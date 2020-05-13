Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам стало сложнее получить кредит

Россиянам стало сложнее получить кредит после того, как банки ужесточили требования к потенциальным заемщикам на фоне развернувшегося экономического кризиса. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
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с чего всё началось

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.
Коммерсантъвчера в 17:49

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Банки снизили уровень одобрения по кредитам до рекордного минимума

РИА Новости04:17

Уровень одобрения потребкредитов снизился в апреле в 1,8 раза

ТАСС03:28

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Коммерсантъвчера в 17:49

В России банки стали одобрять меньше кредитов. Кто может рассчитывать на займ

URA.Ruвчера в 22:27

Российские банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума

Эхо Москвывчера в 22:07

Банки стали тщательней выбирать, кому давать кредиты

Телеканал 360°вчера в 19:55

Аналитики зафиксировали падение уровня одобрения кредитов

РБК01:31
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Игры

Стратегия Stellaris стала временно бесплатной в Steam

Разработчики игровой студии Paradox Interactive объявили о начале новой акции: космическая стратегия Stellaris стала временно бесплатной в Steam, которая продлится до 17 мая.
Live24 вчера в 08:06
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Общество

В России перенесут сроки проведения ЕГЭ

В России скорректируют сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости 06:15
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Здоровье

13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области

Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 03:11
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
2,8K
Общество

Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
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Экономика

Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01
2,5K
Общество

Петербуржцы получат единовременные выплаты на покупку масок и перчаток

В Санкт-Петербурге более 1,8 жителей получат единовременную выплату на покупку медицинских масок и перчаток.
Что происходит 02:44
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Шоу-бизнес

Михаил Ширвиндт за один месяц стал отцом и дедом

StarHit.ru 05:05
Общество

За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 85 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 85 новых заболевших коронавирусом.
АиФ Саратов 02:35
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Происшествия

В Чите шквалистый ветер снес кровлю с нескольких домов и повалил деревья

Шквалистый ветер с порывами до 30 метров в секунду снес кровлю с нескольких домов в Чите в Забайкальском крае.
ТАСС 05:58
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Происшествия

В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
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Общество

В России в июне приступят к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19

Россия планирует в июне текущего года приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 06:13
86
Общество

Оскорблявшую детей работницу соцприюта в Уфе отстранили от работы

Сотрудница социального приюта в Уфе, которая нецензурно выражалась и оскорбляла детей, отстранена от работы до завершения проверки, сообщили ТАСС в среду в Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии.
ТАСС 03:27
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Здоровье

Минздрав ответил на статью FT о смерти пациентов с коронавирусом

В пресс-службе ведомства заявили, что при оценке уровня смертности от вируса следует учитывать, что зараженные им пациенты могут умирать и от других заболеваний.
Московский Комсомолец 05:09
2
Происшествия

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Следственный комитет завершил дополнительное расследование дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, и отказался переквалифицировать их действия на необходимую оборону, на чем настаивала генеральная прокуратура.
Интерфакс 06:07
46
Общество

Володин сообщил о пяти депутатах Госдумы, заразившихся коронавирусом

Ранее сообщалось, что с диагнозом коронавируса были госпитализированы трое депутатов: депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков, а также депутат "Единой России" Светлана Максимова.
РИА Новости 05:05
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
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Экономика

Ростуризм подготовит план поэтапного выхода отрасли из карантина

Ростуризм подготовит план по поэтапному выходу туристической отрасли из карантинных мер.
Газета.Ru 05:08
1
Общество

Правительство расширило перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство расширило перечень отраслей, пострадавших от распространения коронавируса, изменения опубликованы на сайте кабмина.
Ведомости 04:51
4
Происшествия

Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка.
Российская газета 03:49
6
Общество

В Свердловской области отменили ОГЭ для девятиклассников

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов в ходе брифинга объявил о решении регионального правительства в рамках снижения рисков распространения COVID-19 отменить сдачу Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников.
Журналистская правда 06:16
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Фигурное катание

Тарасова о тренерской работе: меня никто не слышит

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, почему не возвращается к тренерской работе.
RT на русском 04:39
Общество

Мурашко: седьмая версия рекомендаций по лечению коронавируса будет кардинально отличаться от прежних

Минздрав РФ внесет значительные изменения в новую редакцию рекомендаций по лечению COVID-19. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
Вести.Ru 06:18
Здоровье

В США повысили прогноз смертности от коронавируса

Согласно обновленному докладу специалистов из Института метрик и оценки здоровья Вашингтонского университета, жертвами распространения COVID-19 в США могут стать 147 тысяч человек.
BFM.ru 01:47
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Транспорт

ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков

ЦОДД и ГИБДД запустили новую систему контроля пропусков Столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и ГИБДД начали применять новую систему «Карантин», позволяющую инспекторам подключиться к стационарной камере и в режиме реального времени видеть автомобили без пропуска.
Коммерсантъ вчера в 03:43
349
Экономика

Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ

Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru вчера в 09:23
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Экономика

Малому бизнесу спишут налоги за второй квартал года

Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за коронавируса, спишут налоговые и страховые взносы за второй квартал года, сообщила пресс-служба Кремля по итогам совещания Президента РФ Владимира Путина.
Агробук вчера в 05:00
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Общество

«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России

Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
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Политика

Facebook заблокировал Instagram Кадырова из-за санкций

РБК 04:47
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова заявила, что они с Гелой Месхи могут воссоединиться

Как рассказала Климова, Петренко последние годы их совместной жизни приходил домой исключительно поспать, практически не занимался детьми, а позже и вовсе пристрастился к алкоголю.
Вокруг ТВ 05:36
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Как работают Яндекс.Новости?
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