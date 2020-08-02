Общество
ТАССМишустин упростил оформление пособий на детей от трех до семи лет
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее упростить для малообеспеченных семей получение пособия на детей от трех до семи лет. Документ начнет действовать с 1 ноября 2020 года, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства.
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Общество
Мишустин снял ограничения для граждан Швейцарии на въезд в Россию
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о снятии ограничений на въезд в РФ для граждан Швейцарии, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн 07:37
Общество
В Петербурге госпитализировали солиста группы «Ласковый май»
В Петербурге в больницу Святого Георгия госпитализирован солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико, об этом продюсер группы Андрей Разин сообщил на своей странице в Instagram.
Российская газета 09:57
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Лукашенко призвал к осторожному обращению с наемниками ЧВК Вагнера
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил с заявлением о расследовании дела в отношении наемников ЧВК Вагнера.
SM News вчера в 14:41
Религия
Патриарх Кирилл назвал сообщения о своем богатстве бредом
Нападки на Русскую православную церковь обусловлены тем, что там говорят правильные вещи, которые многим не нравятся, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в столичном храме пророка Илии в Обыденском переулке.
РИА Новости 08:37
Происшествия
В Лондоне по обвинению в изнасиловании арестован депутат парламента
В Лондоне по обвинению в изнасиловании своей сотрудницы арестован депутат британского парламента от консервативной партии (тори), об этом сообщает британская газета The Guardian.
Российская газета 10:36
Спорт
Тестирование ПК-версии Halo 3: ODST пройдёт уже в первой половине августа
Студия 343 Industries в официальном блоге Halo подтвердила, что тестирование ПК-версии шутера Halo 3: ODST начнётся в первой половине этого месяца.
3DNews 07:29
Футбол
ЦСКА не собирается платить € 10 млн за Родриго Бекао
Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА не намерен платить за центрального защитника Родриго Бекао € 10 млн, которые требует за него «Удинезе».
Чемпионат вчера в 16:16
Здоровье
В области количество зараженных COVID-19 перевалило за 12 000
За сутки нововыявленных пациентов в АМР не было зафиксировано На 2 августа в регионе подтверждены 12 023 случая ковид, из которых 110 – нововыявленные.
Стальная искра 06:57
Общество
Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию и навести там порядок
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская в ходе рабочего визита посетила крымский город Феодосию.
Территория новостей 02:49
Происшествия
Число погибших в ДТП в Самарской области увеличилось до пяти
Число погибших в ДТП в Безенчукском районе Самарской области увеличилось до пяти человек, трое умерли в больнице.
ТАСС 10:29
Музыка
Клип Билли Айлиш за сутки набрал 12 млн просмотров
МТВ онлайн вчера в 07:13
Происшествия
Девять детей заразились коронавирусом в Краснодарском крае за сутки
По данным на 2 августа, в Краснодарском крае заболели коронавирусом 8472 человека, из них 107 человек – за последние сутки.
Югополис 04:59
Армия и оружие
Войска Дамаска начали наступление на северо-западе Сирии
Военный источник в Дамаске сообщил прессе, что наступление на юге Идлиба будет начато до конца года и пройдет в районах Джабаль аль-Завия и Аль-Гааб.
Аргументы недели вчера в 10:01
Армия и оружие
ВМС и ВВС США провели совместные учения в Черном море
Военное дело 10:16
Футбол
Иммобиле получит «Золотую бутсу», Роналду выбыл из гонки
Нападающий римского «Лацио» Чиро Иммобиле с 35 забитыми мячами в Серии А станет обладателем «Золотой бутсы» по итогам нынешнего сезона.
Евро-футбол.ру вчера в 08:50
Общество
В России с августа начнут выплачивать новое пособие
Все семьи с детьми уже с 1 августа смогут получать по 3 000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Discover24 03:33
Общество
Собянин сообщил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал предположения о возможности второй волны коронавируса на фоне того, что во многих странах отмечается рост заболеваемости.
РИА Новости 01:52
Экономика
Более 94 тыс. калужских пенсионеров получат прибавку к пенсии
Калуга, 2 августа 2020, 14:43 — REGNUM В Калужской области с 1 августа прибавку к пенсии получат 94 тыс. 754 пенсионера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении Пенсионного фонда России.
REGNUM 07:43
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости вчера в 09:53
Автоспорт
Квят разбил болид на Гран-при Великобритании
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят сошел с трассы на Гран-при Великобритании, разбив свой болид об отбойник.
Российская газета 11:00
Футбол
Кокорин прокомментировал свои высказывания об игре за «Спартак»
Аргументы и Факты 07:20
Шоу-бизнес
Степаненко призналась, что её шокировало заявление Петросяна о разводе
Аргументы и Факты 09:47
Политика
Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ
Президент России Владимир Путин поздравил воздушно-десантные войска с 90-летием.
Комсомольская правда 03:47
Политика
Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа обратится к народу и Национальному собранию (парламенту).
ТАСС 10:04
Происшествия
В Москве десантники подрались с росгвардейцами
Lenta.ru 10:53
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09