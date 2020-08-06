Россиянам в SMS предложили вознаграждение в $10 млн от Госдепа США
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Госдепартамент США предложил $10 млн тому, кто предоставит информацию о вмешательстве России в выборы в США. Об этом сообщается на официальной странице программы ведомства «Вознаграждение за помощь правосудию» в Twitter.В источнике
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