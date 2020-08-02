Общество
РИА НовостиРоссиянам упростят оформление пособий на детей от трех до семи лет
В России упростили оформление пособия на детей в возрасте от трех до семи лет, сообщила пресс-служба правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С 1 ноября получать пособие станет проще.
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Футбол
Кавазашвили — о переходе Кокорина: это самый классный трансфер «Спартака» за пять лет
Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал переход форварда Александра Кокорина в московский клуб.
Чемпионат 07:24
Общество
Мишустин снял ограничения для граждан Швейцарии на въезд в Россию
Для граждан Швейцарии снимаются ограничения на въезд в Россию, введенные из-за коронавируса.
Интерфакс 07:07
Общество
Попова рассказала о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
В 80 субъектах России ситуация с коронавирусной инфекцией или стабилизируется, или заболеваемость COVID-19 снижается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 07:12
Единоборства
Брансон досрочно победил Шахбазяна на турнире UFC в Лас-Вегасе
В ночь на воскресенье по московскому времени в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 5. В главном поединке вечера встречались бойцы среднего веса Дерек Брансон и Эдмен Шахбазян, представляющие США.
Российская газета 04:06
Путешествия
В Турции отели пообещали не увеличивать цены в текущем сезоне
Чорабатыр заверил, что стоимость отдыха в Турции не увеличится даже на фоне роста расходов на противокоронавирусные меры в отелях.
Evo-rus.com 08:03
Общество
«Вектор» планирует начать производство вакцины от COVID-19 в ноябре
Государственный научный центр "Вектор" Роспотребнадзора планирует начать промышленное производство вакцины от новой коронавирусной инфекции в ноябре, сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов.
Российская газета 05:41
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала, как Петросян объявил ей о разводе
На своем шоу «Еще не вечер» Елена Степаненко впервые рассказала, как ее тогда еще законный супруг объявил, что хочет развода.
Рамблер вчера в 12:09
Экономика
Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян
Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
Вести.Ru 31 июля в 05:20
Гаджеты
Глава Xiaomi призвал людей чаще менять смартфоны
Некоторые продолжают ходить с Mi 6, смартфоном, считающимся одним из лучших в своей категории.
The GEEK 05:33
Общество
Роспотребнадзор назвал убивающие коронавирус средства
Губительное воздействие на коронавирус оказывает любое дезинфицирующее средство.
Lenta.ru 07:15
Политика
Захарова оценила заявление Кравчука о Минских соглашениях
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего президента Украины, нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука о Минских соглашениях.
RT на русском 07:09
Политика
Прилепин указал на связь задержания россиян в Белоруссии с Китаем
Пегов в своем телеграм-канале WarGonzo со ссылкой на белорусские источники сообщил, что задержание россиян в Белоруссии якобы могли «заказать» китайские компании, которые конкурируют с Россией в Африке и Венесуэле.
Взгляд.ру 08:03
Общество
Театр «Современник» прокомментировал сведения об уходе Сергея Гармаша
Вечерняя Москва 31 июля в 10:46
Здоровье
За сутки в Ростовской области от коронавируса умерли 6 человек
На 31 июля в Ростовской области у 12 941 человека выявлен коронавирус.
Kursk.com 31 июля в 04:43
Шоу-бизнес
Фигурист Авербух привез невесту Арзамасову на сборы в Крым
Заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Илья Авербух вместе со своей возлюбленной Лизой Арзамасовой отправился на сборы в Крым.
iReactor 03:56
Армия и оружие
Два российских истребителя МиГ-29 разбомбили турецкие ПВО в Ливии
Турецкие военные вновь понесли потери в Ливии: российские истребители МиГ-29 разгромили турецкие ПВО, пишет Аvia.pro.
Что происходит 31 июля в 01:54
Происшествия
Адвокат Ефремова не придет на заседание суда
Адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что не сможет прийти на заседание суда, назначенное на 5 августа, из-за занятости в другом процессе, поэтому попросит о переносе на другую дату.
РИА Новости 07:43
Музыка
Клип Билли Айлиш за сутки набрал 12 млн просмотров
МТВ онлайн вчера в 07:13
Происшествия
Задержан директор алтайской турбазы, где погибли четыре человека
В Алтайском крае задержали директора турбазы, где погибла семья из четырех человек.
РИА Новости 03:31
Общество
Гонявшего плетью туристов охранника на пляже в Крыму уволили
В Крыму уволили охранника, прогонявшего отдыхающих с пляжа плетью. Об этом сообщает руководство санатория «Форос» в Instagram.
Lenta.ru 03:49
Политика
Пушков заявил о втягивании Белоруссии в «антироссийские игры»
Белоруссию затягивают в антироссийские игры, заявил сенатор Алексей Пушков.
Газета.Ru 07:25
Политика
Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США
Дональд Трамп хочет запретить популярное китайское приложение TikTok на территории страны.
Деловое.ТВ вчера в 03:42
Общество
Эксперт объяснил, почему смартфон лучше класть экраном вниз
Москва, 2 августа 2020, 13:10 — REGNUM Пользователи смартфонов могут продлить срок службы устройств, если будут класть их экраном вниз, сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев 2 августа агентству «Прайм».
REGNUM 06:10
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 85 случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки было выявлено еще 85 новых случаев заражения коронавирусом.
ВЕТТА 03:29
Происшествия
В Петербурге более тысячи убийств 90-х годов остались нераскрытыми
В Петербурге числятся нераскрытыми 1258 убийств, совершенных в 1990-е годы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя руководителя СК по Северной столице Екатерину Гилину.
Российская газета 07:31
Политика
В США назвали «последний подарок» Трампа Путину
Lenta.ru 06:33