Коронавирус

Газета.RuГазета.RuПутин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно. Мера поддержки рассчитана на 3 месяца и касается детей до 3 лет.
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с чего всё началось

Семьи с детьми получат дополнительную финансовую помощь от Президента

В прямом эфире Владимир Путин призвал брянцев беречь себя и своих близких и по возможности оставаться дома.
РИА Стрелавчера в 09:49

Подробнее о событии

На малышей до трех лет выплатят ежемесячное пособие

Российская газетавчера в 16:03

Семьи с правом на маткапитал дополнительно получат по 5 тыс. руб. на детей до 3 лет

Интерфаксвчера в 09:34

Семьям, имеющим право на получение маткапитала, будут выплачивать по 5 тыс. рублей

Татар-информвчера в 09:41

Путин пообещал выплаты по 5 тыс. руб. семьям с детьми до трех лет

РБКвчера в 09:38

Путин пообещал выплатить по 5 тысяч рублей на детей до 3 лет

Газета.Ruвчера в 13:39

Путин предложил ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей имеющим право на маткапитал

Известиявчера в 09:32

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

РИА Новостивчера в 09:31
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Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК вчера в 09:56
Экономика

Запасающие еду страны стали угрозой мировой торговле

Из-за распространения коронавируса многие страны начали делать запасы продуктов питания, такие действия ставят под угрозу мировую экономику, сообщает Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 23:01
Происшествия

В Бурятии выявлены два случая коронавируса

В Республике Бурятия зарегистрированы два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ вчера в 22:41
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 12:39
Происшествия

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru вчера в 15:37
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило тысячу человек

В США коронавирус унес жизни уже более 1 тыс. человек, почти 70 тысяч заражены, сообщил в четверг университет Джонса Хопкинса, занимающийся соответствующими подсчетами.
Интерфакс вчера в 23:19
Общество

Власти Москвы готовят новые ограничительные меры из-за коронавируса

Дополнительные ограничительные меры, которые будут действовать на время нерабочей недели в Москве, могут быть представлены в четверг, 26 марта.
RT на русском вчера в 13:53
Авто

Компания Geely начала доставлять ключи от автомобилей дронами

На помощь автопроизводителю пришли дроны. Они доставят ключи прямо к двери покупателя или же к нему на балкон.
CarsWeek.ru 24 марта в 08:06
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости вчера в 11:12
Политика

Путин выступит с обращением к гражданам по ситуации с коронавирусом

В своем обращении президент страны обратится к россиянам касательно ситуации с коронавирусной инфекцией.
Голос времени вчера в 09:13
Общество

Российские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса

По словам врача, который 25 лет проработал главным специалистом по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы, в ситуации взрывного роста заболеваемости приоритет в госпитализации будет отдаваться пациентам из групп риска, а медицинскую помощь в стационарах — получать те, кто в ней, действительно нуждается.
Ведомости вчера в 23:45
Общество

В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica

Российская газета вчера в 23:51
Общество

Американский сенат одобрил пакет мер поддержки экономики на $2 трлн

Американский сенат одобрил пакет мер на $2 трлн для стимулирования экономики, пострадавшей из-за пандемии коронавируса, передает Reuters.
Ведомости 00:08
Экономика

Путин предложил ввести налог 13% на вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13%.
Газета.Ru вчера в 11:26
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют «болотистую» погоду в нерабочую неделю

Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат.
РИА Новости вчера в 23:05
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на бой по правилам бокса

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко вызвал на боксёрский поединок соотечественника Александра Шлеменко.
RT на русском вчера в 04:05
Политика

На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса

Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
REGNUM вчера в 18:58
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Музыка

Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»

Российская актриса и телеведущий решили хайпануть на фоне хита рейв-группы Little Big "Uno", взорвавшего Интернет, но так и не увидевшего Евровидение.
Newia.ru вчера в 14:30
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658 человек

Число заразившихся коронавирусом в России выросло с 495 до 658 человек за сутки, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Взгляд.ру вчера в 04:52
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка Инна Макарова

Народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии I степени Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни.
Московский Комсомолец вчера в 07:06
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости вчера в 12:21
Общество

В Якутии количество больных коронавирусом увеличилось до 14

Во время традиционного брифинга в 11 часов утра 26 марта Айсен Николаев сообщил о 14 официально зарегистрированных больных коронавирусом на территории республики.
Якутия Daily вчера в 22:43
Общество

Азаров раскритиковал систему контроля за самарцами, прибывающими из-за рубежа

В среду, 25 марта, в ходе заседания штаба по предотвращению распространения нового коронавируса губернатор Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал сложившуюся в настоящее время в регионе систему контроля за гражданами, возвращающимися из-за границы.
SamRU.ru вчера в 22:53
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости 24 марта в 03:54
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае медиками зафиксирована первая смерть от нового вируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 17:04
Армия и оружие

Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan

Турецкие вооруженные силы начали получать первые серийные средние танки Kaplan.
Военное обозрение вчера в 11:01
Экономика

Ритейлеры допустили падение потребительского рынка до уровня XIX века

По уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX или начала XX века.
РИА Новости вчера в 20:17
Общество

Эксперты оценили последствия нерабочей недели из-за коронавируса

Российские предприниматели смогут без значительных потерь пережить неделю, объявленную нерабочей с целью предотвратить угрозу быстрого распространения коронавируса нового типа.
РИА Новости вчера в 21:56
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