Общество
Газета.RuРоссиянам старше 75 лет предлагают повысить пенсию на 5 тыс. руб
Справороссы внесли в Госдуму законопроект о повышении пенсионных отчислений для граждан, чей возраст превышает 75 лет. Парламентарии считают, что это поможет повысить социальный уровень пожилых людей и снизить социальную напряженность.
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Постоянные пенсионные реформы не оставят шансов на достойную старость пенсионерам
Pokatim.ruвчера в 10:30
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Политика
Жириновский назвал задержание главы Хабаровского края некорректным
Владимир Жириновский считает, что задержание Сергея Фургала, главы Хабаровского края, проходило не в соответствии с правилами.
CT news 07:58
Общество
В Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения
С 13 июля в Москве отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Российская газета 06:07
Наука
На раннюю смерть может повлиять длительность фазы быстрого сна
Исследователи из США выяснили, что на раннюю смерть может повлиять длительность фазы быстрого сна.
МедиаПоток 07:52
Общество
В МВД предложили изменить водительские права и ПТС
МВД предложило уточнить перечень данных, которые вносят в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 07 июля в 15:21
Футбол
Тренера «Спартака» пригласили на заседание КДК РФС
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» приглашен на заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) после матч 27-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги» против столичного «Локомотива».
Известия 08:30
Политика
Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов
Российская газета 07:23
Политика
МИД России опроверг данные об обсуждении обмена Уилана
Информация об обсуждении Россией и Соединенными Штатами обмена осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на россиян, находящихся в заключении в США, не соответствует действительности.
Газета.Ru 09:24
Общество
Минпросвещения разрешит традиционные линейки в школах 1 сентября
Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что традиционные линейки в российских школах 1 сентября пройдут, но будут обеспечены меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса.
RT на русском 07:02
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Подчеркивается, что подобная неисправность наблюдается даже на небольших пробегах.
Evo-rus.com 01:27
Происшествия
СК завел уголовное дело о геноциде жителей Сталинграда в ВОВ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту геноцида жителей Сталинграда нацистами в период с 1942 по 1943 год.
Газета.Ru 07:30
Происшествия
В ОНФ призвали рассмотреть все причины ДТП с Ефремовым
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
РИА Новости вчера в 09:58
Религия
В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим
Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
Lenta.ru 08:25
Армия и оружие
В воздушно-космических силах России появится второй самолет «Премьер»
Второй серийный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-100 «Премьер» появится в ВКС, но точных сроков пока нет.
Neva.Today вчера в 17:40
Политика
За склонение к наркотикам предлагается сажать на срок до 15 лет
Срок лишения свободы может составить от 12 до 15 лет.
Российская газета 07:28
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 13 стран
Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с девятью европейскими и четырьмя азиатскими странами.
Известия 08:05
Космос
Ученые зафиксировали загадочные круглые объекты в космосе
Сообщается, что в конце 2019 года радиотелескопы зафиксировали три странных круговых объекта.
Москва 24 07:50
Армия и оружие
Британское издание заявило о сделанном России военном «предупреждении»
Великобритания послала России «явный предупредительный сигнал», направив в Арктику свои корабли, в том числе противолодочную субмарину HMS Trenchant для участия в учениях НАТО, пишет Daily Express.
Известия вчера в 20:09
Политика
Матвиенко заявила о готовности России работать над открытием границ
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не заинтересована в закрытии границ с другими странами и готова работать над их открытием.
Газета.Ru вчера в 08:34
Политика
Лукашенко намерен навести порядок со свободой слова в Белоруссии
Минск, 9 июля 2020, 15:22 — REGNUM Наличие свободы слова не обозначает вседозволенности.
REGNUM 08:22
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Политика
Аксенов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена
Обнародованный разговор якобы бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко о диверсии в Крыму подтверждает, что терроризм стал частью государственной политики Киева вне зависимости от того, кто находится у власти, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 08:59
Общество
Данные участников блокчейн-голосования попали в открытый доступ
Зачем было внедрять блокчейн — В блокчейн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ произошел новый сбой Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
РБК 08:28
Шоу-бизнес
Алсу поделилась редким фото с мужем и тремя детьми
Последнему в августе исполнится 4 года. Алсу предпочитает скрывать внешность мальчика от поклонников, не желая показывать ребенка публике.
Летидор 03:00
Футбол
Дзюба в парике показал, как «Зенит» празднует завоевание титула РПЛ
Нападающий питерского клуба Артём Дзюба опубликовал видео на своей странице в инстаграме, где он, надев синий парик, едет вместе с командой по городу.
Soccer.ru 05:22
Общество
С 10 июля на Алтае могут ужесточить масочный режим. Новые ограничения по системе «сдерживания и противовесов»
Уже точно известно, что масочный режим ужесточат.
Алтапресс 09:32
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,5 млрд
Международные резервы РФ, по данным на 3 июля, увеличились по сравнению с показателем на 26 июня на 0,3% (или на $1,5 млрд) и составили $569,8 млрд.
ТАСС 09:07