Экономика
Lenta.ruРоссиянам стало сложнее получить кредит
Россиянам стало сложнее получить кредит после того, как банки ужесточили требования к потенциальным заемщикам на фоне развернувшегося экономического кризиса. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
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с чего всё началось
Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.Коммерсантъвчера в 17:49
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Российские банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума
Эхо Москвывчера в 22:07
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Общество
В России за сутки выявили 10 028 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 10 028 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:36
Общество
В Свердловской области отменили ОГЭ-2020
Сдачу основного государственного экзамена для девятиклассников Свердловской области отменили для снижения рисков распространения коронавируса.
ТАСС 05:43
Общество
Регионы смогут пустить на антисептики конфискованный алкоголь
Министерство финансов предложило бесплатно распределить между российскими регионами 21 миллион литров конфискованного нелегального алкоголя для производства антисептиков.
РИА Новости 05:39
Происшествия
В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие
Экстренные службы эвакуировали жильцов пятиэтажного дома на шоссе Энтузиастов в Москве из-за обрушения перекрытия, сообщает ТАСС со ссылкой МЧС.
Коммерсантъ вчера в 23:05
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Ведомости вчера в 17:49
Общество
«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России
Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
Игры
Ремастер Mafia II готовится к выходу
Вчера 2K Games сделали новый пост в официальном твиттер-аккаунте Mafia, а сегодня появилась вторая запись со словом «Power».
The GEEK 11 мая в 12:53
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Шоу-бизнес
Екатерина Климова описала момент, когда узнала об обмане Петренко
Климова вспомнила, что переломным моментом для неё стал обман супруга, который якобы уехал в Санкт-Петербург, где потерял сознание, а на самом деле тайно встречался со своими друзьями.
Bimru.ru 04:28
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 85 человек
За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 85 новых заболевших коронавирусом.
АиФ Саратов 02:35
Кино
Россияне определили самый популярный фильм в период самоизоляции
Фильм Заражение режиссера Стивена Содерберга стал лидером по просмотрам в России во время самоизоляции.
iReactor 02:40
Шоу-бизнес
Джиган рассказал Тимати о лечении в рехабе: «Меня спасла жена»
Джиган вышел в прямой эфир в инстаграме с Тимати.
ОК! вчера в 15:59
Общество
Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом
Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
Происшествия
В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
Происшествия
В волгоградской больнице санитарка умерла из-за коронавируса
Санитарка Иловлинской районной больницы в Волгоградской области скончалась от пневмонии, у нее была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов.
РИА Новости 05:19
Общество
Мишустин потребовал сделать всё возможное для выплат надбавок медикам
Москва, 13 мая 2020, 12:42 — REGNUM В России остаётся актуально проблема своевременных выплат надбавок медикам, сообщил 13 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам.
REGNUM 05:42
Общество
Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19
Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 100 тыс. инфицированных коронавирусом пациентов находятся в стационарах.
Известия 05:44
Футбол
ФИФА отменила церемонию вручения наград лучшим футболистам в 2020 году
Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение отменить проведение церемонии вручения наград ФИФА в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает Marca.
РИА Новости 04:52
Общество
Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети
Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
Общество
В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских
В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества c ваучерами
Злоумышленники внедрили новую схему мошенничества, связанную с возвратом авиабилетов при помощи ваучеров, сообщила пресс-служба банка ВТБ.
РИА Новости 04:35
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
ТАСС вчера в 07:01
Здоровье
Резерв врачей для лечения коронавируса создали в России
Врачи самых разных специальностей проходят интенсивную подготовку к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в России.
Русская Планета вчера в 22:08
Общество
Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится
Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM вчера в 10:34
Авто
Новый внедорожник Hongqi E115 показали без камуфляжа
В китайский социальных сетях была опубликована свежая партия фотографий серийной версии электрического внедорожника Hongqi E115.
SpeedMe 11 мая в 23:46
Происшествия
Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка
Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка.
Российская газета 03:49