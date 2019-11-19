Общество

Planet TodayPlanet TodayРоссиянам могут упростить процесс банкротства

Процесс банкротства для граждан Российской Федерации может упроститься. По данным URA.RU, поправки в российское законодательство, предусматривающие упрощенную процедуру банкротства, были разработаны экспертами Министерства экономического развития.
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с чего всё началось

За банкротство недорого возьмут

Минэкономики обновило законопроект о несостоятельности граждан Проект закона об упрощенной процедуре банкротства граждан, над которым Минэкономики работает уже четвертый год, дополнен положениями о внесудебной процедуре из альтернативного депутатского законопроекта.
Коммерсантъвчера в 17:44

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Россиянам упростят процесс банкротства

Москва 2407:40

В Росии могут упростить процесс банкротства

Национальная служба новостей06:50

Россиянам упростят процесс банкротства

URA.Ruвчера в 12:29

В России хотят упростить процесс банкротства

ГлобалМСК.рувчера в 17:58

За банкротство недорого возьмут

Коммерсантъвчера в 17:44

В долгу не останутся

Российская газетавчера в 15:54

Россиянам предложат простой способ списать долги

Lenta.ru03:52
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 09:59, Вашингтон
Здоровье

В Самарской области частные клиники могут отказаться от абортов

В минздраве региона ожидают, что частные клиники полностью откажутся от проведения абортов уже в 2020 году.
TLT.ru - Новости Тольятти вчера в 09:51
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Общество

Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров

Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Коммерсантъ 03:59
Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Lenta.ru 09:32
Музыка

Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию

Известная советская телеведущая Ангелина Вовк была настолько возмущена тем, что украинская певица София Ротару решилась на гастроли в России, что назвала ее человеком без совести.
Millionaire.ru 03:55
Политика

В Конгрессе США начинаются открытые слушания об импичменте Трампа

Публичные слушания в рамках процедуры импичмента нынешнего президента США стартовали 13 ноября.
Вести.Ru вчера в 09:34
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Политика

Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
RT на русском 08:53
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Общество

Путин назвал скромными успехи в деле повышения доходов населения

Глава государства назвал повышение доходов населения одним из ключевых индикаторов экономического развития, признав, что успехи в этой сфере в России пока «скромные».
РБК 06:10
Происшествия

Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу

Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Lenta.ru 07:03
Транспорт

Пассажиров научат экономить, активировав карту «Тройка»

Пассажиры столичной подземки смогут экономить на пересадках между метро, МЦК и Московскими центральными диаметрами (МЦД).
Комсомольская правда 06:23
Экономика

Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
ТАСС 07:58
Общество

МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью

В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
РБК 08:02
Общество

Госдума продлила заморозку военных пенсий

В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.
Live24 02:19
Политика

Владимир Зеленский лишил Юлию Тимошенко «сладенького»

Русская Планета вчера в 05:50
Технологии

Google запустила новый облачный игровой сервис Stadia

Google запустила новый облачный игровой сервис Stadia.
Полит.ру 06:16
Шоу-бизнес

Собчак поспорила с Гай Германикой из-за права женщин на аборт

Валерия Гай Германика дала большое интервью для передачи «Осторожно, Собчак!». Ведущая поспорила с режиссером из-за права женщин на аборт.
Актуальные Новости 08:06
Армия и оружие

МИД России отреагировал на ракетные удары Израиля по территории Сирии

Увеличение частоты израильских ракетных ударов по территории Сирии является неприемлемым и вызывает обеспокоенность российской стороны, заявлено в сообщении Министерства иностранных дел России, опубликованном 20 ноября.
REGNUM 09:32
Здоровье

Названы пять главных мифов о раке и его лечении в России

Названы пять главных мифов о раке и его лечении в России.
Ugpressa.ru 09:43
Происшествия

В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники

Правоохранители оцепили район в центре Ростова-на-Дону, где подполковник Следственного комитета захватил заложников, пишет «Блокнот» со ссылкой на источник.
РБК 05:29
Авто

Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала

Цена Hunkt Canticie отличается от оригинала разительно: стартовые 126 800 юаней за "китайца" против 1,22 млн. юаней за Range Rover Sport, что эквивалентно 1 155 000 рублей и 11 190 000 рублей соответственно.
Новые автомобили 17 ноября в 10:45
Футбол

В УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020

Стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.
RT на русском 09:45
Политика

Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Lenta.ru 08:32
Политика

В партии Зеленского вспыхнул очередной секс-скандал

Фрагмента разговора народных депутатов из фракции "Слуга народа" широко разошелся в Сети и был опубликован на Youtube.
Утро.ru вчера в 10:22
Экономика

Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета

Низкое качество госуправления лишило экономику почти 1 трлн рублей. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Газета.Ru 07:21
Общество

Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время

В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.
Газета.Ru 02:42
Футбол

Тренер «Спартака» Тедеско оценил уровень чемпионата России

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением об уровне чемпионата России.
Газета.Ru 09:38
Единоборства

Хабиб о схватке своего отца с Махачевым: За отца и двор стреляю в упор

Нева Спорт 06:37
Шоу-бизнес

Разин пригрозил Кудрявцевой разоблачениями из-за Шепелева

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин вмешался в конфликт между телеведущими Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым.
News.ru вчера в 16:55
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