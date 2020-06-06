Общество
Lenta.ruРоссиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли
Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Правительство внесло изменения в положение об особенностях отмены, замены либо переноса культурных мероприятий, в том числе в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов.Коммерсантъ14:55
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Игры
Эксклюзивная игра «Bloodborne» от PlayStation может выйти на ПК
В пятницу, 5 июня, стало известно о том, что эксклюзивная игра "Bloodborne" от PlayStation может выйти на ПК.
Piter.tv вчера в 12:58
Авто
ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс вчера в 03:50
Армия и оружие
Греция заявила о готовности к войне с Турцией
Напомним, несколько дней назад в крупной правительственной газете Турции были опубликовали заявки на получение лицензии для Турции на исследование и добычу углеводородов возле греческих островов.
DixiNews вчера в 05:51
Авто
В России начались продажи Volkswagen Arteon
Российское представительство Volkswagen объявило о начале продаж модели Arteon.
Южный автомобиль 04 июня в 10:04
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии
Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу.
REGNUM 08:31
Футбол
«Арсенал» разгромил «Чарльтон» в товарищеском матче
Лондонский «Арсенал» сыграл товарищеский матч с «Чарльтоном», в котором добыл разгромную победу.
RT на русском 15:50
Религия
Православные христиане отмечают день Святой Троицы
Православная церковь в воскресенье отмечает день Святой Троицы.
ТАСС 17:00
Политика
Захарова предупредила об ответных мерах на высылку дипломатов из Чехии
За высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют ответные меры.
Известия 17:36
Гаджеты
Компания Broadcom намекнула на задержку выхода новых iPhone
Исполнительный директор Broadcom Хок Тан, которая является партнером компании Apple, в интервью порталу Bloomberg сообщил о возможной задержке выхода новой линейки смартфонов iPhone 12.
Деловое.ТВ вчера в 05:12
Происшествия
Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания
Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.
Lenta.ru вчера в 14:45
Кино
Фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»
Поклонники обнаружили отсылку к оригинальной трилогии о Человеке-пауке Сэма Рэйми в одной из сцен мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".
Народные новости 08:41
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
Здоровье
Инфекционист заявил о неизбежности второй волны пандемии
Вероятность наступления второй волны пандемии коронавируса составляет 90%, убежден японский врач-инфекционист.
Газета.Ru 02:40
Футбол
Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА
Коммерсантъ 05:24
Культура
Самые популярные ролики российского YouTube теперь доступны в 8К-качестве
Один из пользователей сети YouTube на своем канале Veskercon Live выложил ставшие уже культовыми, когда-то очень популярные среди русскоязычных пользователей видеохостинга ролики в качестве 8К.
NewInform вчера в 06:21
Общество
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Интерфакс 17:35
Общество
Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин сегодня похоронил свою жену, радиоведущую Юлию Норкину, с которой прожил вместе почти 30 лет.
Аргументы недели 14:06
Хоккей
Роднина отреагировала на заявление Панарина о России
Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
Авто
Названы самые продаваемые по итогам мая кроссоверы в России
Бестселлером в сегменте SUV на рынке нашей страны в мае 2020 года стал компактный кроссовер Hyundai Creta.
Тарантас Ньюс 04 июня в 09:23
Энергетика
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия вчера в 18:04
Наука
На основе CRISPR. Создан новый эффективный метод лечения COVID-19
06.06.2020 Биоинженеры Стэнфордского университета еще в прошлом году начали разрабатывать метод борьбы с гриппом на основе технологии редактирования генов CRISPR.
Портал Поиск 06:27
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
Армия и оружие
ВВС США выставят свой истребитель против «дрона-убийцы»
Военное дело 10:38
Происшествия
Семилетняя девочка нацарапала снежинки на 37 машинах на 2,3 млн рублей
Сумма ущерба составляет около 30 тысяч евро, в российском эквиваленте примерно 2,3 млн рублей.
Народные новости 07:38
Политика
Помпео сравнил Китай с фашистской Германией из-за ситуации с Гонконгом
Госсекретарь США Майк Помпео сравнил то, как КНР действует в отношении Гонконга, с тем, как нарушала обещания, данные европейцам, фашистская Германия.
РИА Новости 16:46
Космос
SpaceX разрешили повторно отправлять людей в космос на Crew Dragon
Ранее экипаж Crew Dragon, отправленный на Международную космическую станцию (МКС) в рамках первой миссии доставки астронавтов, описал свои впечатления от передвижения на корабле и стыковки.
Lenta.ru 04 июня в 11:17