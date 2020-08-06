Россиянам старше 40 дадут дополнительный выходной на диспансеризацию
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С 11 августа вступит в силу новый закон, по которому все работающие россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной. Его можно будет потратить только на прохождение диспансеризации: в Минздраве считают, что это позволит успешнее достичь целей нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография".В источнике
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