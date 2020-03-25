Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
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с чего всё началось

Семьи с детьми получат дополнительную финансовую помощь от Президента

В прямом эфире Владимир Путин призвал брянцев беречь себя и своих близких и по возможности оставаться дома.
РИА Стрела09:49

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На малышей до трех лет выплатят ежемесячное пособие

Российская газета16:03

Путин пообещал выплатить по 5 тысяч рублей на детей до 3 лет

Газета.Ru13:39

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

РИА Новости09:31

Путин пообещал выплаты по 5 тыс. руб. семьям с детьми до трех лет

РБК09:38

Семьи с правом на маткапитал дополнительно получат по 5 тыс. руб. на детей до 3 лет

Интерфакс09:34

Путин предложил ежемесячную выплату в 5 тыс. рублей имеющим право на маткапитал

Известия09:32

Семьям, имеющим право на получение маткапитала, будут выплачивать по 5 тыс. рублей

Татар-информ09:41
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Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
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Общество

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Распространение коронавируса может привести к потере США 14 млн рабочих мест к лету этого года.
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Особенный механизм заражения коронавирусом назван

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Общество

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Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
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Песков попросил уничтожить телефон после съемок Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал телефон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке и попросил снять главу государства Владимира Путина во время обхода отделения на встроенную видеокамеру, прислать получившиеся кадры, после чего уничтожить устройство.
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Общество

Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин

Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо.
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Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

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Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
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В Калининграде еще один человек заболел коронавирусом

Как ранее сообщал FlashNord, в Калининграде 5 человек сбежали из-под карантина по коронавирусу.
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Министр здравоохранения Украины Илья Емец предрек катастрофическое число жертв коронавируса в стране.
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РИА Новости вчера в 10:21
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Путин предложил обложить проценты по крупным вкладам налогом в 13%

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Технологии

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За кокаин хоккеист Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев

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РБК 09:56
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Собянин заявил о закрытии ресторанов, кафе и парков в нерабочую неделю

Московские рестораны, кафе, парки, торговые центры следует закрыть на время нерабочей недели.
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Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
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В Петербурге ввели запрет на плановый прием пациентов в клиниках

Государственные и частные медицинские учреждения Санкт-Петербурга до 30 апреля прекращают плановый прием пациентов.
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Киану Ривз может стать героем киновселенной Marvel

Родной город вчера в 07:04
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В Турции восхитились визитом Путина в Коммунарку

Турецкое издание dikGazete восхитилось поездкой президента России Владимира Путина в медицинский центр в Коммунарке, куда поступают пациенты с коронавирусом.
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Как работают Яндекс.Новости?
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