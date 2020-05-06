Коронавирус

Парламентская газетаПарламентская газетаРоссиянам старше 65 лет выплатили по больничным 16 млрд рублей

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что по больничным для россиян в возрасте старше 65 лет было выплачено 16 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Минтруд РФ отчитался о выплатах за упрощенные больничные

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Пожилым россиянам оплатили больничные на 16 млрд рублей

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Россиянам старше 65 лет выплатили по больничным 16 миллиардов рублей

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Порядка 1,4 млн больничных листов выдано людям старше 65 лет

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Россиянам старше 65 лет выплатили по больничным 16 млрд рублей

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Какую помощь омичи могут получить в пандемию: перечисляем все выплаты, льготы и наборы

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Путин назвал тактику борьбы с коронавирусом в России правильной

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Власти объяснили рыбалку чиновников Мурманской области в самоизоляции

В Мурманской области до 11 мая действует режим обязательной самоизоляции для граждан.
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Темпы распространения коронавируса в ФРГ существенно замедлились, это дает повод говорить о том, что первая стадия пандемии преодолена.
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