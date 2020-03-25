Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
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Семьи с правом на маткапитал дополнительно получат по 5 тыс. руб. на детей до 3 лет

Интерфакс09:34

Семьям, имеющим право на получение маткапитала, будут выплачивать по 5 тыс. рублей

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Путин пообещал выплаты по 5 тыс. руб. семьям с детьми до трех лет

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Путин предложил ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей имеющим право на маткапитал

Известия09:32

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

РИА Новости09:31
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 19:45, Ашберн
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Особенный механизм заражения коронавирусом назван

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Князь Монако Альбер II рассказал о нетипичном первом симптоме коронавирусной инфекции.
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Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
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Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
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National Interest: российский танк Т-95 мог стать «кошмаром» НАТО

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Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным

Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
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