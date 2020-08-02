В России упростили оформление пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщила пресс-служба правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С 1 ноября получать пособие станет проще.

Россиянам упростят оформление пособий на детей от трех до семи лет

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