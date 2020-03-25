Коронавирус

REGNUMREGNUMПутин вводит дополнительные выплаты имеющим право на маткапитал

Говоря о поддержке семей с детьми в ситуации с пандемией, Путин сказал: "Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно".
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Владимир Путин
Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам в течение ближайших шести месяцев, должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо справок. Например, если семья имеет льготы по ЖКХ, ей не нужно будет подтверждать уровень своих доходов.
— Владимир ПутинЧелнинские известия 09:40

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