Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли

Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Правительство внесло
 изменения в положение об особенностях отмены, замены либо переноса культурных мероприятий, в том числе в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов.
Коммерсантъ14:55

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