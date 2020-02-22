Общество
РБККабмин одобрил отгул для россиян старше 40 лет для диспансеризации
Правительство России одобрило внесение поправок в Трудовой кодекс, согласно которым работники в возрасте от 40 лет и старше смогут взять один выходной в год (отгул) для прохождения диспансеризации с сохранением заработной платы. Об этом сообщается на сайте кабмина.
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От 40 и старше: россияне смогут брать бесплатные отгулы для прохождения диспансеризации
Комсомольская правда20 февраля в 04:30
Россияне старше 40 лет смогут раз в год взять оплачиваемый отгул на диспансеризацию - Мишустин
Накануне.Ru20 февраля в 04:58
Россияне старше 40 лет смогут ежегодно брать отгул на работе для диспансеризации
Москва 2420 февраля в 04:49
Россияне старше 40 лет смогут ежегодно брать освобождение на работе на один день для диспансеризации - Мишустин
Псковская Лента Новостей20 февраля в 03:42
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