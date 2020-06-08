Общество
RT на русскомРоссиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу. Об этом заявил глава правительства России Михаил Мишустин. Премьер-министр сообщил, что в правительство поступает много обращений, а потому решено изменить введённые ранее ограничения.
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с чего всё началось
Въезд для лиц, которые прибывают в РФ с целью лечения, будет осуществляться при условии предъявления документов или копий документов, выданных медицинской организацией, подтверждающих приглашение на лечение, с указанием времени проведения лечения или документов, оформленных Минздравом России, — говорится в распоряжении правительства.News.ru09:40
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Владимир Путин подписал федеральный закон о создании единого информационного регистра со сведениями о населении.
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Александр Мостовой является лучшим российским футболистом за всю историю.
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Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал изданию «Прайм», насколько опасно устанавливать на телефон мобильные приложения различных банков и кредитных организаций.
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Скончался ранивший людей на юго-западе Москвы стрелок
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СК возбудил дела из-за фейка о распылении COVID-19 с вертолетов
Следователи завели уголовные дела на троих жителей Дагестана за распространение фейка о гибели людей и домашней птицы из-за распыления COVID-19 с вертолетов, сообщается на сайте СК РФ.
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Федеральные учреждения культуры России возобновят работу с 9 июня
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