Общество
РБККабмин утвердил порядок возврата билетов на отложенные мероприятия
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры. Документ опубликован на сайте правительства.
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с чего всё началось
Правительство внесло изменения в положение об особенностях отмены, замены либо переноса культурных мероприятий, в том числе в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов.Коммерсантъ14:55
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Шоу-бизнес
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6 июня в столице Египта Каире состоялась встреча президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси с командующим Ливийской национальной армией (ЛНР) маршалом Халифой Хафтаром и главой заседающей на восточных территориях Ливии палаты представителей Акилой Салехом.
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Ученые создали сорбент для очистки воды от радиоактивных элементов
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Петербургский дневник вчера в 08:21
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В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
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Первая волна тепла может начаться в Москве в воскресенье, 7 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Гидрометцентра Романа Вильфанда.
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