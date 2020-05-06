Коронавирус
Парламентская газетаРоссиянам старше 65 лет выплатили по больничным 16 млрд рублей
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что по больничным для россиян в возрасте старше 65 лет было выплачено 16 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Общество
Собянин исключил ослабление режима самоизоляции с 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не ослабнет с 12 мая, в городе разрешат работать промышленным предприятиям и строительству, что не означает снятия режима самоизоляции.
Известия 09:29
Общество
Опубликовано фото девушки с самыми большими губами в мире
22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова накачала самые большие губы в мире, чтобы стать похожей на куклу Барби, сообщает Mirror.
Московский Комсомолец 09:10
Происшествия
В США застрелен исследователь нового коронавируса
Ассистент профессора медицинской школы университета Питтсбурга Бинг Лю был найден 2 мая застреленным в своем доме, сообщает 6 мая CNN со ссылкой на местную полицию.
ИА Красная Весна 07:32
Армия и оружие
Больше 20 тыс росгвардейцев патрулируют места нахождения больных COVID-19
Войска выполняют задачи с учетом коронавирусной инфекции Больше 20 тысяч военных Нацгвардии РФ ежедневно патрулируют места нахождения больных коронавирусом.
SM News 08:12
Общество
Глава нижегородского минздрава Смирнов покинул свой пост
Нижний Новгород, 6 мая 2020, 15:52 — REGNUM Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов покинет занимаемый им пост по собственному желанию.
REGNUM 08:52
Хоккей
Хоккеист «Нефтехимика» Сергеев перешел в «Динамо»
Хоккеист нижнекамского "Нефтехимика" Андрей Сергеев перешел в московское "Динамо", передает официальный сайт бело-голубых.
Газета.Ru 08:16
Культура
Умерла актриса, сыгравшая в «Мимино» и «Зависти богов»
В 68-летнем возрасте умерла российская актриса Татьяна Паркина. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Вести.Ru 09:00
Политика
Пресс-секретарь прокомментировал состояние здоровья Мишустина
Лечение главы правительства Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом COVID-19, проходит в плановом режиме, сообщил его пресс-секретарь Борис Беляков.
Вести.Ru вчера в 03:43
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева показала подросшую дочь
Недавно дочь знаменитостей София отметила 5-летие, в честь которого спортсменка, предпочитающая скрывать своих наследников, показала, как она изменилась.
Bimru.ru 05:34
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Гаджеты
Google продолжает отказываться от бренда Android в названиях своих продуктов. Android TV превратится в Google TV
Как сообщают осведомленные информаторы, поисковый гигант Google собирается переименовать операционную систему для телевизоров Android TV в Google TV.
iXBT.com 03:52
Происшествия
Замминистра строительства Челябинской области арестована за взятки
Замминистру строительства и инфраструктуры Челябинской области Татьяне Антоновой предъявлено обвинение получении взятки в особо крупном размере.
Российская газета 08:50
Общество
Выплаты на детей из маткапитала получили почти 1,9 млн семей
Interfax-Russia.ru - Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что почти 1,9 млн российских семей получили выплату по 5 тыс. из материнского капитала, всего по оценке министерства такую выплату могут получить более 3,3 млн семей.
Интерфакс - Россия 09:13
Политика
Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса
Ситуация с распространением коронавируса складывается в регионах по-разному, где-то жесткие меры нужно сохранить, а где-то возможно смягчение, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:40
Фигурное катание
Плющенко объявил о переходе в свою группу фигуристки Трусовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко объявил, что в его тренерскую группу перешла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, ранее занимавшаяся у Этери Тутберидзе.
РБК 08:23
Политика
МИД Украины перечислил тактические задачи для возвращения Крыма
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о разработке концепции «возвращения» Крыма под контроль Киева.
Коммерсантъ 05:44
Единоборства
Александр Емельяненко хочет подраться с Тайсоном
Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что хотел бы встретиться с прославленным супертяжем на ринге.
Sport.ru вчера в 18:59
Авто
Старые «ГАЗоны» сняли с производства
По сообщению официальных дилеров компании «ГАЗ», запасов старых «ГАЗонов» практически не осталось.
ГЛАС.RU 04:51
Общество
Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры
Главный врач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте монастыря.
РИА Новости 06:45
Кино
Продолжение сериала «Диверсант» покажут 9 мая на Первом канале
ToDay News Ufa вчера в 06:41
Здоровье
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
В ходе заседания центрального штаба ОНФ Рошаль напомнил, что 10 месяцев назад Народный фронт провел закрытое обсуждение с участием представителей Минобороны, МЧС, Минздрава по теме оказания медпомощи в субъектах РФ при массовом поступлении пострадавших.
РИА Новости вчера в 08:31
Политика
Разведка Южной Кореи предположила, куда пропадал Ким Чен Ын
По данным разведки, Ким Чен Ын усилил противоэпидемические меры, так как в стране все же есть случаи заражения коронавирусом.
Pravda.Ru 05:40
Политика
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
Общество
Минздрав: Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Сергей Савостьянов / ТАСС Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что страна еще не вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.
РЕН ТВ 07:00
Экономика
Работодателям на выплату зарплат выделят до 98,4 миллиарда рублей
Государственные субсидии, которые предоставляются работодателям на выплату зарплат сотрудникам, в общей сумме могут составить 98,4 миллиарда рублей.
Компания 09:27
Политика
Песков сообщил о планах Путина в День Победы
Президент Владимир Путин 9 мая планирует принять участие в нескольких мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 08:49
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
Здоровье
Ярославцам рассказали о порядке снятия ограничений из-за коронавируса
О порядке снятия ограничений рассказали на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы под председательством президента Владимира Путина.
Городские новости (г. Ярославль) 09:34
Экономика
Силуанов объяснил, почему в пандемию россиянам не раздадут деньги
Глава министерства финансов России Антон Силуанов считает, что власти могли бы пойти на раздачу "вертолетных денег", как поступили в некоторых странах в пандемию коронавируса, если бы рубль был мировой резервной валютой.
Газета.Ru вчера в 18:45