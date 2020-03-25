Коронавирус
Газета.RuПутин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет
Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно. Мера поддержки рассчитана на 3 месяца и касается детей до 3 лет.
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с чего всё началось
В прямом эфире Владимир Путин призвал брянцев беречь себя и своих близких и по возможности оставаться дома.РИА Стрелавчера в 09:49
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Семьи с правом на маткапитал дополнительно получат по 5 тыс. руб. на детей до 3 лет
Интерфаксвчера в 09:34
Семьям, имеющим право на получение маткапитала, будут выплачивать по 5 тыс. рублей
Татар-информвчера в 09:41
Путин предложил ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей имеющим право на маткапитал
Известиявчера в 09:32
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Армия и оружие
Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции
Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
Экономика
Запасающие еду страны стали угрозой мировой торговле
Из-за распространения коронавируса многие страны начали делать запасы продуктов питания, такие действия ставят под угрозу мировую экономику, сообщает Bloomberg.
Происшествия
В Бурятии выявлены два случая коронавируса
В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Происшествия
Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило тысячу человек
В США коронавирус унес жизни уже более 1 тыс. человек, почти 70 тысяч заражены, сообщил в четверг университет Джонса Хопкинса, занимающийся соответствующими подсчетами.
Общество
Власти Москвы готовят новые ограничительные меры из-за коронавируса
Дополнительные ограничительные меры, которые будут действовать на время нерабочей недели в Москве, могут быть представлены в четверг, 26 марта.
Авто
Компания Geely начала доставлять ключи от автомобилей дронами
На помощь автопроизводителю пришли дроны. Они доставят ключи прямо к двери покупателя или же к нему на балкон.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Политика
Путин выступит с обращением к гражданам по ситуации с коронавирусом
В своем обращении президент страны обратится к россиянам касательно ситуации с коронавирусной инфекцией.
Общество
Российские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса
По словам врача, который 25 лет проработал главным специалистом по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, в ситуации взрывного роста заболеваемости приоритет в госпитализации будет отдаваться пациентам из групп риска, а медицинскую помощь в стационарах — получать те, кто в ней, действительно нуждается.
Общество
В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica
Общество
Американский сенат одобрил пакет мер поддержки экономики на $2 трлн
Американский сенат одобрил пакет мер на $2 трлн для стимулирования экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, передает Reuters.
Экономика
Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «болотистую» погоду в нерабочую неделю
Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вызвал на боксёрский поединок соотечественника Александра Шлеменко.
Политика
На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса
Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Музыка
Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»
Российская актриса и телеведущий решили хайпануть на фоне хита рейв-группы Little Big "Uno", взорвавшего Интернет, но так и не увидевшего Евровидение.
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658 человек
Число заразившихся коронавирусом в России выросло с 495 до 658 человек за сутки, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка Инна Макарова
Народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии I степени Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Общество
В Якутии количество больных коронавирусом увеличилось до 14
Во время традиционного брифинга в 11 часов утра 26 марта Айсен Николаев сообщил о 14 официально зарегистрированных больных коронавирусом на территории республики.
Общество
Азаров раскритиковал систему контроля за самарцами, прибывающими из-за рубежа
В среду, 25 марта, в ходе заседания штаба по предотвращению распространения нового коронавируса губернатор Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал сложившуюся в настоящее время в регионе систему контроля за гражданами, возвращающимися из-за границы.
Общество
ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Общество
В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса
В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Армия и оружие
Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan
Турецкие вооруженные силы начали получать первые серийные средние танки Kaplan.
Экономика
Ритейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века
По уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX или начала XX века.
Общество
Эксперты оценили последствия нерабочей недели из-за коронавируса
Российские предприниматели смогут без значительных потерь пережить неделю, объявленную нерабочей с целью предотвратить угрозу быстрого распространения коронавируса нового типа.