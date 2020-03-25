Коронавирус
РИА НовостиРоссиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
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Путин объявил следующую неделю нерабочей для россиян
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Врачи предполагают, что принц Чарльз заразился примерно 13 марта. Чарльз является прямым наследником британского престола.
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Выявленный в Китае хантавирус несет в себе меньше угроз для человека, чем коронавирус COVID-19.
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Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
Политика
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Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.
Общество
В ГД внесены поправки об ужесточении наказания за нарушение карантина
В Госдуму России внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение режима самоизоляции в связи с эпидемией инфекции COVID-19.
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Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
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Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 20 регионах России
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Инфекционист предупредил россиян о «взрывной» ситуации с коронавирусом
В России готовятся к "взрывному" развитию ситуации с коронавирусом, заявил профессор, ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1".
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Тест Меркель на коронавирус оказался недостаточным
Решение отправиться на домашний карантин канцлер Германии приняла сама — после того, как узнала, что у контактировавшего с ней врача обнаружен коронавирус.
Здоровье
Количество подозрений на коронавирус на Сахалине увеличилось до пяти
Выявлены пять пациентов с подозрениями на заражение.