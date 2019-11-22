Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.

с чего всё началось

Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии. Об этом пишет газета «Известия».

Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

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