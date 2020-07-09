Справороссы внесли в Госдуму законопроект о повышении пенсионных отчислений для граждан, чей возраст превышает 75 лет. Парламентарии считают, что это поможет повысить социальный уровень пожилых людей и снизить социальную напряженность.

Россиянам старше 75 лет предлагают повысить пенсию на 5 тыс. руб

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