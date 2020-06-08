Общество

RT на русскомRT на русскомРоссиянам вновь разрешили поездки за границу

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин. Премьер-министр сообщил, что в правительство поступает много обращений, а потому решено изменить введённые ранее ограничения.
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с чего всё началось

Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение

Россияне смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Иностранцы также получат возможность въезжать в Россию с медицинскими целями, добавил он.
РИА Новости06:06

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РБК12:01

Россиянам разрешили выезжать из страны

Газета.Ru08:40

Россиянам вновь разрешили поездки за рубеж

РИА Новости09:35

В АТОР прокомментировали снятие части ограничений на выезд за рубеж

RT на русском12:23

Смягчение ограничений на въезд и выезд из РФ уже вступило в силу

Интерфакс09:33

Россиянам разрешили поездки за границу на работу, учебу и лечение

Коммерсантъ06:11

Кабмин разрешил россиянам выезжать из страны для работы, учебы и лечения

ТАСС06:07
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Экономика

Знак: Шойгу продвигал компанию, которая зарабатывает миллиарды на поставках пожарных сигнализаций в новые больницы

Издание Znak.com выяснило, как глава Минобороны Сергей Шойгу продвигал компанию, которая теперь зарабатывает миллиарды на поставках пожарных сигнализаций в новые больницы для больных коронавирусом.
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За 300 тысяч: пять автомобилей, которые не ломаются

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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия 07:19
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Общество

Российского диджея арестовали в Берлине по запросу США

В Берлине арестовали российского диджея Дениса Казначеева. Об этом сообщается на официальной странице музыканта в Facebook.
Вечерняя Москва вчера в 17:44
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Общество

Минимум 150 рублей. В России могут ввести почасовую оплату труда

"При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда", – гласит текст законопроекта.
АМИТЕЛ 02:18
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Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
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Происшествия

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RT на русском 12:13
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Армия и оружие

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Сокращение американского контингента в Германии приведет к ослаблению позиций НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
РИА Новости 09:35
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Происшествия

В воинской части ВДВ в Рязани погиб солдат-срочник

Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку после гибели солдата-срочника в воинской части ВДВ в Рязани.
ТАСС 11:35
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Происшествия

Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве

Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков.
RT на русском 03:47
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Политика

США отказались предоставлять информацию по делу MH17

Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17), разбившемуся на Украине шесть лет назад, к документу, который был направлен ими еще в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс на заседании по делу о крушении пассажирского самолета.
РИА Новости 05:30
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Политика

Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке

Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM 06:52
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Культура

Первый канал показал протесты в США вместо титров в «Брате 2»

BFM.ru 03:11
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Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ вчера в 23:11
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Общество

В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
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Армия и оружие

Россия может выступить на стороне Греции в конфликте с Турцией

В Греции проводится серия интенсивных военных учений. Министр обороны заявил, что Афины готовы к защите от Турции.
Мир новостей 09:24
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Общество

Тушение нефтяного пожара из пушки показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео снайперского выстрела из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" по горящей нефтяной скважине в Иркутской области.
Российская газета 06:28
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 07:58
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Политика

В США демократы представили законопроект о реформе полиции страны

Демократы Конгресса США в понедельник представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты в стране.
ТАСС 11:32
Авто

Появились изображения нового Toyota Land Cruiser 200

Продажи обновленного Toyota Land Cruiser 200 должны начаться уже этим летом.
Автоновости дня 07:58
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Общество

У экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана обнаружили коронавирус

Коммерсантъ 07:09
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Происшествия

СК возбудил три уголовных дела из-за фейка о коронавирусе

Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении трех жителей Дагестана из-за фейка о коронавирусе, сообщается на сайте СК.
Газета.Ru 11:35
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер 09:45
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Экономика

Сбербанк: работая с эскроу, региональные застройщики строят быстрее

Бизнесмен пояснил, что Сбербанк не видит перекоса в сторону столичных регионов в рамках работы по выдаче застройщикам проектного финансирования с использованием счетов эскроу.
Newstracker.ru 12:08
Общество

В Саратовской области отменяют пропуска, открывают кладбища и бани

Напомним, что пропускной режим, запреты на посещение кладбищ, бань и проч. были введены в Саратовской области в апреле.
Четвертая Власть 12:12
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Космос

NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт вчера в 01:29
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Общество

Половина работающих россиян оказалась под угрозой увольнения

В России половина рабочих оказалась под угрозой увольнения.
ФедералПресс вчера в 23:28
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Происшествия

Психолого-психиатрическая экспертиза не выявила у Голунова отклонений

Психолого-психиатрическая экспертиза не выявила каких-либо нарушений у журналиста Ивана Голунова, который проходит потерпевшим по уголовному делу о попытке подбросить ему наркотики.
ТАСС 11:04
Политика

Захарова прокомментировала массовые беспорядки в США

Ранее «ФедералПресс» писал, что Мария Захарова прокомментировала разрыв отношений Соединенных Штатов и ВОЗ.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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