, которая нецензурно выражалась и оскорбляла детей, отстранена от работы до завершения проверки, сообщили ТАСС в среду в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.
ТАСС 03:27
Здоровье
Минздрав ответил на статью FT о смерти пациентов с коронавирусом
В пресс-службе ведомства заявили, что при оценке уровня смертности от вируса следует учитывать, что зараженные им пациенты могут умирать и от других заболеваний.
Московский Комсомолец 05:09
Происшествия
Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян
Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
Интерфакс 06:07
Общество
Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом
Ранее сообщалось, что с диагнозом коронавируса были госпитализированы трое депутатов: депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат "Единой России" Светлана Максимова.
РИА Новости 05:05
Общество
В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских
В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
Экономика
Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина
Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
Газета.Ru 05:08
Общество
Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
Происшествия
Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка
Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка.
Российская газета 03:49
Общество
В Свердловской области отменили ОГЭ для девятиклассников
Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов в ходе брифинга объявил о решении регионального правительства в рамках снижения рисков распространения COVID-19 отменить сдачу Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников.
Журналистская правда 06:16
Фигурное катание
Тарасова о тренерской работе: меня никто не слышит
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, почему не возвращается к тренерской работе.
RT на русском 04:39
Общество
Мурашко: седьмая версия рекомендаций по лечению коронавируса будет кардинально отличаться от прежних
Минздрав РФ внесет значительные изменения в новую редакцию рекомендаций по лечению COVID-19. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
Вести.Ru 06:18
Здоровье
В США повысили прогноз смертности от коронавируса
Согласно обновленному докладу специалистов из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета, жертвами распространения COVID-19 в США могут стать 147 тысяч человек.
BFM.ru 01:47
Транспорт
ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков
ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД начали применять новую систему «Карантин», позволяющую инспекторам подключиться к стационарной камере и в режиме реального времени видеть автомобили без пропуска.
Коммерсантъ вчера в 03:43
Экономика
Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru вчера в 09:23
Экономика
Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года
Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук вчера в 05:00
Общество
«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России
Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
Шоу-бизнес
Екатерина Климова заявила, что они с Гелой Месхи могут воссоединиться
Как рассказала Климова, Петренко последние годы их совместной жизни приходил домой исключительно поспать, практически не занимался детьми, а позже и вовсе пристрастился к алкоголю.
Вокруг ТВ 05:36