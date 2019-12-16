Экономика

9111.ru9111.ruРоссиянам вернут до 120 тысяч рублей с пенсионных взносов

Идею оценил также первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Согласно документу, налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей будет учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, которые превышают 6% заработной платы.
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с чего всё началось

Россиянам предложили не копить на пенсию по одному рублю

Спустя три года после начала разработки и ряда фальстартов Минфин в конце октября опубликовал проект новой пенсионной накопительной системы, которая должна предоставить россиянам возможность за счет личных взносов с зарплат копить на пенсию через негосударственные пенсионные фонды (НПФ) при гарантиях государства.
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