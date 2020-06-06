Общество
Lenta.ruРоссиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли
Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, передает РИА Новости.
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У людей теперь будет две возможности: получить деньги за билеты на мероприятие, отменённое из-за коронавируса, или, если экскурсия, концерт или спектакль переносятся на другой срок, воспользоваться ваучером на эту же самую услугу.
— Дмитрий Чернышенко, российский политикГоворит Москва 09:13
с чего всё началось
Учреждения культуры смогут возвращать зрителям деньги за билеты в течение шести месяцев. Сейчас на руках у россиян более 7 млн билетов на культурные мероприятия, которые не состоялись из-за ситуации с коронавирусом, сообщил Чернышенко.ТАСС09:03
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