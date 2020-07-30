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Происшествия Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 4

Политика Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета. 11

Футбол Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с руководством Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак может покинуть клуб из-за конфликта с руководством.

Политика В Белоруссии сообщили о задержании бойцов ЧВК Вагнера. Главное 29 июля, за 11 дней до президентских выборов в Белоруссии, в Минске сообщили о задержании 32 россиян, еще один был задержан на юге страны.

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Общество Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов. 751

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