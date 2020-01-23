Общество
REGNUMВ аэропортах Египта туристам из России выделят отдельные выходы на посадку
Отмечается, что накануне российские эксперты по безопасности на авиатранспорте завершили осмотр аэропортов, где им показали огороженные выходы на посадку, которые предусматриваются для российских туристов. Кроме того, для туристов из России предусмотрены отдельные стойки регистрации.
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Источник: для россиян создадут спецусловия в аэропорту Шарм-эш-Шейха
Московский Комсомолецвчера в 17:52
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Число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определилась, для какого оборудования, каким образом и когда должна быть обеспечена предустановка отечественного программного обеспечения (ПО) на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает в среду, 22 января, ведомство.
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СКА обыграл «Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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Отмечается, что торговые ряды загорелись в селе Быково.
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