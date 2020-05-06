Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что по больничным для россиян в возрасте старше 65 лет было выплачено 16 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Россиянам старше 65 лет выплатили по больничным 16 млрд рублей

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