В прямом эфире Владимир Путин призвал брянцев беречь себя и своих близких и по возможности оставаться дома.

с чего всё началось

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

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