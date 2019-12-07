Общество
РИА НовостиРоссиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Читать в источнике
Оценить88
Подробнее о событии
Показать все источники
Минтруд предложил выплачивать деньги россиянам, ищущим работу после 50 лет
Московский Комсомолец05:36
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:51, Ашберн
Футбол
Краснодар — ЦСКА 1:1
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого по делу об Эльджаркиеве
«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля Аслану Полонкоеву, обвиняемому по статье 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — цитирует ТАСС решение судьи Натальи Дударь.
Происшествия
В Нижнем Новгороде иномарка сбила 11 детей на тротуаре
Политика
Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
Политика
Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже.
Спорт
Вяльбе: Большунов замечательно сработал тактически
Российский лыжник Александр Большунов замечательно сработал тактически в победной гонке на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере, считает глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
Музыка
Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»
Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
Футбол
Ройс и Санчо разгромили «Фортуну» в 14-м туре Бундеслиги
7 декабря в Боруссии на стадионе «Сигнал Идуна Парк» между «Боруссией» и «Фортуной» был разыгран матч 14-го тура Бундеслиги 2019/20.
Экономика
Глава «Нафтогаза» заявил о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, заявил, что по решению Стокгольмского арбитражного суда компании удалось взыскать с "Газпрома" $2,1 млрд.
Кино
Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман
Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончалась звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Футбол
Гинер: за такое судейство Егорова надо не просто гнать, а сажать в тюрьму!
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1).
Политика
В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией
В центре Минска 7 декабря проходит не согласованная с властями акция оппозиции, участники которой выступают против интеграции с Россией.
Кино
«Левиафан» попал в список лучших фильмов десятилетия
Общество
Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России
Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
Происшествия
Лестничный проем рухнул в жилом доме в центре Москвы
Лестничный проем обрушился в жилом доме, расположенном на улице Большая Серпуховская в центре Москвы, есть пострадавшие.
Кино
Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
На видеохостинге YouTube опубликовали первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Здоровье
Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства
Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Политика
Порошенко призвал забрать из рук Путина «кнут для Украины»
Ранее, 4 декабря, лидеры партий «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» — Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук соответственно — призвали граждан выйти на акцию 8 декабря, чтобы призвать власти Украины перед саммитом «нормандской четверки» не нарушать «красные линии».
Общество
Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом
Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, который помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.
Футбол
В чемпионате Румынии забили курьезный гол после выхода впятером на пустые ворота (ВИДЕО)
В матче 19-го тура чемпионата Румынии по футболу «КСУ Крайова» — «Ботошани» (3:1) был забит курьезный гол.
Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Политика
В «Нафтогазе» ответили на предложение Медведева по газу
Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook ответил на предложение премьер-министра России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору.
Единоборства
Руис оказался тяжелее Джошуа на 20 килограммов
В Саудовской Аравии прошла церемония взвешивания перед боксерским вечером, в главном бою которого встретятся американец Энди Руис-младший и британский тяжеловес Энтони Джошуа.
Наука
Эта простая техника способствует снижению веса без каких-либо усилий
Согласно новому исследованию, ограничение приема пищи 10-часовым периодом каждый день может способствовать снижению веса и повышению качества липидов.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской получила новую травму
Шоу-бизнес
Экс-жених Евгении Феофилактовой прокомментировал их разрыв
Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова недавно рассталась со своим женихом-иностранцем, бизнесменом из Ливана по имени Маджид.
Шоу-бизнес
Познер отказался реагировать на нападки Певцова
Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.