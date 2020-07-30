Общество

ИнтерфаксИнтерфаксРоссиянам упростят выдачу субсидий на оплату ЖКХ

Правила выдачи россиянам субсидий на оплату ЖКХ с 2021 года будут упрощены, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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Кабмин подготовил документ, упрощающий выдачу россиянам субсидий по ЖКХ

РИА Новости07:13

Кабмин упрощает порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

ТАСС07:00

Правительство РФ упростит условия получения субсидий на оплату жилья и услуг ЖКХ с 2021 года

Агентство Москва06:47

Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

RT на русском06:55

Субсидии на ЖКХ станут доступнее. Мишустин упростил условия получения помощи от государства

Царьград06:57

В России упростят порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

Известия06:42

В России упростят выдачу субсидий на оплату ЖКУ

Интерфакс06:56
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Финансы

Курс евро превысил 86 рублей впервые с апреля

Курс евро впервые с начала апреля вырос до 86 рублей, следует из данных торгов на Мосбирже.
Газета.Ru 06:39
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Шоу-бизнес

Наталия Орейро примерила образ из «Дикого ангела» 20 лет спустя

Актер с удивлением отметил, что Наталия практически не изменилась со времен съемок сериала. instagram.com/dikii__angel__fan Сериал "дикий ангел" снимался более 20 лет назад с 1998 по 1999 год.
SM News вчера в 03:26
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Происшествия

В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа

В Петербурге задержали супругу украинского рэпера, которую подозревают в расчленении его тела.
РИА Новости 03:04
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Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
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Происшествия

СК Белоруссии завел уголовное дело в отношении блогера Тихановского

Минск, 30 июля 2020, 14:54 — REGNUM По факту призывов к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов против мужа кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской блогера Сергея возбуждено уголовное дело.
REGNUM 07:54
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Финансы

Рубль дешевеет: ждать ли повторения «черного августа»

Многим памятен "черный август" 1998 года, люди боятся повторения.
РИА Новости 01:00
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Происшествия

Адвокат Ефремова заявил, что не затягивает суд

Москва, 30 июля 2020, 13:45 — REGNUM Сторона защиты актёра Михаила Ефремова не затягивает процесс.
REGNUM 06:45
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Технологии

«МегаФон» начал тестировать eSIM в Москве

Мобильный оператор «МегаФон» начал тестировать подключение виртуальных сим-карт (eSIM) во флагманском магазине в ТЦ «Метрополис» в Москве, сообщил Telegram-канал «Нецифровая экономика».
Коммерсантъ вчера в 08:47
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Общество

Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре

Новый учебный год в российских школах начнется в сентябре при отсутствии дополнительных рисков в отдельных регионах.
Известия вчера в 07:41
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Происшествия

Генпрокуратура потребовала изъять имущество Арашукова и его семьи

Известия 28 июля в 06:07
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Общество

Налоговые декларации с ошибками признают недействительными

Обнаруженные налоговой инспекцией арифметические ошибки в поданной декларации теперь станут основанием для признания документа недействительным.
Российская газета 01:30
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Здоровье

В Тернополе мужчина заболел коронавирусом в третий раз

Некоторые врачи уже заявляли о том, что переболевшие коронавирусом могут заразиться им вновь.
Вести.Ru 05:54
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Культура

Артисты Большого театра открыли фестиваль оперы и балета в Севастополе

Общественное телевидение России 05:40
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Общество

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»

Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
1K
Финансы

Собчак назвала россиян со сбережениями в рублях идиотами

Телеведущая Ксения Собчак назвала идиотами россиян, которые держат свои сбережения в рублях внутри страны.
Lenta.ru 05:53
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Политика

Путин поручил изолировать загрязненную промплощадку в Усолье-Сибирском

Президент РФ Владимир Путин поручил срочно изолировать загрязненную промышленную площадку в Усолье-Сибирском и обеспечить её охрану силами Росгвардии.
РИА Новости 07:48
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Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова нашла новую работу на СТС

Бывшая участница юмористического шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова сообщила о том, что нашла работу в новом проекте перевоплощений на телеканале СТС.
Экономика сегодня 05:59
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Шоу-бизнес

Знакомый Пугачевой прокомментировал сообщения о ее разводе с Галкиным

Новости о вероятном разводе певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина стали основным поводом для обсуждений в Сети.
ФАН 03:52
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Политика

Бастрыкин поручил разобраться по факту драки депутатов в Ульяновске

«Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления СК России по Ульяновской области разобраться в обстоятельствах инцидента и оперативно доложить о результатах», — говорится, в частности, в релизе.
REGNUM 06:40
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Финансы

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банках в марте составил $3,8 млрд, в апреле – $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае – $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 28 июля в 05:39
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Политика

Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина

Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона.
News.ru вчера в 09:34
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Шоу-бизнес

Елена Ландер увольняется с «России 1» и переезжает в Италию

Ведущая «Утро России» Елена Ландер приняла решение покинуть телеканал и переехать в Италию к семье.
CT news 04:04
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Политика

Кравчук возглавит делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук станет главой украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе.
Известия 07:53
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Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России успокаивается

Ситуация с коронавирусом в России стабилизировалась, но в ряде регионов останется сложной, заявил Владимир Путин на онлайн-совещании с главами ведомств и руководителями регионов.
РИА Новости вчера в 10:47
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Общество

В Гидрометцентре назвали летний снег в Москве рядовым событием

Выпавший снег в Москве является вполне обычным погодным явлением, несмотря на лето, рассказала «Известиям» главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова 30 июля.
Известия 07:26
Экономика

В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров.
Российская газета 28 июля в 18:02
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Общество

Роспотребнадзор: коронавирус погибает в воде за 72 часа

Почти все частицы коронавируса (90%) погибают в воде комнатной температуры за 24 часа, 99,9% — в течение 72 часов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Роспотребнадзор.
Коммерсантъ 02:17
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Технологии

В Чернореченском водохранилище установили буй для замера объема воды

Известия 07:57
Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
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Армия и оружие

На Украине назвали катастрофой российский «Панцирь»

Повышение быстродействия российских зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» путем замены человека на автоматизированные элементы, предполагающие использование искусственного интеллекта, могут привести к катастрофическим последствиям, полагает Defense Express.
Lenta.ru вчера в 06:50
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