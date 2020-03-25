В прямом эфире Владимир Путин призвал брянцев беречь себя и своих близких и по возможности оставаться дома.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно. Мера поддержки рассчитана на 3 месяца и касается детей до 3 лет.

Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

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Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

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Общество Азаров раскритиковал систему контроля за самарцами, прибывающими из-за рубежа В среду, 25 марта, в ходе заседания штаба по предотвращению распространения нового коронавируса губернатор Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал сложившуюся в настоящее время в регионе систему контроля за гражданами, возвращающимися из-за границы.