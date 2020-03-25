В прямом эфире Владимир Путин призвал брянцев беречь себя и своих близких и по возможности оставаться дома.

с чего всё началось

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Музыка Клип Little Big набрал более 45 миллионов просмотров Видео на композицию Uno отечественного коллектива Little Big, с которой группа должна была представлять Россию на отмененном "Евровидении" этого года, менее чем за две недели только на официальном YouTube-канале смотра набрал свыше 45 миллионов просмотров.

Происшествия В Краснодарском крае разбился военный учебно-тренировочный самолет Пилот погиб при падении самолета. Самолет совершил взлет с аэродрома в Тихорецке, им управлял курсант последнего курса КВВАУЛ.

Экономика Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.

Политика Песков попросил уничтожить телефон после съемок Путина в Коммунарке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал телефон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке и попросил снять главу государства Владимира Путина во время обхода отделения на встроенную видеокамеру, прислать получившиеся кадры, после чего уничтожить устройство.

Культура Умер актер дубляжа Сергей Смирнов Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.

Авто В Сети появились первые изображения нового Renault Sandero Хэтчбек Renault Sandero сменит поколение и получит абсолютно новый кузов — его внешний вид станет более «взрослым» и презентабельным, приблизившись к «старшим» моделям вроде Clio, Megane и Talisman.

Экономика Путин предложил обложить проценты по крупным вкладам налогом в 13% «Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», – сказал президент.

Технологии В Лаборатории Касперского назвали способы дезинфекции смартфонов Справиться с вирусом на поверхности смартфона может не только этиловый и изопропиловый спирт, но и обычная перекись водорода и гипохлорит натрия.

Хоккей За кокаин хоккеист Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) дисквалифицировала на 15 месяцев 26-летний российского защитника клуба КХЛ Адмирала Кирилла Дьякова за употребление кокаина.

Политика Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.