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Известия
Известия

Россиянам в SMS предложили вознаграждение в $10 млн от Госдепа США

Госдепартамент США предложил $10 млн тому, кто предоставит информацию о вмешательстве России в выборы в США. Об этом сообщается на официальной странице программы ведомства «Вознаграждение за помощь правосудию» в Twitter.В источнике
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Телеканал 360°

«Наберут полубредовые вещи»: в Совфеде назвали опасной рассылку США о награде за данные о вмешательстве в выборы

Телеканал 360°09:27
Московский Комсомолец

Россиянам приходят СМС с предложением от Госдепартамента США о награде

Московский Комсомолец04:26
Фонтанка.Ру

Россияне начали получать SMS с предложением получить 10 млн долларов за информацию о вмешательстве в выборы в США

Фонтанка.Ру04:53
Lenta.ru

Россиянам предложили получить 10 миллионов долларов от Госдепартамента

Lenta.ru05:08
It`s My City

В посольстве США подтвердили, что имеют отношение к SMS-рассылке россиянам с предложением получить $10 млн

It`s My City05:21
Znak.com

Россиянам приходят СМС с предложением получить $10 млн от Госдепартамента США

Znak.com03:45
Царьград

Русские стали получать СМС от Госдепа США с предложением сдать своих

Царьград03:03

Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что среди задержанных в республике по подозрению в попытке «дестабилизировать обстановку в стране» есть люди с американскими паспортами и работающие в Госдепе США.
Лукашенко заявил о наличии паспортов США у задержанных в Белоруссии
Известия07:04
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Найдено слабое место коронавируса

Специалисты из Университета штата Канзас протестировали терапевтическое средство против коронавируса и обнаружили, что 3С-подобная протеаза (3CLpro) является основным ферментом при развитии SARS-CoV-2.
РИА Новости05:16
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ЦБ согласился на постепенную отмену репатриации валютной выручки

Помимо отмены требования о репатриации и ограничений на зачисление валютной выручки на зарубежные счета, ЦБ предложил упростить порядок взаимодействия бизнеса с уполномоченными банками при совершении валютных операций.
РБК06:40
14

Лукашенко: Ельцин сожалел, что выбрал Путина преемником

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону заявил, что по его сведениям Борис Ельцин через какое-то время пожалел, что выбрал Владимира Путина своим преемником.
Московский Комсомолец12:05
6

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости07:40
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Сенаторы США угрожают немецкому порту из-за «Северного потока — 2»

Трое американских сенаторов во главе с Тедом Крузом потребовали от порта немецкого города Засниц прекратить работы по поддержке строительства "Северного потока — 2". Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на письмо сенаторов.
Газета.Ru09:51
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Участники «Нового величия» получили от 6 до 7 лет лишения свободы

Люблинский районный суд Москвы приговорил участников организации «Новое величие» Вячеслава Крюкова, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова к шести, шести с половиной и семи годам лишения свободы соответственно, передает корреспондент РБК.
РБК09:56
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