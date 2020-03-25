Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
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с чего всё началось

Семьи с детьми получат дополнительную финансовую помощь от Президента

В прямом эфире Владимир Путин призвал брянцев беречь себя и своих близких и по возможности оставаться дома.
РИА Стрела09:49

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На малышей до трех лет выплатят ежемесячное пособие

Российская газета16:03

Путин пообещал выплатить по 5 тысяч рублей на детей до 3 лет

Газета.Ru13:39

Семьям, имеющим право на получение маткапитала, будут выплачивать по 5 тыс. рублей

Татар-информ09:41

Путин пообещал выплаты по 5 тыс. руб. семьям с детьми до трех лет

РБК09:38

Семьи с правом на маткапитал дополнительно получат по 5 тыс. руб. на детей до 3 лет

Интерфакс09:34

Путин предложил ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей имеющим право на маткапитал

Известия09:32

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

РИА Новости09:31
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