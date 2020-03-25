Коронавирус
РИА НовостиРоссиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
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с чего всё началось
В прямом эфире Владимир Путин призвал брянцев беречь себя и своих близких и по возможности оставаться дома.РИА Стрела09:49
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Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Музыка
Клип Little Big набрал более 45 миллионов просмотров
Видео на композицию Uno отечественного коллектива Little Big, с которой группа должна была представлять Россию на отмененном "Евровидении" этого года, менее чем за две недели только на официальном YouTube-канале смотра набрал свыше 45 миллионов просмотров.
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В Краснодарском крае разбился военный учебно-тренировочный самолет
Пилот погиб при падении самолета. Самолет совершил взлет с аэродрома в Тихорецке, им управлял курсант последнего курса КВВАУЛ.
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На видео показали работу гаубицы «Мста-С»
Гаубица смогла успешно выполнить все маневры и уничтожить все цели. Орудие «Мста-С» выполнено в «натовском» калибре – 155 мм.
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Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
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Общество
ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса
Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Общество
Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
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Распространение коронавируса может привести к потере США 14 млн рабочих мест к лету этого года.
Здоровье
Особенный механизм заражения коронавирусом назван
Здоровье
Краснодарские врачи показали, в каких условиях содержат больных с подозрением на коронавирус
В Краснодаре врач краевой инфекционной больницы показала, в каких условиях содержатся больные с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемок Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал телефон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке и попросил снять главу государства Владимира Путина во время обхода отделения на встроенную видеокамеру, прислать получившиеся кадры, после чего уничтожить устройство.
Общество
Генпрокуратура поручила ФАС проверить законность роста цен на бензин
Генеральная прокуратура России дала поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить законность роста цен на бензин и дизельное топливо.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Происшествия
В Калининграде еще один человек заболел коронавирусом
Как ранее сообщал FlashNord, в Калининграде 5 человек сбежали из-под карантина по коронавирусу.
Авто
В Сети появились первые изображения нового Renault Sandero
Хэтчбек Renault Sandero сменит поколение и получит абсолютно новый кузов — его внешний вид станет более «взрослым» и презентабельным, приблизившись к «старшим» моделям вроде Clio, Megane и Talisman.
Политика
Минздрав Украины предрек катастрофическое число жертв коронавируса в стране
Министр здравоохранения Украины Илья Емец предрек катастрофическое число жертв коронавируса в стране.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Экономика
Путин предложил обложить проценты по крупным вкладам налогом в 13%
«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», – сказал президент.
Технологии
В Лаборатории Касперского назвали способы дезинфекции смартфонов
Справиться с вирусом на поверхности смартфона может не только этиловый и изопропиловый спирт, но и обычная перекись водорода и гипохлорит натрия.
Армия и оружие
Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео
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Хоккей
За кокаин хоккеист Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев
Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) дисквалифицировала на 15 месяцев 26-летний российского защитника клуба КХЛ Адмирала Кирилла Дьякова за употребление кокаина.
Общество
Собянин заявил о закрытии ресторанов, кафе и парков в нерабочую неделю
Московские рестораны, кафе, парки, торговые центры следует закрыть на время нерабочей недели.
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Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму
Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Здоровье
В Петербурге ввели запрет на плановый прием пациентов в клиниках
Государственные и частные медицинские учреждения Санкт-Петербурга до 30 апреля прекращают плановый прием пациентов.
Кино
Киану Ривз может стать героем киновселенной Marvel
Политика
В Турции восхитились визитом Путина в Коммунарку
Турецкое издание dikGazete восхитилось поездкой президента России Владимира Путина в медицинский центр в Коммунарке, куда поступают пациенты с коронавирусом.