Общество
URA.RuРоссиянам упростят процесс банкротства
В России могут упростить процесс банкротства для граждан. Теперь признать человека несостоятельным можно будет без судебного заседания, говорится в тексте поправок в закон, которые подготовило Минэкономразвития.
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Минэкономики обновило законопроект о несостоятельности граждан Проект закона об упрощенной процедуре банкротства граждан, над которым Минэкономики работает уже четвертый год, дополнен положениями о внесудебной процедуре из альтернативного депутатского законопроекта.Коммерсантъвчера в 17:44
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Общество
Для водителей Башкирии подорожают справки от нарколога
Если простая справка с печатью нарколога раньше обходилась в 500 рублей, то со сдачей анализов она будет стоить от 5 300 до 7 200 рублей в зависимости от категории прав.
Экономика
За 10 месяцев россияне взяли автокредитов на 600 млрд руб
За 10 месяцев 2019 года было выдано автокредитов почти на 600 млрд рублей, подсчитали в НБКИ по просьбе "Газеты.Ru".
Политика
В Латвии решили приостановить трансляцию девяти российских телеканалов
В Латвии решили приостановить вещание девяти российских телеканалов, сообщает РИА Новости.
Теннис
Сборная Испании вышла в плей-офф Кубка Дэвиса благодаря победе Надаля
Испанец Рафаэль Надаль обыграл хорватского теннисиста Борну Гойо в матче Кубка Дэвиса.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Политика
Зеленский лично прибыл осмотреть возвращенные Россией катера
В порту Очакова пришвартовались все три корабля, вернувшиеся из России.
Футбол
РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу
Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
Экономика
В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении.
Транспорт
Путин откроет движение по первым двум Московским центральным диаметрам
Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии открытия движения по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД), которые получили название благодаря сквозному характеру пересечения города.
Политика
Зеленский назвал темы переговоров на «нормандском саммите»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе поездки в Станицу Луганскую, что на саммите лидеров стран "нормандской четверки" хотел бы поднять вопрос о серьезном перемирии в Донбассе.
Политика
Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Футбол
Зачем Гарет Бэйл сфотографировался с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»
Видимо, затея фанатов понравилась Гарету, раз он решил после матча с Венгрией сфотографироваться с флагом.
Политика
Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР
Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Политика
Пушков ответил на заявление Германии по транзиту газа через Украину
Добавим, контракты России и Украины на транзит газа истекают в конце 2019 года, пишет "Царьград".
Гаджеты
Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон
График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
Технологии
Apple обвинила Россию в краже технологии экстренной связи в смартфонах
Apple подала иск против Федеральной службы по интеллектуальной собственности о признании недействительным российского патента на «мобильный телефон с экстренной связью».
Армия и оружие
«Он просто исчез со всех радаров»: На том берегу Атлантики потеряли российский «шпионский» корабль - СМИ
На самом же деле, уверен Саттон, корабль "шпионит" за подводными коммуникациями, многие из которых - военные.
Музыка
В США объявили номинантов на премию «Грэмми»
Политика
В Сенате США заявили, что санкции могут задержать «Северный поток-2»
Американский сенатор Тед Круз заявил, что введение санкций в отношении компаний, которые принимают участие в прокладке «Северного потока — 2», могут задержать запуск газопровода более чем на год.
Футбол
Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020
CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
Общество
МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью
В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
Происшествия
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Политика
Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях
Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Авто
Озвучены цены на новую Hyundai Sonata для России
Российский офис компании Hyundai назвал цены на новую Hyundai Sonata для России, сообщив, что поставки машин стартовали.