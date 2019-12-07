Общество

РИА НовостиРИА НовостиРоссиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
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Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

РИА Новости09:32

Россиянам, ищущим работу, хотят платить стипендию. Но не всем

Вести.Ru11:04

Минтруд разработал документ о стипендиях для безработных старше 50 лет

Говорит Москва10:02

Ищущим работу россиянам предпенсионного возраста предложили платить стипендию

Lenta.ru11:25

Минтруд предложил выплачивать деньги россиянам, ищущим работу после 50 лет

Московский Комсомолец05:36

Минтруд предложил дать стипендии на обучение ищущим работу после 50 лет

Известия04:29

Людям после 50, ищущим работу, дадут стипендии

Российская газета01:00
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Футбол

Краснодар — ЦСКА 1:1

Газета.Ru 10:34
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого по делу об Эльджаркиеве

«Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля Аслану Полонкоеву, обвиняемому по статье 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — цитирует ТАСС решение судьи Натальи Дударь.
RT на русском 07:08
Происшествия

В Нижнем Новгороде иномарка сбила 11 детей на тротуаре

Российская газета 11:33
Политика

Жириновский прокомментировал «обман» россиян со стиральными порошками

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в Twitter заявление Федеральной антимонопольной службы, которая обвинила производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt в двойных стандартах.
РИА Новости вчера в 21:05
Политика

Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский поделился опасениями и ожиданиями от встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четверки» в Париже.
Lenta.ru 04:50
Спорт

Вяльбе: Большунов замечательно сработал тактически

Российский лыжник Александр Большунов замечательно сработал тактически в победной гонке на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере, считает глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.
РИА Новости 08:33
Музыка

Полину Гагарину оскорбило поведение участника шоу «Голос»

Исполнитель из Екатеринбурга Арсений Курчанин во время выступления на шоу "Голос" насыпал на стол Полины Гагариной семечки.
РИА Новости 02:58
Футбол

Ройс и Санчо разгромили «Фортуну» в 14-м туре Бундеслиги

7 декабря в Боруссии на стадионе «Сигнал Идуна Парк» между «Боруссией» и «Фортуной» был разыгран матч 14-го тура Бундеслиги 2019/20.
REGNUM 11:32
Экономика

Глава «Нафтогаза» заявил о взыскании с «Газпрома» $2,1 млрд

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, заявил, что по решению Стокгольмского арбитражного суда компании удалось взыскать с "Газпрома" $2,1 млрд.
Газета.Ru 05 декабря в 18:04
Происшествия

В Тюмени один человек погиб из-за хлопка газа в жилом доме

РИА Новости 09:15
Кино

Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман

Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончалась звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Слово и Дело 05:46
Футбол

Гинер: за такое судейство Егорова надо не просто гнать, а сажать в тюрьму!

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер раскритиковал судейство после выездного матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1).
Чемпионат 11:35
Политика

В Минске сотни человек вышли на акцию против интеграции с Россией

В центре Минска 7 декабря проходит не согласованная с властями акция оппозиции, участники которой выступают против интеграции с Россией.
Ведомости 08:44
Кино

«Левиафан» попал в список лучших фильмов десятилетия

РИА Новости 06:39
Происшествия

Грузовик и автобус столкнулись в Пензенской области

ТАСС 10:34
Общество

Лоза ответил Максу Покровскому на слова о деградации России

Юрий Лоза прокомментировал заявление солиста «Ногу свело!» Макса Покровского о деградации российской нации.
News.ru вчера в 19:40
Происшествия

Лестничный проем рухнул в жилом доме в центре Москвы

Лестничный проем обрушился в жилом доме, расположенном на улице Большая Серпуховская в центре Москвы, есть пострадавшие.
ТАСС 11:26
Кино

Опубликован трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»

На видеохостинге YouTube опубликовали первый трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Мойка78 04 декабря в 10:41
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Evo-rus.com 05:58
Общество

Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах

Известия 07:55
Политика

Порошенко призвал забрать из рук Путина «кнут для Украины»

Ранее, 4 декабря, лидеры партий «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» — Петр Порошенко, Юлия Тимошенко и Святослав Вакарчук соответственно — призвали граждан выйти на акцию 8 декабря, чтобы призвать власти Украины перед саммитом «нормандской четверки» не нарушать «красные линии».
Известия 09:42
Общество

Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого он назвал педофилом

Американский предприниматель Илон Маск выиграл суд у британского дайвера Вернона Ансворта, который помогал вызволить детей из затопленной пещеры в Таиланде и которого Маск назвал педофилом.
Интерфакс 02:48
Футбол

В чемпионате Румынии забили курьезный гол после выхода впятером на пустые ворота (ВИДЕО)

В матче 19-го тура чемпионата Румынии по футболу «КСУ Крайова» — «Ботошани» (3:1) был забит курьезный гол.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 09:19
Общество

В России изменится состав сопроводительных документов на машины

В России изменится состав сопроводительных документов на автомобили.
Известия вчера в 23:56
Политика

В «Нафтогазе» ответили на предложение Медведева по газу

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook ответил на предложение премьер-министра России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору.
REGNUM 11:35
Единоборства

Руис оказался тяжелее Джошуа на 20 килограммов

В Саудовской Аравии прошла церемония взвешивания перед боксерским вечером, в главном бою которого встретятся американец Энди Руис-младший и британский тяжеловес Энтони Джошуа.
Lenta.ru 07:33
Наука

Эта простая техника способствует снижению веса без каких-либо усилий

Согласно новому исследованию, ограничение приема пищи 10-часовым периодом каждый день может способствовать снижению веса и повышению качества липидов.
Капитал страны вчера в 11:51
Шоу-бизнес

Дочь Любови Успенской получила новую травму

Суть событий 10:17
Шоу-бизнес

Экс-жених Евгении Феофилактовой прокомментировал их разрыв

Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова недавно рассталась со своим женихом-иностранцем, бизнесменом из Ливана по имени Маджид.
Bimru.ru вчера в 02:00
Шоу-бизнес

Познер отказался реагировать на нападки Певцова

Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.
Lenta.ru 04 декабря в 07:17
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