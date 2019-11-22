Экономика
Lenta.ruРоссиянам за биометрию снизят ставки по кредитам
Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии. Об этом пишет газета «Известия».
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с чего всё началось
Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.Известиявчера в 16:01
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ЦБ отозвал лицензию у «Кредпромбанка»
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Москва и Киев обсуждали возобновление прямых поставок газа в объеме 15 млрд кубометров в год с 2020 года, рассказал глава Минэнерго России Александр Новак.
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Путин вручил звезды Героев России посадившим самолет в поле летчикам
Президент России Владимир Путин вручил золотые медали Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которые посадили аварийный борт Airbus А321 с 226 пассажирами и полными баками топлива на кукурузное поле в Подмосковье.
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Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
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Представитель Госдепартамента напомнил, что Турция остается под риском введения санкций по закону CAATSA («О противостоянии противникам Америки посредством санкций»).
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На МЦД-2 и на Рижском направлении произошел сбой в движении поездов
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Горбачев прокомментировал заявление Путина о причинах распада СССР
По информации РИА Новости, ранее Владимир Путин отметил, что СССР распался из-за "неэффективной экономической политики" По мнению Горбачева, в то время им нужно было модернизировать отношения между республиками.
Происшествия
Суд оставил под арестом обвиняемого в изнасиловании священника
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Общество
Адвокат Кадырова решил не защищать солдата Шамсутдинова
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Reuters узнал о планах Exxon Mobil продать активы на $25 млрд
Одна из крупнейших нефтяных компаний в мире американская Exxon Mobil готовится к масштабной распродаже своих активов, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Авто
Аналитик назвала самый выгодный в РФ тип автомобилей
Главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина сравнила расходы на «топливо» и назвала самый выгодный тип автомобиля для россиян.
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В Джанкое ветер сорвал крышу со школы
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Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом
Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
Армия и оружие
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Семья продолжающей бороться с тяжелым раком головного мозга российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на сообщения, появившиеся в соцсетях и СМИ, о планах фигуриста Петра Чернышева развестись со своей больной супругой.
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«Планируем осуществить поставку в войска современной и модернизированной техники: танков Т-90М, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82», — сказал Бибик, отвечая на вопрос о планах на будущий год.
Происшествия
Возле аэропорта в Екатеринбурге у мужчины украли 30 млн рублей
В районе аэропорта Кольцово в Екатеринбурге неизвестные вооружённые лица отняли у мужчины около 30 млн рублей.
Происшествия
Россиянин умер в очереди за справкой для водительских прав
В Казани пожилой мужчина умер в очереди за медицинской справкой для водительских прав, сообщило «АиФ-Казань».
Общество
Минздрав сообщил, когда начнутся тесты на наркотики и алкоголь
На сайте Минздрава опубликован приказ, в котором говорится о том, что тестирование на наркотики и злоупотребление алкоголем перед получением водительских прав начнется с 1 июля 2020 года.
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Захарова пошутила о пропаже унитазов с задержанных украинских кораблей
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Армия и оружие
Армия РФ завершила перевооружение на ракетный комплекс «Искандер»
Сухопутные войска Российской Федерации завершили перевооружение на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер".
Финансы
Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
Курс рубля к Новому году ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики.