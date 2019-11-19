Общество
Planet TodayРоссиянам могут упростить процесс банкротства
Процесс банкротства для граждан Российской Федерации может упроститься. По данным URA.RU, поправки в российское законодательство, предусматривающие упрощенную процедуру банкротства, были разработаны экспертами Министерства экономического развития.
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Минэкономики обновило законопроект о несостоятельности граждан Проект закона об упрощенной процедуре банкротства граждан, над которым Минэкономики работает уже четвертый год, дополнен положениями о внесудебной процедуре из альтернативного депутатского законопроекта.Коммерсантъвчера в 17:44
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Здоровье
В Самарской области частные клиники могут отказаться от абортов
В минздраве региона ожидают, что частные клиники полностью откажутся от проведения абортов уже в 2020 году.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших российских Instagram-блогеров
Forbes впервые составил рейтинг российских звезд, которые больше всего зарабатывают в Instagram.
Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Музыка
Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Известная советская телеведущая Ангелина Вовк была настолько возмущена тем, что украинская певица София Ротару решилась на гастроли в России, что назвала ее человеком без совести.
Политика
В Конгрессе США начинаются открытые слушания об импичменте Трампа
Публичные слушания в рамках процедуры импичмента нынешнего президента США стартовали 13 ноября.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Политика
Зеленский заявил о планах обсудить проведение выборов в Донбассе
Украинский президент Владимир Зеленский, говоря о своих ожиданиях от саммита в нормандском формате, который должен пройти 9 декабря в Париже, заявил, что одним из вопросов является проведение выборов в Донбассе.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Общество
Путин назвал скромными успехи в деле повышения доходов населения
Глава государства назвал повышение доходов населения одним из ключевых индикаторов экономического развития, признав, что успехи в этой сфере в России пока «скромные».
Происшествия
Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу
Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Транспорт
Пассажиров научат экономить, активировав карту «Тройка»
Пассажиры столичной подземки смогут экономить на пересадках между метро, МЦК и Московскими центральными диаметрами (МЦД).
Экономика
Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Общество
МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью
В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
Общество
Госдума продлила заморозку военных пенсий
В результате довольствие в октябре 2020 года увеличится на 3%. При этом заместитель министра обороны Леонид Горин отмечает, что в целом военные пенсии растут с положительной динамикой.
Политика
Владимир Зеленский лишил Юлию Тимошенко «сладенького»
Технологии
Google запустила новый облачный игровой сервис Stadia
Google запустила новый облачный игровой сервис Stadia.
Шоу-бизнес
Собчак поспорила с Гай Германикой из-за права женщин на аборт
Валерия Гай Германика дала большое интервью для передачи «Осторожно, Собчак!». Ведущая поспорила с режиссером из-за права женщин на аборт.
Армия и оружие
МИД России отреагировал на ракетные удары Израиля по территории Сирии
Увеличение частоты израильских ракетных ударов по территории Сирии является неприемлемым и вызывает обеспокоенность российской стороны, заявлено в сообщении Министерства иностранных дел России, опубликованном 20 ноября.
Здоровье
Названы пять главных мифов о раке и его лечении в России
Названы пять главных мифов о раке и его лечении в России.
Происшествия
В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники
Правоохранители оцепили район в центре Ростова-на-Дону, где подполковник Следственного комитета захватил заложников, пишет «Блокнот» со ссылкой на источник.
Авто
Китайцы сделали копию Range Rover в десять раз дешевле оригинала
Цена Hunkt Canticie отличается от оригинала разительно: стартовые 126 800 юаней за "китайца" против 1,22 млн. юаней за Range Rover Sport, что эквивалентно 1 155 000 рублей и 11 190 000 рублей соответственно.
Футбол
В УЕФА утвердили корзины для жеребьёвки Евро-2020
Стал известен состав корзин для жеребьёвки группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020.
Политика
Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Политика
В партии Зеленского вспыхнул очередной секс-скандал
Фрагмента разговора народных депутатов из фракции "Слуга народа" широко разошелся в Сети и был опубликован на Youtube.
Экономика
Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета
Низкое качество госуправления лишило экономику почти 1 трлн рублей. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Общество
Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время
В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско оценил уровень чемпионата России
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско поделился мнением об уровне чемпионата России.
Шоу-бизнес
Разин пригрозил Кудрявцевой разоблачениями из-за Шепелева
Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин вмешался в конфликт между телеведущими Лерой Кудрявцевой и Дмитрием Шепелевым.