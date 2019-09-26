Российские банки в скором времени планируют предложить клиентам доплачивать за хранение валютных средств на их счетах. Центробанк намерен разрешить финансовым организациям вводить отрицательные ставки по таким продуктам.

с чего всё началось

Ранее глава департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова сообщала, что Центробанк изучает возможность разрешить российским банкам вводить отрицательные ставки по валютным депозитам, передает издания «Ридус».

Россиянам выставят счет за хранение валюты в банках

Общество Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".

Общество Меган Маркл и принц Гарри впервые вывели Арчи в свет в Африке Королевская семья приехала на встречу с архиепископом Десмондом Туту и Грасой Машел — вдовой покойного президента страны Нельсона Манделы.

Общество В МЧС предупредили об уголовной ответственности за курение на балконе В МЧС ранее сообщили, что за нарушение новых правил противопожарной безопасности в жилых домах грозит предупреждение или штраф до трех тысяч рублей и до пяти тысячи, если курение стало причиной пожара.

Гаджеты OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro рассекретили за пару часов до анонса Смартфоны OnePlus 7T и 7T Pro, представленные в сером и синем цветах, рассекретили за пару часов до запланированного на 26 сентября анонса.

Здоровье Чем могут быть вредны помидоры, рассказали врачи Врачи рассказали, что помидоры могут быть вредны для здоровья человека.

Армия и оружие Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Технологии Абоненты Tele2 смогут покупать и продавать минуты и гигабайты Оператор мобильной связи Tele2 в сентябре представил «Биржу Tele2», где абоненты смогут торговать минутами и гигабайтами Клиенты оператора смогут самостоятельно решать, как распоряжаться пакетом своего тарифа.

Политика Белоруссия призвала отказаться от размещения и производства РСМД Глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал страны мира подписать декларацию об отказе от размещения и производства ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Армия и оружие США разместят в Саудовской Аравии батарею ЗРК Patriot Соединённые Штаты дополнительно размещают в Саудовской Аравии батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и около 200 военнослужащих.

Общество Пользователи Twitter не смогли решить задачу из детского учебника Пользователи сети микроблогов Twitter не смогли справиться с детской задачкой из учебника по английскому языку.

Политика Глава ДНР отверг идею Лукашенко о миротворцах в Донбассе Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин отказался от инициативы о введении миротворческих сил в Донбасс, которую предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Политика В Польше назвали трагедией работу «Газпрома» Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что ограничение для «Газпрома» на использование европейского газопровода Opal спасло Польшу от газовой трагедии.

Энергетика Лукашенко: Белоруссия ищет альтернативу российской нефти По словам белорусского лидера, искать альтернативные варианты покупки Белоруссией нефти приходится из-за налогового манёвра в нефтяной сфере РФ.

Недвижимость Проект программы ипотеки под 2% для ДФО передан в правительство РФ Президент России Владимир Путин в начале сентября сообщил, что согласен запустить специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых.

Единоборства Стало известно, когда состоится следующий бой Хабиба Нурмагомедова Спортсмен намерен драться весной 2020 года – либо в марте, либо в апреле. Об этом стало известно 26 сентября.

Политика Лавров рассказал о действиях РФ в случае вступления Грузии в НАТО Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что вступление Грузии в НАТО подорвет отношения России с Альянсом.

Политика Трамп пообещал Зеленскому помочь с возвращением Крыма Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп во время их двусторонних переговоров пообещал Киеву помочь вернуть контроль над Крымским полуостровом.

Происшествия Задержавшим Ивана Голунова захотелось на службу Участники расследования в отношении журналиста пытаются восстановиться в полиции Мосгорсуд приступил к рассмотрению исков полицейских, уволенных со службы за уголовное преследование журналиста Ивана Голунова.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в московском общежитии Неизвестный открыл стрельбу в общежитии на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Футбол Сборную России могут отстранить от ЧМ-2022 по футболу Таджикистан победил Монголию в отборочном матче ЧМ-2022 Напомним, финал 22-го чемпионата мира по футболу ФИФА должен пройти в ноябре и декабре 2022 года в Катаре.

Происшествия Усыновившая детей гей-пара из Москвы запросила убежище в США Однополая пара из России попросила убежище в США, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Максима Оленичева.

Происшествия Ресторан «Арарат» горит в Набережных Челнах Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.