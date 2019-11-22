Экономика
Lenta.ruРоссиянам за биометрию снизят ставки по кредитам
Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии. Об этом пишет газета «Известия».
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Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.Известия16:01
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Армия и оружие
В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия
Глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч заявил, что гиперзвуковое оружие будет в начальной боевой готовности в 2022 году.
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Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
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Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.
Экономика
Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы
Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на следующую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.
Общество
В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра
В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Наука
Найдена возможная причина предродовой и послеродовой депрессии
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Кетогенная диета защитила от гриппа мышей
Исследователи заразили мышей вирусом гриппа и кормили и по кетогенной диете, в итоге именно эта группа грызунов оказалась самой выживаемой, пишет издание The Daily Mail.
Экономика
Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России
Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов рассказал про три рецепта для быстрого экономического роста страны.
Политика
Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили
Адвокат Николай Полозов заявил, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств.
Футбол
Российский футболист пропал в Турции
Армия и оружие
Истребители ПВО вылетали на перехват у границ России 19 раз за неделю
Истребители дежурных сил ПВО 19 раз за прошедшую неделю вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.
Футбол
«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука
Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Общество
Минфин РФ вступился за право покупать алкоголь с 18 лет
В Министерстве финансов РФ выступают против повышения возраста продажи алкоголя до 21 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева рассказала, сколько зарабатывают фигуристы
Фото: Елизавета Туктамышева Фигуристка рассказала, что за первое место на чемпионате мира спортсмену заплатят около 50 тыс. долларов.
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов.
Общество
В США под зданием школы нашли могилы 145 человек
На территории школы King High School в городе Тампа американского штата Флорида обнаружено кладбище со 145 захоронениями.
Футбол
В «Реале» не оценили флаг, с которым Бэйл праздновал выход на Евро
В «Реале» не посчитали смешным флаг, с которым Гарет Бэйл вместе с другими игроками сборной Уэльса праздновал выход на Евро-2020.
Общество
Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
Экономика
Макаров заявил о приближении тяжелейшего экономического кризиса
В мире грядёт тяжелейший экономический кризис, с которым каждая страна будет бороться в одиночку, сказал глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе обсуждения доклада главы ЦБ о денежно-кредитной политике на 2020-2022 годы.
Политика
Трамп настаивает на продолжении процедуры импичмента
Globalookpress Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что рассмотрение импичмента дойдет до сената, верхней палаты Конгресса США.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой
По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Общество
Пожилым людям рассказали, что предотвращает болезни сердца
В журнале Medical Xpress появилась статья о выводах экспертов американского комитета врачей по ответственной медицине.
Шоу-бизнес
Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде
Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Общество
ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей
ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
Политика
МИД назвал оценку БДИПЧ ОБСЕ выборов в Белоруссии необъективной
В министерстве добавили, что считают оценки БДИПЧ ОБСЕ необъективными и политизированными и выразили сожаление, что с комиссией согласились в Евросоюзе и США.
Политика
Тимошенко призвала Европу не снимать санкции с России
Политик призвала сохранить санкции до полного восстановления территориальной целостности Украины Также она попросила не допустить навязывания Киеву решений на встрече в "нормандском формате", чтобы они не стали поводом к дальнейшему разрушению суверенитета Украины.