с чего всё началось

Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.

Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли

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