Общество
Газета.RuПравительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что порядок получения субсидий на оплату ЖКХ будет упрощен, передает ТАСС. По словам главы правительства, с 2021 года граждане смогут получить субсидии без справки об отсутствии задолженностей по платежам.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:59, Ашберн
Футбол
«Оренбург» хочет пригласить иностранного тренера
Ранее стало известно, что Дмитрий Парфёнов отказался возглавлять "Оренбург".
Soccer.ru 11:38
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Происшествия
Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа
1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru 07:18
Спорт
WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах
РИА Новости 11:45
Игры
Игра по сериалу «Острые козырьки» выйдет 20 августа
Релиз игры на ПК, PS4, XBO и Nintendo Swich состоится 20 августа.
Матч ТВ 12:49
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев не исключил, что задержанные в республике россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия.
RT на русском 11:05
Происшествия
Адвокат рассказал об отказе Ефремова признать вину в деле по ДТП
Адвокат Эльман Пашаев в эфире телеканала «Россия 1» 30 июля заявил, что он убедил актера Михаила Ефремова отказаться от признания вины по делу о ДТП в центре Москвы.
Известия 12:46
Политика
Главная соперница Лукашенко поделилась мнением о белорусизации и русском языке
Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в интервью «Ленте.ру» поделилась мнением о белорусизации и русском языке.
Lenta.ru 12:43
Общество
Срок жизни коронавируса в воде назвали в Роспотребнадзоре
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что, по словам главного санитарного врача России Анны Поповой, коронавирусная инфекция не размножается в пресной и солёной воде и мгновенно убивается кипячением.
Восток-Медиа 08:01
Политика
Трамп допустил возможность переноса выборов
Американский лидер Дональд Трамп поднял вопрос о возможности переноса президентских выборов.
Вести.Ru 09:18
Футбол
Агент Далера Кузяева ведет переговоры с «Валенсией»
Представители полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева ведут переговоры с «Валенсией» по переходу игрока.
BetOn 12:20
Космос
Странное облако заметили астрономы над марсианским вулканом
Актуальные Новости вчера в 11:33
Происшествия
Президента «Нобель Ойл» задержали по делу о мошенничестве
В пресс-службе Басманного суда РБК сообщили, что Григорий Гуревич, председатель совета директоров и президент ООО «Нобель Ойл» и Сергей Шаповал, который в настоящее время не работает, обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
РБК 09:52
Политика
Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что создание свободной экономической зоны в Донбассе может способствовать решению конфликта в регионе.
РИА Новости 08:35
Политика
ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак
Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
Экономика
США лишили целую страну доступа к еде и деньгам
Экономика Ирана, которая находится под давлением из-за санкций США, низких цен на нефть и пандемии коронавируса, лишилась доступа к продовольствию, лекарствам и собственным деньгам по вине Вашингтона, пишет Reuters.
Lenta.ru 12:28
Технологии
Telegram подал жалобу на Apple в Еврокомиссию
Отмечается, что в жалобе еврокомиссару по вопросам конкуренции в Еврокомиссии Маргрет Вестагер Telegram, который используют свыше 400 млн человек, потребовал от Apple "разрешить пользователям загрузку софта за пределами AppStore".
Newstracker.ru 08:34
Здоровье
В ВОЗ заявили о нескорой выработке иммунитета от коронавируса
Райан отметил, что коронавирус будет еще долгое время мучить людей. Справиться с ним может помочь как раз общий иммунитет.
Evo-rus.com 05:21
Футбол
СМИ: Семак может возглавить «Спартак» в случае ухода из «Зенита»
Сергей Семак может остаться работать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в случае своего ухода с поста главного тренера «Зенита».
RT на русском 12:32
Финансы
Международные резервы России выросли за неделю на $8,7 млрд
«Международные резервы по состоянию на 24 июля составили $582,7 млрд», — отмечается в сообщении. За неделю они увеличились на $8,7 млрд.
Известия 09:58
Политика
Россия не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в ЕС
Брюссель не включил Россию в обновленную версию списка стран, с которыми Евросоюз готов открыть границы.
Коммерсантъ 09:52
Армия и оружие
США нарушают резолюцию СБ ООН по Косово, заявили в МИД
Вашингтон, помогая косоварам в создании собственной армии, грубо нарушает резолюцию 1244 Совета Безопасности ООН, которая допускает лишь присутствие на территории Косово миротворческих сил, заявил в четверг заместитель официального представителя МИД России Алексей Зайцев.
РИА Новости 09:12
Путешествия
Туристы предупредили о проблемах с отдыхом в Турции
Ruposters.ru 10:21
Интернет
Сделка между Google и Fitbit стоимостью 2,1 млрд долларов станет предметом полномасштабного антимонопольного расследования
На следующей неделе Евросоюз начнет полномасштабное антимонопольное изучение сделки, в результате которой Google рассчитывает приобрести компанию Fitbit за 2,1 млрд долларов.
iXBT.com 09:15
Происшествия
Предъявлено обвинение застрелившему 30-летнего калининградца в парке
По версии следствия, вечером 24 апреля 2020 года в парке в районе улицы Нансена в областном центре обвиняемый застрелил 30-летнего мужчину.
Русский Запад 09:56
Происшествия
Семь домов на севере Москвы остались без газа из-за повреждения трубы
Семь жилых домов на севере Москвы отключены от газа из-за повреждения газопровода.
РБК 12:42
Политика
СБУ намерена экстрадировать из Белоруссии задержанных «украинцев»
Служба безопасности Украины (СБУ) намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии "граждан Украины".
Военное обозрение 07:13
Политика
Источник: Козак не выдвигал предложений о выходе России из переговоров по Донбассу
Письмо заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака коллегам по "нормандской четверке" (Германия, Россия, Франция, Украина) не содержит предложений о выходе РФ из переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе.
ТАСС 12:58