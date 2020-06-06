Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли

Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Правительство внесло
 изменения в положение об особенностях отмены, замены либо переноса культурных мероприятий, в том числе в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов.
Коммерсантъ14:55

Подробнее о событии

Кабмин утвердил порядок возврата билетов на отложенные мероприятия

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Мишустин обязал возвращать стоимость билетов при отмене мероприятий

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Мишустин подписал постановление об особенностях отмены культурных мероприятий в случае ЧС

ТАСС12:53

Мишустин подписал постановление о билетах на несостоявшиеся культурные мероприятия в случае ЧС

Эхо Москвы13:34

Мишустин подписал постановление о возврате билетов на несостоявшиеся из-за ЧС мероприятия

Вести.Ru13:19

В кабмине рассказали о ситуации с билетами на культурные мероприятия

RT на русском09:46

Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли

Lenta.ru08:58
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Игры

Эксклюзивная игра «Bloodborne» от PlayStation может выйти на ПК

В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что эксклюзивная игра "Bloodborne" от PlayStation может выйти на ПК.
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Футбол

Дортмундская «Боруссия» победила «Герту» в чемпионате Германии

РБК 14:31
Авто

ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia

СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс вчера в 03:50
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Армия и оружие

Греция заявила о готовности к войне с Турцией

Напомним, несколько дней назад в крупной правительственной газете Турции были опубликовали заявки на получение лицензии для Турции на исследование и добычу углеводородов возле греческих островов.
DixiNews вчера в 05:51
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Происшествия

Спецназовцы 7 раз выстрелили в екатеринбуржца при штурме

Kursk.com 09:08
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Авто

В России начались продажи Volkswagen Arteon

Российское представительство Volkswagen объявило о начале продаж модели Arteon.
Южный автомобиль 04 июня в 10:04
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Шоу-бизнес

Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии

Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу.
REGNUM 08:31
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Происшествия

В Петербурге выстрелившего в студента мужчину отправили в СИЗО

REGNUM 11:08
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Футбол

«Арсенал» разгромил «Чарльтон» в товарищеском матче

Лондонский «Арсенал» сыграл товарищеский матч с «Чарльтоном», в котором добыл разгромную победу.
RT на русском 15:50
Религия

Православные христиане отмечают день Святой Троицы

Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
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Политика

Захарова предупредила об ответных мерах на высылку дипломатов из Чехии

За высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют ответные меры.
Известия 17:36
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Гаджеты

Компания Broadcom намекнула на задержку выхода новых iPhone

Исполнительный директор Broadcom Хок Тан, которая является партнером компании Apple, в интервью порталу Bloomberg сообщил о возможной задержке выхода новой линейки смартфонов iPhone 12.
Деловое.ТВ вчера в 05:12
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Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45
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Кино

Фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»

Поклонники обнаружили отсылку к оригинальной трилогии о Человеке-пауке Сэма Рэйми в одной из сцен мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".
Народные новости 08:41
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Шоу-бизнес

Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет

Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
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Здоровье

Инфекционист заявил о неизбежности второй волны пандемии

Вероятность наступления второй волны пандемии коронавируса составляет 90%, убежден японский врач-инфекционист.
Газета.Ru 02:40
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Футбол

Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА

Коммерсантъ 05:24
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Культура

Самые популярные ролики российского YouTube теперь доступны в 8К-качестве

Один из пользователей сети YouTube на своем канале Veskercon Live выложил ставшие уже культовыми, когда-то очень популярные среди русскоязычных пользователей видеохостинга ролики в качестве 8К.
NewInform вчера в 06:21
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Общество

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Интерфакс 17:35
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Общество

Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги

Телеведущий Андрей Норкин сегодня похоронил свою жену, радиоведущую Юлию Норкину, с которой прожил вместе почти 30 лет.
Аргументы недели 14:06
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Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
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Авто

Названы самые продаваемые по итогам мая кроссоверы в России

Бестселлером в сегменте SUV на рынке нашей страны в мае 2020 года стал компактный кроссовер Hyundai Creta.
Тарантас Ньюс 04 июня в 09:23
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Энергетика

Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа

Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия вчера в 18:04
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Наука

На основе CRISPR. Создан новый эффективный метод лечения COVID-19

06.06.2020 Биоинженеры Стэнфордского университета еще в прошлом году начали разрабатывать метод борьбы с гриппом на основе технологии редактирования генов CRISPR.
Портал Поиск 06:27
Политика

Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы

Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
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Армия и оружие

ВВС США выставят свой истребитель против «дрона-убийцы»

Военное дело 10:38
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Происшествия

Семилетняя девочка нацарапала снежинки на 37 машинах на 2,3 млн рублей

Сумма ущерба составляет около 30 тысяч евро, в российском эквиваленте примерно 2,3 млн рублей.
Народные новости 07:38
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Общество

Во Франции 23 тысячи человек приняли участие в акции против расизма

РИА Новости 16:40
Политика

Помпео сравнил Китай с фашистской Германией из-за ситуации с Гонконгом

Госсекретарь США Майк Помпео сравнил то, как КНР действует в отношении Гонконга, с тем, как нарушала обещания, данные европейцам, фашистская Германия.
РИА Новости 16:46
Космос

SpaceX разрешили повторно отправлять людей в космос на Crew Dragon

Ранее экипаж Crew Dragon, отправленный на Международную космическую станцию (МКС) в рамках первой миссии доставки астронавтов, описал свои впечатления от передвижения на корабле и стыковки.
Lenta.ru 04 июня в 11:17
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Как работают Яндекс.Новости?
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