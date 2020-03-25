Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

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