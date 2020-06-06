Общество
Lenta.ruРоссиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли
Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 14:56, Ашберн
Политика
Путин объяснил, в чем заключается сила и величие России
Президент России Владимир Путин заявил, что величие и сила страны заключаются в ее многообразии.
Вечерняя Москва 08:12
Общество
Андрей Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин сегодня похоронил свою жену, радиоведущую Юлию Норкину, с которой прожил вместе почти 30 лет.
Аргументы недели 14:06
Общество
Россиян предупредили о переменчивом лете
Россиян предупредили о переменчивой погоде летом 2020 года. Жаркие и сухие дни будут чередоваться с холодными и дождливыми.
Lenta.ru 07:49
Происшествия
В Волге у берегов Саратова обнаружили нефтяное пятно
Прокуратура Саратовской области организовала проверку по факту обнаружения нефтяного пятна в водохранилище реки Волги у берегов Саратова.
RT на русском 11:54
Общество
Эрдоган хочет превратить собор Святой Софии в мечеть
Evo-rus.com вчера в 10:49
Энергетика
Российские нефтекомпании поддержали сокращение добычи
Правительство России и все нефтекомпании страны поддержали продление квот по сокращению добычи нефти в рамках соглашения стран ОПЕК+.
Lenta.ru 14:22
Общество
Помпео предложил РФ помощь в ликвидации разлива топлива в Норильске
«Печально слышать о разливе топлива в Норильске», — написал он.
REGNUM 14:04
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Религия
7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы
Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
Происшествия
В Ингушетии столкнулись два автобуса
Столкнулись два автобуса ПАЗ-32053, принадлежащие этой фирме, которые развозили рабочих сада.
ТАСС 13:44
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
RT на русском 14:27
Футбол
Роналду стал первым в истории футболистом-миллиардером
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду стал первым в истории футболистом, заработавшим свой миллиард.
Деловое.ТВ вчера в 08:52
Общество
Русскоязычные отряды для защиты от мародеров появились в Нью-Йорке
Москва 24 04 июня в 16:41
Футбол
Воспитанник «Краснодара» Татаев забил за неделю два автогола
2 июня Татаев забил автогол в матче против «Фастава», команды сыграли 1:1. 21-летний защитник – воспитанник «Краснодара».
Бомбардир.ру 14:40
Кино
В сиквеле «Бэтмена» Мэтта Ривза может появиться Бэйн
Исполнитель роли дворецкого Альфреда в новом "Бэтмене", актер Энди Серкис рассказал, что картина Мэтта Ривза станет самой мрачной интерпретацией истории о Темном рыцаре.
Piter.tv вчера в 03:17
Энергетика
Польша повысила тариф на транспортировку по газопроводу Ямал–Европа
Польша повысила тарифы на транспортировку газа по польскому участку газопровода Ямал–Европа.
Известия вчера в 18:04
Политика
Путин поручил создать национальную базу генетических данных
Президент России Владимир Путин поручил создать в стране Национальную базу генетической информации.
Коммерсантъ 03:29
Хоккей
Валерий Брагин назначен главным тренером сборной России по хоккею
Эхо Москвы вчера в 03:04
Космос
В NASA заявили о неизбежной зависимости России от кораблей SpaceX
России придётся использовать космические корабли от компании SpaceX для доставки космонавтов на МКС.
News.ru 13:07
Культура
Михаил Галустян в новом клипе прошелся по подиуму в золотом боди
Юморист Михаил Галустян прошелся по подиуму в золотом боди в своем новом клипе на песню «Золото».
Вечерняя Москва 08:49
Политика
Белоруссия рассмотрит условия размещения российских военных объектов
Минск, 5 июня 2020, 10:32 — REGNUM Условия дальнейшего размещения российских военных объектов на территории Белоруссии проходят процедуру внутригосударственного согласования, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.
REGNUM вчера в 03:32
Здоровье
В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей
Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС).
RT на русском 12:44
Наука
Создан датчик давления, способный взвесить пушинку
Anonsens вчера в 07:54
Общество
Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске
Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru вчера в 05:05
Кино
Скончался актер Михаил Кокшенов
Ушел из жизни советский и российский актер и режиссер Михаил Кокшенов. Ему было 83 года, сообщает интернет-портал «Кубань 24».
ЮГ Times вчера в 09:14
Общество
Ургант снял пародию на скандальный ролик про усыновление малыша геями
«У тебя появится настоящая, полноценная программа», — говорит Ургант новому партнеру.
RuNews24.ru 06:26
Армия и оружие
Правительственные силы Ливии ударили по позициям Хафтара у порта Сирт
Газета.Ru 05:00
Общество
Кейт Миддлтон обнародовала странное фото из-за важного события
Фотография была размещена по особенному поводу. А внимательные подписчики разгадали, что фото вовсе не свежее.
Дни.ру 11:30