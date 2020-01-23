Отмечается, что накануне российские эксперты по безопасности на авиатранспорте завершили осмотр аэропортов, где им показали огороженные выходы на посадку, которые предусматриваются для российских туристов. Кроме того, для туристов из России предусмотрены отдельные стойки регистрации.

В аэропортах Египта туристам из России выделят отдельные выходы на посадку

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