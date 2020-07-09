Общество
Газета.RuРоссиянам старше 75 лет предлагают повысить пенсию на 5 тыс. руб
Справороссы внесли в Госдуму законопроект о повышении пенсионных отчислений для граждан, чей возраст превышает 75 лет. Парламентарии считают, что это поможет повысить социальный уровень пожилых людей и снизить социальную напряженность.
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Постоянные пенсионные реформы не оставят шансов на достойную старость пенсионерам
Pokatim.ruвчера в 10:30
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Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Происшествия
Опубликована информация об имуществе Фургала
Последние сведения о доходах Фургала были опубликованы в мае 2019 года. В 2018 году он заработал 5,46 млн руб.
Газета.Ru 08:28
Общество
Spotify может запуститься в России 15 июля
Популярный шведский музыкальный сервис Spotify может запуститься в России уже 15 июля. Об этом сообщает издание Variety.
Ридус 06:35
Общество
В Тульской области из-за ураганного ветра пострадали 102 автомобиля
В Тульской области из-за ураганного ветра пострадали 102 автомобиля Эти данные предварительные.
MySLO.ru 08:41
Общество
Роспотребнадзор предложил возобновить полеты в 9 стран Европы и Китай
Официальный представитель МИДа Мария Захарова сказала РБК, что министерство совместно с Роспотребнадзором и Росавиацией продолжают работу над списком стран, с которыми возможно возобновление авиасообщения на первом этапе — его позднее представят правительству.
РБК 05:49
Общество
Кабмин до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты безработным
Российское правительство до конца лета выделит 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице до конца лета.
RT на русском 07 июля в 07:10
Здоровье
Названо условие второй волны коронавируса в России
Возможность второй волны коронавируса в России и в других странах зависит от соблюдения мер безопасности.
Lenta.ru 05:05
Общество
Директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в Москве
Директор "Открытой России" Андрей Пивоваров задержан в четверг возле офиса организации в Москве.
ТАСС 04:10
Общество
Сербские власти отказались вводить комендантский час в Белграде
Власти Сербии отказались от идеи введения комендантского часа в столице страны.
Российская газета 09:04
Происшествия
Полиция не подтверждает информацию о смерти пропавшего мэра Сеула
Южнокорейская полиция занимается поисками мэра Сеула Пак Вон Сун, который пропал без вести, и не подтверждает его смерть.
Коммерсантъ 08:47
Шоу-бизнес
Тимати запустил в Москве новую сеть ресторанов быстрого питания
Тимати и Артем Юнусовы открыли Chicken Mafia. Фото: Instagram @timatiofficial Как известно, у Тимати есть сеть ресторанов Black Star Burger.
HotGeo 05:25
Общество
Смольный ответил организаторам митинга против поправок в Конституцию
Петербургская администрация отказала в согласовании митинга против поправок в Конституцию РФ.
РБК Санкт-Петербург 05:55
Армия и оружие
Эрдоган выигрывает битву за нефть и газ Ливии
Все понимают, что нефти и природного газа Ливии на всех кураторов не хватит.
Pravda.Ru вчера в 06:37
Политика
Владимир Сипягин прокомментировал задержание Сергея Фургала
О задержании главы Хабаровского края Сергея Фургала стало известно 9 июля.
Владимирские ведомости 08:46
Происшествия
В Подмосковье окажут помощь пострадавшим из-за прорыва дамбы в Рузе
Помощь в максимальном объеме будет оказана всем, чьи дома пострадали в результате прорыва дамбы в Рузском городском округе Подмосковья.
Газета.Ru 05:52
Футбол
На церемонии награждения «Зенита» болельщики освистали Беглова
Вечером 8 июля на "Газпром Арене" состоялась церемония награждения футбольного клуба "Зенит", который досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги.
Neva.Today 03:16
Шоу-бизнес
Самойлова объяснила ситуацию с отмененным разводом с Джиганом
Модель и бизнесвумен Оксана Самойлова впервые объяснила решение не разводиться с рэпером Джиганом.
Суть событий 01:03
Происшествия
Суд Петербурга приговорил к 10 годам колонии анестезиолога-насильника
В Санкт-Петербурге вынесен приговор врачу-анестезиологу Армену Оганесяну, обвиняемому в изнасиловании сразу нескольких пациенток.
Известия 08:03
Здоровье
Министр здравоохранения РФ приедет в Набережные Челны
Михаил Мурашко посетит два медучреждения Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко впервые посетит Набережные Челны в рамках рабочего визита.
Челнинские известия 06:00
Экономика
Дворкович предрек России самый тяжелый период кризиса из-за пандемии
Россия еще не достигла дна кризиса, вызванного пандемией коронавируса, проблемы у малого и среднего бизнеса начнутся к концу лета, осенью или к концу года, заявил председатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович в ходе выступления на форуме Innoprom.
РИА Новости 07 июля в 14:00
Религия
В РПЦ оценили изображение Иисуса Христа чернокожим
Изображение Иисуса Христа чернокожим противоречит церковным канонам, поскольку он не был афроамериканцем.
Lenta.ru 08:25
Общество
На улицах Москвы с 13 июля отменяется «масочный режим»
В Москве с 13 июля ношение масок на улице станет необязательным, говорится в указе столичного мэра Сергея Собянина.
Газета.Ru 06:10
Политика
Медведев назван вероятным преемником Путина
Венедиктов считает, что если бы Путин сейчас выбирал преемника для себя, то Медведев оказался бы в числе первых кандидатов.
Цензуры.Нет вчера в 06:03
Шоу-бизнес
Суд обязал вдовца Веры Глаголевой выплатить 51 млн рублей
Кирилл Юльевич и Вера Глаголева прожили вместе более 25 лет.
Gazeta.SPb вчера в 23:33
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM 07:34
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Экономика
Госдума ограничивает стоимость кредитов в России
Устанавливается запрет на включение в договор потребительского кредита (займа) условий, предусматривающих наличие на счете, с которого осуществляется погашение задолженности, неснижаемого остатка денежных средств или суммы, достаточной для погашения платежа, предусмотренного договором (графиком платежей по договору), в день, не являющийся днем совершения очередного платежа.
REGNUM 06:17
Армия и оружие
Самолеты США «проутюжили» воздушное пространство у границ РФ
Экономика сегодня 09:06