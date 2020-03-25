Коронавирус
REGNUMПутин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал
Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".
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Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам в течение ближайших шести месяцев, должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо справок. Например, если семья имеет льготы по ЖКХ, ей не нужно будет подтверждать уровень своих доходов.
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Экономика
Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам
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Авто
Volkswagen приостановит производство автомобилей в России
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BMW 7-Series комплектуется «атмосферником» V8 на 4,4 литра производительностью 286 л.с. и 420 Нм.
Экономика
Росстат зафиксировал рост инфляции
Потребительские цены в России в период с 17 марта по 23 марта 2020 года выросли на 0,3% после того, как в течение трех недель рост отмечался на уровне 0,1%, свидетельствуют данные Росстата.
Политика
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Кино
Звезда «Терминатора» Майкл Бин сыграет во втором сезоне «Мандалорца»
Музыка
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Американская метал-группа Metallica объявила о запуске еженедельных бесплатных концертов в Сети, передает NME.
Хоккей
КХЛ объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
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Экономика
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Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Кино
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Капитан Марвел успела сменить несколько образов в блокбастере «Мстители: Финал».
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Экс-совладельца ТРЦ «Зимняя Вишня» Вячеслава Вишневского, которого обвиняют в даче взятки при строительстве ТРЦ, экстрадировали из Польши, сообщает Генпрокуратура РФ.
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В Нижегородской области выявлен восьмой случай заражения коронавирусом
У приехавшего из Италии нижегородца диагностировано заражение коронавирусной инфекцией - это восьмой подтвержденный случай заболевания в регионе.
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка
Происшествия
Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
Бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару задержали по подозрению в убийстве, сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.
Единоборства
В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
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Число вылечившихся от коронавируса в Москве возросло до 15
Еще одного человека, ранее зараженного коронавирусом, выписали из инфекционной больницы № 2 в Москве, сообщает Оперштаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.
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Космос
Астрономы подтвердили предсказания относительно новых звезд
35 лет назад астрономы предсказали, что новые звезды проходят через очень длинный цикл длиной в сотни тысяч лет после взрыва.
Армия и оружие
Шойгу по поручению Путина слетал к Асаду
Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина прилетел в Сирию и провел переговоры с сирийским лидером Башаром Асадом.