Общество
Газета.RuВ России упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет
Отмечается, что премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение. С ноября госорганы будут сами получать данные об алиментах. Ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет выплачиваются семьям с низким доходом с 1 июня по указу президента России Владимира Путина.
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Футбол
«Спартак» объявил о переходе Александра Кокорина
Московский "Спартак" официально объявил о переходе нападающего Александра Кокорина.
Российская газета 05:16
Общество
«Вектор» начнет производить вакцину от коронавируса в ноябре
Новосибирский научный центр "Вектор" собирается начать производство вакцины от коронавируса в ноябре.
РИА Новости 05:15
Шоу-бизнес
Елена Степаненко вспомнила, как Петросян сообщил ей о разводе
Bimru.ru 31 июля в 06:43
Общество
ПФР стал назначать ежемесячные выплаты инвалидам без подачи заявлений
С 01.03.2020 до 01.10.2020 года процедура определения инвалидности российского гражданина осуществляется заочно.
Evo-rus.com 04:59
Здоровье
Врач перечислил симптомы гепатита B
Врач-гепатолог Чавдар Павлов рассказал, какие симптомы свидетельствуют о том, что человек болен гепатитом B. Заведующий научно-исследовательским отделом инновационной терапии Сеченовского университета отметил, что пациенты зачастую обращаются к специалистам, "когда инфекция уже далеко зашла".
Life.ru 01:23
Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
ТАСС вчера в 07:05
Кино
Умер американский актер Уилфорд Бримли, сыгравший в фильме «Нечто»
В своем доме в штате Юта на 86-м году жизни скончался американский актер Уилфорд Бримли.
iReactor 02:44
Происшествия
На Кубани подтвердили 107 новых случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 2 августа 2020, 11:13 — REGNUM 107 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края, сообщили 2 августа в оперативном штабе по региону.
REGNUM 04:13
Общество
Шествие в поддержку Фургала в Хабаровске впервые не состоялось
В Хабаровске впервые за 22 дня не состоялось дневное шествие в поддержку арестованного бывшего губернатора края Сергея Фургала.
Lenta.ru 05:21
Шоу-бизнес
Авербух привез на сборы в Крым невесту Арзамасову
Стало известно, что школа фигурного катания уехала на сборы в Крым, где наставником для юных фигуристов будет являться Илья Авербух.
RuNews24.ru 05:35
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Общество
Адвокат Ефремова заявил о наличии козыря в деле о смертельном ДТП
БИЗНЕС Online вчера в 16:54
Политика
Посол потребовал освобождения задержанных в Белоруссии россиян
Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Москва настаивает на скорейшем освобождении сограждан, задержанных в Белоруссии.
Московский Комсомолец вчера в 08:48
Общество
Попова: в 80 регионах снижается или стабилизируется заболеваемость коронавирусом
Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается или стабилизируется в 80 субъектах Российской Федерации, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1" в воскресенье.
ТАСС 06:19
Политика
В Госдуме назвали Лукашенко паразитом в отношениях Белоруссии с Россией
Первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил радиостанции «Говорит Москва», что действия Белоруссии в этой ситуации — это провокация.
Говорит Москва 05:11
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 31 июля в 05:20
Происшествия
Четыре человека пострадали в ходе беспорядков в тюрьме в США
Четыре человека пострадали в результате беспорядков в тюрьме в городе Уэйкросс (США, штат Джорджия).
Известия 06:24
Политика
Кравчук хочет подключить США к переговорам по Донбассу
Глава украинской делегации в Минской контактной группе Леонид Кравчук считает, что при участии Соединенных Штатов урегулирование конфликта на Донбассе стало бы более эффективным.
Военное обозрение 04:18
Общество
ПФР сообщил правила выплаты 35 тыс. рублей на ребенка до 1 октября
До 1 октября 2020 года многие российские семьи с детьми смогут получить ориентировочно до 35 000 рублей.
Evo-rus.com 02:17
Политика
Республиканцы США проведут закрытый от журналистов партийный съезд
Республиканская партия Соединенных Штатов хочет провести предвыборное собрание с 21 по 24 августа 2020 года в населенном пункте Шарлотт, что в штате Северная Каролина.
Экономика сегодня 02:36
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Технологии
NVIDIA собирается перекупить ARM за 32 миллиарда долларов
SoftBank купила ARM в 2016 году за 31 миллиард долларов, с тех пор ARM дорожает за счет перехода Mac на их чипсеты, а также выпуск Windows для ARM-чипов.
NewInform 31 июля в 13:32
Игры
Konami открыла профиль Silent Hill в твиттере
Konami в начале июля открыла в твиттере учётную запись Silent Hill, на которую обратили внимание лишь сейчас — издатель ненароком отметил свежий аккаунт в одном из недавних твитов.
Игромания.ру 06:21
Здоровье
Ученый из Турции объяснил, как витамин D влияет на обострение рассеянного склероза
"Можно сказать, что дефицит витамина D является одним из наиболее важных факторов обострения этого заболевания", — передает "ИноСМИ" слова Шилека.
iReactor 05:06
Авто
В Сети появилось редкое видео о мире внутри катящейся покрышки
Принимая в учёт, что внутри покрышек абсолютная темнота, камера была снабжена светодиодным специальным освещением, при этом она получила дополнительную батарею.
Car.ru 00:32
Единоборства
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе
В ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 5. В главном поединке вечера встречались бойцы среднего веса Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян, представляющие США.
Российская газета 04:06