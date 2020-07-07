Общество
Pressa40В Госдуму внесен законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам
Депутаты партии "Справедливая Россия" предложили платить повышенную пенсию раньше – не с 80, а с 75 лет.
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с чего всё началось
"Справедливая Россия" во главе с лидером Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект о выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет.Российская газета07 июля в 05:31
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В Госдуму внесен проект о повышенной выплате к пенсии для граждан старше 75
Аргументы и Факты07 июля в 10:38
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В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области".
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Общество
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Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
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Gazeta.SPb вчера в 13:45
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Мишустин совершит первую поездку с начала пандемии
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Вести.Ru 02:02
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В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков
Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
РИА Новости 06:58
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Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
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Жир на животе провоцирует ускоряющие старение заболевания
Evo-rus.com вчера в 13:25
Здоровье
Алтайский край «откатят» на первый этап борьбы с коронавирусом
Эпидситуация заставляет руководство Алтайского края принимать дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.
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Авто
Lamborghini официально представил гибридный родстер Sian
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Учеными оценено влияние технологии 5G на здоровье человека
Американские ученые оценили влияние беспроводной технологии пятого поколения (5G) на здоровье человека.
МедиаПоток 05:44
Автоспорт
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Австрийский журналист немецкого издания Motorsport-Total Кристиан Нимерволь заявил, что немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель вернется в "Ред Булл".
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Интерфакс 06:15
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Пользователи соцсетей считают, что наколка сильно раздражает Карпович, и девушка настояла на том, чтобы Прилучный стал носить на этом месте кольцо.
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Здоровье
Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa вчера в 05:36
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
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Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом
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В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
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Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском «вторжении»
В своем материале Неан привела недавние заявления замглавы украинского МИДа Василия Боднара о том, что Россия якобы может напасть на Украину во время учений "Кавказ-2020".
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