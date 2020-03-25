Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
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Семьи с правом на маткапитал дополнительно получат по 5 тыс. руб. на детей до 3 лет

Интерфакс09:34

Семьям, имеющим право на получение маткапитала, будут выплачивать по 5 тыс. рублей

Татар-информ09:41

Путин пообещал выплаты по 5 тыс. руб. семьям с детьми до трех лет

РБК09:38

Путин дал поручение по выплатам россиянам в связи с коронавирусом

Lenta.ru09:36

Путин предложил поддержать семьи с детьми выплатами по 5 тысяч рублей

RT на русском12:50

Путин предложил ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей имеющим право на маткапитал

Известия09:32

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

РИА Новости09:31
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
Технологии

Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows

Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:10
Происшествия

В Брянской области выявили второй случай коронавируса

Второй случай заболевания коронавирусной инфекцией в Брянской области выявлен у женщины, вернувшейся из Европы и находившейся под наблюдением в изолированном боксе, сообщила РИА Новости представитель регионального правительства.
РИА Новости 05:28
Общество

Власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса

Москва приостанавливает работу развлекательных центров, кинотеатров и ночных клубов, указ мэра Сергея Собянина опубликован на официальном сайте.
Ведомости 07:45
Общество

Собянин заявил о завезенном в Москву «чемодане вирусов»

Через Москву прошла половина людей, прибывших из-за границы в Россию, а из Куршевеля привезли «чемодан вирусов».
Lenta.ru 14:08
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека

В Италии за сутки от коронавируса умерли 743 человека. На сегодняшний день жертвами инфекции в стране стали 6820 человек.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:15
Происшествия

В Минобороны подтвердили крушение самолета на Кубани

Министерство обороны подтвердило крушение военно-тренировочного L-39 на Кубани. По данным ведомства, полет выполнялся без боекомплекта.
Известия 11:19
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе в России

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
Газета.Ru 12:39
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой ввести налог на доходы физических лиц по вкладам и ценным бумагам со ставкой в 13%.
Piter.tv 14:27
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Общество

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
RT на русском 09:40
Авто

Volkswagen останавливает производство в России

Производство автомобилей в Калуге и Нижнем Новгороде будет приостановлено. Об этом заявил представитель компании Volkswagen Group Rus.
Юга.ру вчера в 10:38
Общество

Путин предложил уравнять выплаты по больничным с месячным МРОТ

Путин подчеркнул, что даже в случае объективной невозможности выплаты кредита граждане не должны становиться «заложниками требований кредиторов».
ТК Звезда 09:49
Экономика

Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Армия и оружие

Боевые возможности гаубицы «Мста-С» калибра НАТО показали на видео

На полигоне Старатель в Нижнем Тагиле ближневосточным заказчикам впервые показали в деле самоходную гаубицу "Мста-С" так называемого "натовского" калибра 155 мм.
Российская газета 08:50
Футбол

«Барселона» может продать восемь футболистов

Каталонская "Барселона" может продать восемь футболистов в летнее трансферное окно, передает Sport.es.
Газета.Ru 07:17
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 12:21
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Здоровье

У главврача онкоцентра Пермского края заподозрили коронавирус

У главврача онкодиспансера Пермского края Максима Мезенцева заподозрили коронавирус, врач помещен в бокс инфекционной больницы, сообщает региональный минздрав.
Взгляд.ру 11:32
Хоккей

КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.
РБК 05:55
Политика

ООН запускает план по борьбе с коронавирусом на сумму $2 млрд

По предварительным данным, бюджет плана реагирования составит $2 млрд, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.
Коммерсантъ 11:23
Шоу-бизнес

Джаред Лето пообещал прийти на шоу к Ивлеевой

Moi-portal.ru 11:30
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости 11:12
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru 14:32
Здоровье

Известный педиатр посоветовал поднимать иммунитет вином

Врач-педиатр Евгений Комаровский дал россиянам советы по формированию аптечки, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru вчера в 15:45
Экономика

Президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

25 марта Президент Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ГТРК Волгоград-ТРВ 11:00
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Армия и оружие

Минобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом

Войска Центрального и Западного военных округов начиная с 25 марта проведут проверку готовности к противодействию распространению коронавируса.
РБК 14:56
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