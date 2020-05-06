Коронавирус
Парламентская газетаРоссиянам старше 65 лет выплатили по больничным 16 млрд рублей
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что по больничным для россиян в возрасте старше 65 лет было выплачено 16 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Общество
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа, сообщает РИА Новости.
Москва 24 09:17
Политика
Путин соберет всех губернаторов на совещание по коронавирусу
К совещанию c президентом России Владимиром Путиным по ситуации с коронавирусом присоединятся все губернаторы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Общество
Министр культуры России заразилась коронавирусом
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщил РБК со ссылкой на ее пресс-секретаря Анну Усачеву.
Ведомости 07:36
Кино
Умерла актриса театра и кино Татьяна Паркина
Как стало известно, актриса ушла из жизни 6 мая. На момент смерти Паркиной было 68 лет.
iReactor 08:40
Общество
В России 1133 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ
"В стационарах страны с подтвержденным или предположительным диагнозом коронавирусной инфекции сегодня находятся около 80 тысяч человек, в том числе 1133 пациента - на искусственной вентиляции легких, включая четырех детей", - рассказал Мурашко на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 08:42
Политика
Саакашвили подтвердил, что возглавит Национальный совет реформ Украины
Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возглавит украинский Национальный совет реформ.
Коммерсантъ 08:33
Общество
В России зарегистрировано 1,2 млн безработных
Число зарегистрированных безработных граждан в РФ достигло 1 млн 243 тыс. человек, причем 735 тыс. из них зарегистрировались в марте - апреле 2020 года.
ТАСС 08:38
Экономика
Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru 05:27
Фигурное катание
Плющенко объявил о переходе в свою группу фигуристки Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил, что в его тренерскую группу перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, ранее занимавшаяся у Этери Тутберидзе.
РБК 08:23
Здоровье
В Челябинской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом
С начали эпидемии выздоровели 124 человека. Уровень заболеваемости в области составляет порядка 24 случаев на 100 тысяч населения.
Губерния (г. Челябинск) 06:37
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл показали видео с подросшим сыном
Принц Гарри и Меган Маркл к первому дню рождения своего сына Арчи выпустили новое видео с малышом.
News.ru 07:38
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45
Общество
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом в домашних условиях
Вирусолог доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в интервью Пятому каналу заявил, что в случае заражения коронавирусом в домашних условиях через еду или воду заболевание будет протекать по типу кишечной инфекции.
RT на русском вчера в 21:37
Общество
В Самаре сообщили о сроках завершения учебного года в школах
В министерстве образования Самарской области прокомментировали информацию о сроках завершения учебного года 2019-2020 в школах.
SamRU.ru 01:28
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
ToDay News Ufa вчера в 06:41
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru 03:37
Хоккей
«Металлург» расторг контракт с Евгением Бирюковым
РИА Новости 08:20
Общество
78 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области
На 5 мая общее число заболевших коронавирусом в Саратовской области возросло до 737 человек, из них 133 человека выздоровели, в том числе 27 за минувшие сутки.
Kursk.com вчера в 03:27
Кино
Главную роль в новых «Пиратах Карибского моря» может сыграть женщина
На главную роль в шестом фильме претендует шотландская актриса Карен Гиллан, известная зрителям по "Стражам галактики", "Доктору Кто" и "Джуманджи".
Piter.tv 08:39
Футбол
Из-за коронавируса рынок футбольных трансферов потеряет €10 миллиардов
Лучшие европейские футбольные клубы собираются сократить расходы на фоне пандемии коронавируса.
Вести.Ru вчера в 22:48
Политика
Разведка Южной Кореи опровергла слухи о болезни Ким Чен Ына
Национальное агентство разведки Южной Кореи в ходе заседания парламентского комитета опровергло слухи о болезни северокорейского лидера Ким Чен Ына и последующей операции.
Интерфакс 00:51
Шоу-бизнес
Бабкина заявила о поражении около 80% легких
Недавно народная артистка страны выписалась из больницы, где провела около месяца. Бабкина была госпитализирована с пневмонией.
Газета.Ru 06:56
Игры
Assassin’s Creed Valhalla не выйдет в Steam
Сообщается, что она станет первой частью Assassin's Creed, которая не выйдет в Steam.
REGNUM 08:10
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
Наука
У коронавируса нашли новую опасную мутацию
Ученые из Национальной лаборатории Лос-Аламоса (США), Института вакцин Дьюка (США) и Шеффилдского университета (Великобритания) обнаружили у коронавируса SARS-CoV-2 новую мутацию, которая с начала февраля получила распространение в Европе.
Lenta.ru 07:37
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия вчера в 07:24
Политика
Трамп в письме Путину назвал саммит «ядерной пятерки» хорошей идеей
Президент США Дональд Трамп передал президенту России Владимиру Путину письмо, в котором назвал хорошей идеей проведение саммита «ядерной пятерки» (постоянных членов Совета безопасности ООН — Великобритании, Китая, России, США и Франции).
Коммерсантъ 03:56
Политика
Попова назвала три этапа выхода из ограничений по коронавирусу
Роспотребнадзор предложил выход из ограничений в три этапа.
FlashNord 09:18