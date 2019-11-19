Общество

URA.RuURA.RuРоссиянам упростят процесс банкротства

В России могут упростить процесс банкротства для граждан. Теперь признать человека несостоятельным можно будет без судебного заседания, говорится в тексте поправок в закон, которые подготовило Минэкономразвития.
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с чего всё началось

За банкротство недорого возьмут

Минэкономики обновило законопроект о несостоятельности граждан Проект закона об упрощенной процедуре банкротства граждан, над которым Минэкономики работает уже четвертый год, дополнен положениями о внесудебной процедуре из альтернативного депутатского законопроекта.
Коммерсантъвчера в 17:44

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Россиянам упростят процесс банкротства

Москва 2407:40

В Росии могут упростить процесс банкротства

Национальная служба новостей06:50

Россиянам упростят процесс банкротства

URA.Ruвчера в 12:29

В России хотят упростить процесс банкротства

ГлобалМСК.рувчера в 17:58

За банкротство недорого возьмут

Коммерсантъвчера в 17:44

В долгу не останутся

Российская газетавчера в 15:54

Россиянам предложат простой способ списать долги

Lenta.ru03:52
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
Общество

Для водителей Башкирии подорожают справки от нарколога

Если простая справка с печатью нарколога раньше обходилась в 500 рублей, то со сдачей анализов она будет стоить от 5 300 до 7 200 рублей в зависимости от категории прав.
UfacityNews.ru 07:13
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За 10 месяцев россияне взяли автокредитов на 600 млрд руб

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Газета.Ru 15:36
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В Латвии решили приостановить трансляцию девяти российских телеканалов

В Латвии решили приостановить вещание девяти российских телеканалов, сообщает РИА Новости.
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Зеленский лично прибыл осмотреть возвращенные Россией катера

В порту Очакова пришвартовались все три корабля, вернувшиеся из России.
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Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
Вести.Ru 13:45
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В России предложили создать лоукостер для полетов на Дальний Восток

В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении.
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Транспорт

Путин откроет движение по первым двум Московским центральным диаметрам

Президент России Владимир Путин в четверг примет участие в церемонии открытия движения по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД), которые получили название благодаря сквозному характеру пересечения города.
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Зеленский назвал темы переговоров на «нормандском саммите»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе поездки в Станицу Луганскую, что на саммите лидеров стран "нормандской четверки" хотел бы поднять вопрос о серьезном перемирии в Донбассе.
Московский Комсомолец 08:46
Политика

Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
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Зачем Гарет Бэйл сфотографировался с флагом «Уэльс, гольф, Мадрид»

Видимо, затея фанатов понравилась Гарету, раз он решил после матча с Венгрией сфотографироваться с флагом.
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Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
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Пушков ответил на заявление Германии по транзиту газа через Украину

Добавим, контракты России и Украины на транзит газа истекают в конце 2019 года, пишет "Царьград".
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Кит-убийца MIUI и EMUI выбрал свой первый смартфон

График выхода и список всех смартфонов, которые получат новейшую оболочку Компания Oppo представляет сегодня оболочку ColorOS 7, которая должна стать интереснее и удобнее, чем MIUI и EMUI.
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Спутники NASA зафиксировали две рекордно мощных гамма-вспышки

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Apple обвинила Россию в краже технологии экстренной связи в смартфонах

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На самом же деле, уверен Саттон, корабль "шпионит" за подводными коммуникациями, многие из которых - военные.
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Школьников Якутии обяжут ежедневно исполнять гимн РФ

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Американский сенатор Тед Круз заявил, что введение санкций в отношении компаний, которые принимают участие в прокладке «Северного потока — 2», могут задержать запуск газопровода более чем на год.
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Футбол

Россию могут лишить домашних матчей Евро-2020

CAS в свою очередь может забрать у России право на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио, а также возможность принять игры чемпионата Европы 2020.Напомним, чемпионат Европы 2020 пройдет в 12 городах на 12 стадионах.
Vprognoze.ru вчера в 15:23
Общество

МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью

В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
РБК 08:02
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Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru 15:07
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Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях

Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Газета.Ru 10:59
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Озвучены цены на новую Hyundai Sonata для России

Российский офис компании Hyundai назвал цены на новую Hyundai Sonata для России, сообщив, что поставки машин стартовали.
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