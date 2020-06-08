Россияне смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учебу, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Иностранцы также получат возможность въезжать в Россию с медицинскими целями, добавил он.

с чего всё началось

Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин. Премьер-министр сообщил, что в правительство поступает много обращений, а потому решено изменить введённые ранее ограничения.

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