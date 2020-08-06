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Газета.Ru
Газета.Ru

Россиянам старше 40 дадут дополнительный выходной на диспансеризацию

С 11 августа вступит в силу новый закон, по которому все работающие россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной. Его можно будет потратить только на прохождение диспансеризации: в Минздраве считают, что это позволит успешнее достичь целей нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография".В источнике
Подробнее о событии
РБК

Закон о новом выходном для части россиян вступит в силу 11 августа

РБК05:08
Фонтанка.Ру

Дополнительный выходной получат россияне старше 40 лет

Фонтанка.Ру04:35
Известия

У россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной

Известия00:37
RT на русском

Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной

RT на русском03:08
Lenta.ru

Россияне получат дополнительный оплачиваемый выходной

Lenta.ru01:51
РИА Новости

Россияне старше 40 лет получат дополнительный выходной

РИА Новости04:07
URA.Ru

У россиян старше 40 лет появился дополнительный выходной

URA.Ru22:45

Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте

Россиянин Игорь Гречушкин, у которого, предположительно, конфисковали судно и взорвавшийся в Бейруте груз селитры, обращался в консульство России на Кипре вчера, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Источник назвал имя владельца судна, чей груз мог взорваться в Бейруте
РИА Новости04:31
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Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM17:00
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Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ruвчера в 13:27
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Россия предложила Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение

«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», ‒ говорится в сообщении KPMG.
Ведомостивчера в 08:29
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15 новорожденных заразились коронавирусом в Волгоградской области

Первые несовершеннолетние пациенты с коронавирусом стали поступать в инфекционные стационары области с конца марта, рассказала на встрече с журналистами заместитель главного врача по медицинской части Волгоградской областной детской клинической инфекционной больницы Ирина Текучева.
НовостиВолгограда.ру06:23
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Кондратьев: Кубань выиграла от продэмбарго больше, чем другие регионы

Россия ввела продовольственное эмбарго шесть лет назад, за этот срок в Краснодарском крае появилось около 300 новых наименований вин, мясных деликатесов и сыров, таким образом, Кубань выиграла от контрсанкций даже больше других российских регионов, сообщил РИА Новости губернатор края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости05:31

ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБК06:40

Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта «Воспитанные волками»

На YouTube-канале HBO Max опубликован в высшей степени впечатляющий официальный трейлер научно-фантастического шоу "Воспитанные волками" (Raised by Wolves) - первого сериала "отца" "Чужих" Ридли Скотта, над которым он поработал как режиссер.
Российская газета03:51
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Посол России и глава МИД Белоруссии обсудили отношения Москвы и Минска

Российский посол России в Минске Дмитрий Мезенцев обсудил с главой белорусского МИД Владимиром Макеем актуальные вопросы отношений Москвы и Минска, сообщила пресс-служба российской дипмиссии.
Взгляд.ру06:06

Мозговые имплантаты сверхнизкой мощности, управляемые сознанием, лечат неврологические и другие заболевания

Исследователи из Мичиганского университета (University of Michigan) сумели сократить энергозатраты нейронных интерфейсов, одновременно повышая их точность, что в перспективе позволит разрабатывать имплантаты, внедряемые в головной мозг с длительным сроком работы.
MedTecNews3 августа в 15:00

Nord Stream 2 AG оценит иск немецких экологов

Оператор "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG принял к сведению и оценит иск немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe против разрешения на эксплуатацию газопровода, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новостивчера в 12:10
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