Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам стало сложнее получить кредит

Россиянам стало сложнее получить кредит после того, как банки ужесточили требования к потенциальным заемщикам на фоне развернувшегося экономического кризиса. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
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с чего всё началось

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.
Коммерсантъвчера в 17:49

Подробнее о событии

В России банки стали одобрять меньше кредитов. Кто может рассчитывать на займ

URA.Ruвчера в 22:27

Уровень одобрения потребкредитов снизился в апреле в 1,8 раза

ТАСС03:28

Аналитики зафиксировали падение уровня одобрения кредитов

РБК01:31

Банки снизили уровень одобрения по кредитам до рекордного минимума

РИА Новости04:17

Российские банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума

Эхо Москвывчера в 22:07

Банки стали тщательней выбирать, кому давать кредиты

Телеканал 360°вчера в 19:55

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Коммерсантъвчера в 17:49
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Общество

В России за сутки выявили 10 028 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 10 028 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:36
5
Общество

В Свердловской области отменили ОГЭ-2020

Сдачу основного государственного экзамена для девятиклассников Свердловской области отменили для снижения рисков распространения коронавируса.
ТАСС 05:43
6
Общество

Регионы смогут пустить на антисептики конфискованный алкоголь

Министерство финансов предложило бесплатно распределить между российскими регионами 21 миллион литров конфискованного нелегального алкоголя для производства антисептиков.
РИА Новости 05:39
Происшествия

В доме на шоссе Энтузиастов в Москве обрушилось перекрытие

Экстренные службы эвакуировали жильцов пятиэтажного дома на шоссе Энтузиастов в Москве из-за обрушения перекрытия, сообщает ТАСС со ссылкой МЧС.
Коммерсантъ вчера в 23:05
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Ведомости вчера в 17:49
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Общество

«Победа» заявила о поэтапном возобновлении программы полётов по России

Лоукостер «Победа» поэтапно возобновляет программу полётов по России с 1 июня, сообщили в пресс-службе компании.
RT на русском 04:10
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Игры

Ремастер Mafia II готовится к выходу

Вчера 2K Games сделали новый пост в официальном твиттер-аккаунте Mafia, а сегодня появилась вторая запись со словом «Power».
The GEEK 11 мая в 12:53
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Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова описала момент, когда узнала об обмане Петренко

Климова вспомнила, что переломным моментом для неё стал обман супруга, который якобы уехал в Санкт-Петербург, где потерял сознание, а на самом деле тайно встречался со своими друзьями.
Bimru.ru 04:28
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Общество

За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 85 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 85 новых заболевших коронавирусом.
АиФ Саратов 02:35
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Политика

В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

Газета.Ru 05:02
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Происшествия

Следствие отказалось переквалифицировать дело сестёр Хачатурян

Интерфакс 05:33
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Кино

Россияне определили самый популярный фильм в период самоизоляции

Фильм Заражение режиссера Стивена Содерберга стал лидером по просмотрам в России во время самоизоляции.
iReactor 02:40
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Шоу-бизнес

Джиган рассказал Тимати о лечении в рехабе: «Меня спасла жена»

Джиган вышел в прямой эфир в инстаграме с Тимати.
ОК! вчера в 15:59
1
Общество

Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
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Происшествия

В России приостанавливается обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Москва, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM На территории России приостанавливается обращение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом 13 мая сообщили в Росздравнадзоре.
REGNUM 04:02
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Происшествия

В волгоградской больнице санитарка умерла из-за коронавируса

Санитарка Иловлинской районной больницы в Волгоградской области скончалась от пневмонии, у нее была диагностирована коронавирусная инфекция, сообщил на пресс-конференции заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов.
РИА Новости 05:19
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Общество

Мишустин потребовал сделать всё возможное для выплат надбавок медикам

Москва, 13 мая 2020, 12:42 — REGNUM В России остаётся актуально проблема своевременных выплат надбавок медикам, сообщил 13 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическим вопросам.
REGNUM 05:42
Общество

Мурашко назвал число находящихся в стационарах пациентов с COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что более 100 тыс. инфицированных коронавирусом пациентов находятся в стационарах.
Известия 05:44
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Футбол

ФИФА отменила церемонию вручения наград лучшим футболистам в 2020 году

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение отменить проведение церемонии вручения наград ФИФА в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает Marca.
РИА Новости 04:52
Общество

Саратовскую чиновницу уволили за комментарий в соцсети

Лидию Бузовчук, исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельского района Саратовской области, уволили с поста после комментария о материальной помощи для семей с детьми, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:53
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о расширении прав полицейских

В Государственную думу внесен правительственный законопроект, расширяющий права полицейских.
Коммерсантъ 04:16
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
2,7K
Общество

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества c ваучерами

Злоумышленники внедрили новую схему мошенничества, связанную с возвратом авиабилетов при помощи ваучеров, сообщила пресс-служба банка ВТБ.
РИА Новости 04:35
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Общество

СК получит данные хакеров, атаковавших сайт «Бессмертного полка»

Время Н 02:59
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Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

ТАСС вчера в 07:01
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Здоровье

Резерв врачей для лечения коронавируса создали в России

Врачи самых разных специальностей проходят интенсивную подготовку к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией в России.
Русская Планета вчера в 22:08
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Общество

Вице-премьер Голикова надеется, что летом жизнь наладится

Москва, 12 мая 2020, 17:34 — REGNUM Правительство Российской Федерации рассчитывает, что эпидемическая ситуация в стране наладится летом 2020 года.
REGNUM вчера в 10:34
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Авто

Новый внедорожник Hongqi E115 показали без камуфляжа

В китайский социальных сетях была опубликована свежая партия фотографий серийной версии электрического внедорожника Hongqi E115.
SpeedMe 11 мая в 23:46
Происшествия

Под Петербургом на остановке нашли грудного ребенка

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обвиняемой по нему будет проходить женщина, которая бросила на автобусной остановке грудного ребенка.
Российская газета 03:49
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Как работают Яндекс.Новости?
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