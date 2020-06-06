с чего всё началось

Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли

Армия и оружие Греция заявила о готовности к войне с Турцией Напомним, несколько дней назад в крупной правительственной газете Турции были опубликовали заявки на получение лицензии для Турции на исследование и добычу углеводородов возле греческих островов. 575

Шоу-бизнес Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу. 75

Футбол «Арсенал» разгромил «Чарльтон» в товарищеском матче Лондонский «Арсенал» сыграл товарищеский матч с «Чарльтоном», в котором добыл разгромную победу.

Гаджеты Компания Broadcom намекнула на задержку выхода новых iPhone Исполнительный директор Broadcom Хок Тан, которая является партнером компании Apple, в интервью порталу Bloomberg сообщил о возможной задержке выхода новой линейки смартфонов iPhone 12. 18

Культура Самые популярные ролики российского YouTube теперь доступны в 8К-качестве Один из пользователей сети YouTube на своем канале Veskercon Live выложил ставшие уже культовыми, когда-то очень популярные среди русскоязычных пользователей видеохостинга ролики в качестве 8К. 2

Общество В работе Telegram произошел сбой Пользователи мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector. 63

Общество Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги Телеведущий Андрей Норкин сегодня похоронил свою жену, радиоведущую Юлию Норкину, с которой прожил вместе почти 30 лет. 26

Хоккей Роднина отреагировала на заявление Панарина о России Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. 5

Наука На основе CRISPR. Создан новый эффективный метод лечения COVID-19 06.06.2020 Биоинженеры Стэнфордского университета еще в прошлом году начали разрабатывать метод борьбы с гриппом на основе технологии редактирования генов CRISPR.

Политика Помпео сравнил Китай с фашистской Германией из-за ситуации с Гонконгом Госсекретарь США Майк Помпео сравнил то, как КНР действует в отношении Гонконга, с тем, как нарушала обещания, данные европейцам, фашистская Германия.