с чего всё началось

Депутаты партии "Справедливая Россия" предложили платить повышенную пенсию раньше – не с 80, а с 75 лет.

В Госдуму внесен законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам

Общество Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай На совещании оперативного штаба 6 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила подходы по оценке эпидемической ситуации в иностранных государствах для решения вопроса о возобновлении авиасообщения — на основе таких критериев, как темпы прироста заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней и коэффициент распространенности инфекции. 134

Происшествия Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств В СК говорят, что она "причастна к организации и совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, занимавшихся предпринимательской деятельностью, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области". 3,2K

Политика Порошенко и Байден обсуждали диверсию в Крыму Экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший вице-президент США Джо Байден во время телефонных переговоров в 2016 году обсуждали проведение диверсионной операции в Крыму.

Футбол Уткин объяснил, почему «Зенит» стал чемпионом Комментатор убежден, что на это есть одна причина – и вовсе не талант футболистов. Об этом стало известно сегодня, 8 июля.

Политика Мишустин совершит первую поездку с начала пандемии Премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг посетит Татарстан. Это первая его рабочая поездка с начала пандемии коронавируса. 7

Политика В Госдуму внесли проект о склонении в Сети к употреблению наркотиков Депутаты внесли в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности за склонение в интернете к употреблению наркотиков, некоторых случах максимальное наказание может составить до 15 лет лишения свободы, сообщил журналисатм глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Происшествия Суд арестовал гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Генеральный директор «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеслав Югай был задержан и заключен под стражу по подозрению во взяточничестве. 217

Общество ВОЗ заявила об усилении пандемии коронавируса на глобальном уровне Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что организация почти ежедневно регистрирует рекордные уровни заражения коронавирусом в мире, пишут «Известия». 44

Общество МВД предложило изменить водительские права и ПТС МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права. 2,5K

Авто Lamborghini официально представил гибридный родстер Sian Новый Sian Roadster, ставший самым мощным родстером в истории, выпустят всего в 19 экземплярах, и все они уже проданы.

Автоспорт Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл» Австрийский журналист немецкого издания Motorsport-Total Кристиан Нимерволь заявил, что немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель вернется в "Ред Булл".

Общество Полицейским в Москве и Петербурге увеличили зарплату Министерству внутренних дел выделено более 1,3 миллиарда рублей на повышение с 1 июля денежного довольствия сотрудников строевых подразделений ППС, ДПС, подразделений охраны и конвоирования подозреваемых, транспортной полиции, полков полиции в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. 41

Политика Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов Федеральная служба по финансовому мониторингу включила в перечень террористов и экстремистов российского журналиста Аркадия Бабченко, покинувшего РФ в 2017 году. 37

Шоу-бизнес Звезда «Папиных дочек» ответила на критику ее отношений с Авербухом Актриса Елизавета Арзамасова, известная по роли Галины Сергеевны в сериале "Папины дочки", ответила в инстаграме на критику, обрушившуюся на нее после того, как стало известно о ее отношениях с фигуристом Ильей Авербухом. 1