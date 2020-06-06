Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли

Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.
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