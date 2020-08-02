Общество

Газета.RuГазета.RuВ России упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет

Отмечается, что премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение. С ноября госорганы будут сами получать данные об алиментах. Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются семьям с низким доходом с 1 июня по указу президента России Владимира Путина.
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Мишустин упростил оформление пособий на детей от трёх до семи лет

RT на русском03:51

В России упростили оформление пособий на детей от трех до семи лет

РИА Новости04:23

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Коммерсантъ04:22

Правительство упростило оформление пособий на детей от 3 до 7 лет

РБК04:42

В России упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет

Газета.Ru03:33

Мишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет

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