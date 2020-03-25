Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Читать в источнике
Комментировать622

Подробнее о событии

Путин представил план борьбы с коронавирусом

Lenta.ru11:08

Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное

РБК10:57

Путин предложил ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей имеющим право на маткапитал

Известия09:32

Семьи с правом на маткапитал дополнительно получат по 5 тыс. руб. на детей до 3 лет

Интерфакс09:34

Путин предложил выплачивать семьям с детьми по 5 тыс. рублей в месяц

РЕН ТВ09:32

Семьям, имеющим право на получение маткапитала, будут выплачивать по 5 тыс. рублей

Татар-информ09:41

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

РИА Новости09:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Общество

Путин объявил следующую неделю нерабочей

Работать будут только структуры жизнеобеспечения, медучреждения, транспорт и органы власти Президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей для граждан России.
Мой город Чебоксары 10:31
Хоккей

Умарк трогательно попрощался с «Салаватом Юлаевым»

ProstoProSport 13:25
Политика

Правительство Украины ввело режим ЧС по всей стране

Кабинет министров Украины ввёл на всей территории страны режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса.
ИА Новороссия 09:20
Общество

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
Шоу-бизнес

Ушла из жизни актриса Инна Макарова

В возрасте 93 лет ушла из жизни советская и российская актриса Инна Макарова.
RT на русском 11:56
Армия и оружие

Колонна со специалистами Минобороны сделала остановку во Флоренции

Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, прибывшая в Италию для борьбы с распространением коронавируса, совершила первую остановку во Флоренции.
РБК 09:56
Общество

Вице-премьер Испании заразилась коронавирусом

Ранее коронавирус был выявлен у двух испанских министров, а также у супруги премьера — Бегоньи Гомес.
Говорит Москва 12:54
Шоу-бизнес

У актрисы Жанны Болотовой диагностирован коронавирус

КМВ Новости 09:05
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Экономика

Росстат отметил подорожание сахара и гречки

Потребительские цены в России с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3 процента.
Российская газета 10:25
Общество

Собянин объявил о закрытии кафе и парков в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «ТВЦ» анонсировал закрытие всех развлекательных точек в столице в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля.
РБК 13:16
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
Кино

Роберт Дауни-младший может снова вернуться в Marvel

Возможно, знаменитый актер, сыгравший роль Железного Человека в многочисленных фильмах киновселенной, вновь посотрудничает с киностудией, чтобы озвучить искусственный интеллект.
Родной город вчера в 02:03
Гаджеты

Apple обновила шестилетние iPhone и iPad до iOS 13.4

iReactor 04:20
Общество

Собянин оценил динамику распространения коронавируса в Москве

Газета.Ru вчера в 10:46
Происшествия

В московском парке за два дня нашли несколько частей человеческих тел

В Тропаревском парке (район Тропарево-Никулино, Западный округ Москвы) второй день подряд обнаруживают части человеческих тел.
Lenta.ru 12:00
Политика

Путин подписал указ о переносе даты голосования по Конституции

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе даты голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию.
RT на русском 12:15
Футбол

В комитете по этике РФС прокомментировали коллаж Дзюбы «Обезьянки»

Ранее Дзюба опубликовал на своей странице коллаж, на котором сравнил себя и темнокожих игроков сине-бело-голубых с героями советского мультфильма «Обезьянки».
78.ru вчера в 06:23
Политика

Путин отменил свой визит в Петербург

Президент РФ Владимир Путин решил не лететь 25 марта в Санкт-Петербург.
Вести.Ru 12:57
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Культура

Новые «Танцы со звездами» стартуют на «России»

ИА InterMedia вчера в 03:21
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Авто

Кроссовер Kia Sonet поступит в продажу в августе

Новый субкомпактный кроссовер KIA Sonet, представленный на февральской выставке Auto Expo-2020 в качестве концепта, поступит в продажу в августе.
Автоновости дня вчера в 06:55
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости 11:20
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $26

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на 13:54 мск снижается на 4,5% - до $25,9 за баррель.
ТАСС 07:17
Авто

Появились первые фотографии салона нового Hyundai Tucson

После смены поколений модель еще получит гибридную версию. Есть информация, что премьера Hyundai Tucson состоится в апреле.
Tvoe-avto.com вчера в 16:24
Хоккей

Александр Романов может перейти в «Монреаль» уже в этом сезоне

Защитник московского ЦСКА Александр Романов может перейти в клуб НХЛ «Монреаль Канадиенс» уже в этом сезоне, сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.
Чемпионат 12:19
Политика

ООН запускает план по борьбе с коронавирусом на сумму $2 млрд

По предварительным данным, бюджет плана реагирования составит $2 млрд, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Коммерсантъ 11:23
Здоровье

Пик смертей от коронавируса предсказали США

Ведущий эпидемиолог, консультирующий Центры по контролю и профилактике заболеваний Айра Лонджини заключил, что в ближайшие 3 недели в Соединенных Штатах случится резкий рост смертности на фоне коронавируса.
Live24 11:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное