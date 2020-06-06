с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о возмещении компенсаций за купленные билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации или обмене их на ваучеры. Документ опубликован на сайте правительства.

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1K

Киберспорт Игрок Virtus.pro ILTW оскорбил члена команды во время игры Керри Virtus.pro Игорь «ILTW» Филатов во время игры в паблике оскорбил бывшего игрока B8 и Fnatic Стива «Xcalibur» Йе, с которым играл в одной команде. 2

Киберспорт Valve выпустили обновление Battle Pass Сундук дают за 4 переработанных предмета.

Здоровье Объяснено первое место Великобритании по числу смертей от коронавируса Эксперты назвали несколько причин, по которым Великобритания находится на первом месте по числу летальных исходов от коронавируса, сообщает Sky News. 2

Гаджеты Появился список смартфонов, которые получат Android 11 Про новую версию операционной систему для смартфонов известно пока не очень много, но источнику удалось узнать, какие аппараты первыми получат Android 11. 46

Гаджеты Эксперт рассказал, надо ли ставить антивирус на смартфон Прежде всего, озаботиться вопросом установки на смартфон антивирусных приложений стоит, если ваш аппарат работает на ОС Android, разработанный Google.

Политика Бразилия перестала публиковать актуальную статистику по коронавирусу Ранее 5 июня Минздрав Бразилии приостановил работу сайта, на котором отображаются актуальные сведения о заболевших.

Авто Представлен обновлённый Mercedes-Benz CLS Продажи слегка обновлённого Mercedes-Benz CLS на европейском рынке уже начались.

Шоу-бизнес Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу. 75

Наука Железные метеориты «лишились» индикатора высоких давлений Метеориты часто содержат следы ударных воздействий в виде деформационных структур и ударно-расплавных жил, но при этом в их составе практически отсутствуют минералы, образующиеся при высоких давлениях. 1

Шоу-бизнес Плющенко, Рудковская и Гном Гномыч станцевали под модный трек На видеозаписи семейство двукратного олимпийского чемпиона исполняет модный танец в солнцезащитных очках под популярный в интернете трек Banana (DJ FLe — Minisiren Remix) в исполнении Conkarah и Shaggy. 3

Политика Президент Египта объявил о новой инициативе по достижению мира в Ливии 6 июня в столице Египта Каире состоялась встреча президента страны Абделя Фаттаха ас-Сиси с командующим Ливийской национальной армией (ЛНР) маршалом Халифой Хафтаром и главой заседающей на восточных территориях Ливии палаты представителей Акилой Салехом. 5

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Здоровье Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. 556

Общество Телеведущий Андрей Норкин сообщил о смерти своей жены Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин (вел утренние выпуски программы «Сегодня» и ток-шоу «Герой дня» на телеканале НТВ) сообщил на странице в Facebook о смерти своей супруги Юлии. 2,5K

Шоу-бизнес Муж Елизаветы Боярской своими руками сделал сыну подарок Сегодня Елизавет похвасталась в своем аккаунте в социальных сетях подарком, который Максим сделал для их младшего сына Григория.