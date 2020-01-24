Общество
ПрофильДля российских туристов в аэропортах Египта создадут особые условия
Египетские власти планируют сделать в аэропорту Шарм-эш-Шейха отдельные выходы на посадку и стойки регистрации для туристов из России. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в курортном городе.
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с чего всё началось
Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года, после крушения российского лайнера на Синайском полуострове. Регулярные рейсы между Москвой и Каиром восстановили в апреле 2018-го, но чартеры на курорты Красного моря до сих пор не летают.РИА Новостивчера в 17:15
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Источник: для россиян создадут спецусловия в аэропорту Шарм-эш-Шейха
Московский Комсомолецвчера в 17:52
Для россиян в аэропортах Египта установили отдельные выходы на посадку
Национальная служба новостей00:54
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Общество
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Берлин снова выделит России 12 миллионов евро в рамках помощи блокадникам Ленинграда. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
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Происшествия
В Чите отца четырех детей из заброшенного дома посадили в изолятор
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Общество
В Рязани скончалась старейший хирург России Алла Левушкина
23 января в Рязани на 93-м году жизни скончалась врач Алла Левушкина, старейший практикующий хирург России.
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Политика
Посол Украины в Румынии признал некорректным перевод речи Зеленского
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Политика
Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о Бандере
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивные документы ЦРУ о деятельности Степана Бандеры.
Политика
Зеленский рассказал Нетаньяху историю своей семьи
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал премьер-министру Израиля Биньямина Нетаньяху историю своей семьи, пострадавшей от Холокоста, сообщили 24 января «Украинские новости».
Экономика
Костин рассказал о закрытом указе Путина о списании долгов ОПК
Был принят указ президента РФ, решающий вопрос со списанием долгов предприятиям ОПК.
Происшествия
В Москве водитель перекрыл улицу фурой
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Политика
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Группа столичных муниципальных депутатов обратилась в администрацию президента с требованием отстранить от должности нового вице-премьера Марата Хуснуллина.
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Сатановский заявил, что Зеленский «обгадился» в Израиле
Президент России Владимир Путин посетил Израиль, где посетил форум памяти Холокоста и открыл там памятник жертвам блокады Ленинграда.
Политика
Порошенко прибыл на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Пётр Порошенко прибыл на допрос Государственного бюро расследований (ГБР).
Экономика
Платеж за получение накопленной пенсии может быть уменьшен
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Общество
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции
Рост пенсий россиян закрепят в Конституции: проект закона о внесении поправок в Конституцию России, который предложил принять президент Владимир Путин, подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров.
Теннис
Осака проиграла 15-летней Гауфф в матче третьего круга Australian Open
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Ожидается, что новый кроссовер от Kia станет эксклюзивом для индийского рынка и пополнит модельный ряд марки, представленный в настоящее время всего двумя моделями — недавно выпущенным Kia Seltos и минивэном Carnival.
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Пожарный самолёт разбился в Австралии
В Австралии в результате природных пожаров, которые начались в сентябре, выгорели миллионы гектаров земли.
Происшествия
Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу
В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница выпала из окна девятого этажа дома и осталась жива благодаря сугробу.