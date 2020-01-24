Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года, после крушения российского лайнера на Синайском полуострове. Регулярные рейсы между Москвой и Каиром восстановили в апреле 2018-го, но чартеры на курорты Красного моря до сих пор не летают.

с чего всё началось

Египетские власти планируют сделать в аэропорту Шарм-эш-Шейха отдельные выходы на посадку и стойки регистрации для туристов из России. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в курортном городе.

Для российских туристов в аэропортах Египта создадут особые условия

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