Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии. Об этом пишет газета «Известия».
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с чего всё началось

Лицевые льготы: банки готовы снизить ставки для кредитов по биометрии

Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В банках назвали условие снижения ставки по кредитам

РЕН ТВ00:27

Банки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию

РБКвчера в 20:36

Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

Lenta.ruвчера в 18:01

Банки назвали условие снижения ставок по кредитам

РИА Новостивчера в 18:58

Биометрия поможет снизить ставки по займам

Телеканал 360°вчера в 17:58

«Известия»: банки могут снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии

ТАССвчера в 17:42

Банки в России готовы снизить ставки для кредитов по биометрии

Известиявчера в 18:14
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Экономика

ЦБ отозвал лицензию у «Кредпромбанка»

Центральный банк России приказом от 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ярославского «Кредпромбанка».
RT на русском 00:48
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ вчера в 14:21
Здоровье

Анабиоз впервые применят для спасения жизни при смертельной травме

Исследователи из Университете Мэриленда в Балтиморе объявили о запуске клинических испытаний рискованной процедуры – введения в анабиоз пациентов с серьезными травмами.
Хайтек+ вчера в 08:45
Политика

Новак: Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа

Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.
Газета.Ru 20 ноября в 10:05
Общество

Путин вручил звезды Героев России посадившим самолет в поле летчикам

Президент России Владимир Путин вручил золотые медали Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые посадили аварийный борт Airbus А321 с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
Газета.Ru вчера в 12:25
Общество

Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась

Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Похвистнево-Информ вчера в 20:18
Здоровье

В Уфимской больнице закроют гинекологическое отделение

Министерство здравоохранения Башкирии решило закрыть гинекологическое отделение в 13-й городской клинической больнице.
ПроТуймазы вчера в 00:17
Происшествия

Два пилота погибли в результате аварии на авиабазе США

РБК вчера в 15:53
Политика

Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400

Представитель Госдепартамента напомнил, что Турция остается под риском введения санкций по закону CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»).
РБК вчера в 15:03
Финансы

Российский рынок акций начал торги снижением индексов на 0,2%

Российский рынок акций начал торги в четверг снижением котировок на фоне опасений переноса торговой сделки США и Китая на следующий год.
Интерфакс вчера в 02:25
Транспорт

На МЦД-2 и на Рижском направлении произошел сбой в движении поездов

На Московском центральном диаметре-2 (МЦД-2) и на Рижском направлении произошел сбой, поезда утром в пятницу ходят с увеличенными интервалами, сообщил оператор перевозок Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК).
Интерфакс 01:04
Политика

Горбачев прокомментировал заявление Путина о причинах распада СССР

По информации РИА Новости, ранее Владимир Путин отметил, что СССР распался из-за "неэффективной экономической политики" По мнению Горбачева, в то время им нужно было модернизировать отношения между республиками.
Радио Комсомольская правда 20 ноября в 15:46
Происшествия

Суд оставил под арестом обвиняемого в изнасиловании священника

Оренбургский областной суд признал законным решение о продлении ареста священника Николая Стремского, которому предъявлены обвинения в изнасиловании.
News.ru 01:27
Происшествия

Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе

РБК вчера в 16:36
Общество

Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова

Национальная служба новостей вчера в 23:44
Энергетика

Reuters узнал о планах Exxon Mobil продать активы на $25 млрд

Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире американская Exxon Mobil готовится к масштабной распродаже своих активов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 18:05
Авто

Аналитик назвала самый выгодный в РФ тип автомобилей

Главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина сравнила расходы на «топливо» и назвала самый выгодный тип автомобиля для россиян.
Автоновости дня вчера в 21:39
Происшествия

В Джанкое ветер сорвал крышу со школы

Сильный ветер сорвал крышу площадью 840 кв. м со школы в городе Джанкое на севере Крымского полуострова.
ТАСС 00:40
Политика

Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом

Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
REGNUM вчера в 15:39
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль

Ореанда-Новости вчера в 09:23
Шоу-бизнес

Родные Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись

Семья продолжающей бороться с тяжелым раком головного мозга российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на сообщения, появившиеся в соцсетях и СМИ, о планах фигуриста Петра Чернышева развестись со своей больной супругой.
Ugpressa.ru 20 ноября в 23:00
Армия и оружие

В Минобороны назвали срок поставок модернизированных танков Т-90М

«Планируем осуществить поставку в войска современной и модернизированной техники: танков Т-90М, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82», — сказал Бибик, отвечая на вопрос о планах на будущий год.
РБК 01:10
Происшествия

Возле аэропорта в Екатеринбурге у мужчины украли 30 млн рублей

В районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге неизвестные вооружённые лица отняли у мужчины около 30 млн рублей.
RT на русском вчера в 23:53
Происшествия

Россиянин умер в очереди за справкой для водительских прав

В Казани пожилой мужчина умер в очереди за медицинской справкой для водительских прав, сообщило «АиФ-Казань».
Lenta.ru вчера в 08:25
Общество

Минздрав сообщил, когда начнутся тесты на наркотики и алкоголь

На сайте Минздрава опубликован приказ, в котором говорится о том, что тестирование на наркотики и злоупотребление алкоголем перед получением водительских прав начнется с 1 июля 2020 года.
Вести.Ru вчера в 11:18
Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой»

Может, так и было, но сейчас Ветлицкая признается: «Рождение ребенка не сделало меня счастливой».
7Дней.ру вчера в 05:00
Происшествия

Во Владивостоке мать выбросила младенца с восьмого этажа

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», в рамках которого была задержана мать ребёнка — 37-летняя женщина.
REGNUM 01:48
Политика

Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей

Официальный представитель МИДа Мария Захарова на брифинге для журналистов отреагировала на сообщения о том, что с возвращенных Киеву кораблей пропала сантехника.
РБК вчера в 11:39
Армия и оружие

Армия РФ завершила перевооружение на ракетный комплекс «Искандер»

Сухопутные войска Российской Федерации завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".
Газета.Ru 00:36
Финансы

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.
РБК вчера в 22:00
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