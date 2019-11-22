Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии. Об этом пишет газета «Известия».
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с чего всё началось

Лицевые льготы: банки готовы снизить ставки для кредитов по биометрии

Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.
Известия16:01

Подробнее о событии

Банки в России готовы снизить ставки для кредитов по биометрии

Известия18:14

«Известия»: банки могут снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии

ТАСС17:42

Банки назвали условие снижения ставок по кредитам

РИА Новости18:58

Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

Lenta.ru18:01

Биометрия поможет снизить ставки по займам

Телеканал 360°17:58

Россияне получат скидки в банках в обмен на отпечатки пальцев

URA.Ru18:46

Банки хотят снизить ставки по кредитам, выданным по биометрии

РЕН ТВ18:52
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Армия и оружие

В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия

Глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч заявил, что гиперзвуковое оружие будет в начальной боевой готовности в 2022 году.
Газета.Ru 19:37
Происшествия

Следствие озвучило первые выводы о трагедии на теплотрассе в Пензе

Российская газета 05:57
Общество

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru вчера в 15:07
Общество

Минздрав назвал новые сроки изменения правил медосмотра для водителей

Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года, говорится в приказе Минздрава, опубликованном замглавы ведомства Олегом Салагаем в телеграм-канале.
РИА Новости 11:00
Экономика

Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2020-2022 годы

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РИА Новости 19 ноября в 08:10
Общество

В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ураганного ветра

В ведомстве уточнили, что в связи с предстоящим ураганом мэр города Игорь Дяченко провел внеплановое заседание, по итогам которого было принято решение о введении на территории города режима чрезвычайной ситуации.
Российская газета 12:35
Наука

Найдена возможная причина предродовой и послеродовой депрессии

По мнению авторов статьи, депрессия у беременной может быть побочным эффектом воспалительного иммунного ответа.
Naked Science 09:25
Наука

Кетогенная диета защитила от гриппа мышей

Исследователи заразили мышей вирусом гриппа и кормили и по кетогенной диете, в итоге именно эта группа грызунов оказалась самой выживаемой, пишет издание The Daily Mail.
Волгоградская правда 18 ноября в 20:56
Кино

Трамп наградил актера Джона Войта медалью за вклад в искусство

ТАСС 19:22
Шоу-бизнес

Похудевший на 100 кг Семчев пожаловался на проблемы со здоровьем

RuNews24.ru 09:08
Экономика

Помощник Путина рассказал о трех рецептах экономического роста России

Помощник президента России Владимира Путина Андрей Белоусов рассказал про три рецепта для быстрого экономического роста страны.
Газета.Ru 18:51
Политика

Пропажу оборудования с украинских кораблей объяснили

Адвокат Николай Полозов заявил, что следователи Федеральной службы безопасности (ФСБ) России год назад демонтировали и изъяли с задержанных украинских кораблей все оборудование и вооружение в качестве вещественных доказательств.
Lenta.ru 08:51
Футбол

Российский футболист пропал в Турции

Vprognoze.ru 05:44
Армия и оружие

Истребители ПВО вылетали на перехват у границ России 19 раз за неделю

Истребители дежурных сил ПВО 19 раз за прошедшую неделю вылетали на перехват возможных нарушителей государственной границы России.
REGNUM 18:25
Футбол

«Ювентус» договорился о приобретении Алексея Миранчука

Издание Sport Mediaset сообщило о том, что летом 2020 года полузащитник "Локомотива" и сборной России Алексей Миранчук станет футболистом "Ювентуса".
Российская газета 13:13
Общество

Минфин РФ вступился за право покупать алкоголь с 18 лет

В Министерстве финансов РФ выступают против повышения возраста продажи алкоголя до 21 года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
REGNUM 19:27
Фигурное катание

Елизавета Туктамышева рассказала, сколько зарабатывают фигуристы

Фото: Елизавета Туктамышева Фигуристка рассказала, что за первое место на чемпионате мира спортсмену заплатят около 50 тыс. долларов.
Bimru.ru 15:19
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp со смартфонов.
RZN.info 01:01
Общество

В США под зданием школы нашли могилы 145 человек

На территории школы King High School в городе Тампа американского штата Флорида обнаружено кладбище со 145 захоронениями.
Известия 18:43
Футбол

В «Реале» не оценили флаг, с которым Бэйл праздновал выход на Евро

В «Реале» не посчитали смешным флаг, с которым Гарет Бэйл вместе с другими игроками сборной Уэльса праздновал выход на Евро-2020.
Евро-футбол.ру вчера в 08:35
Общество

Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях.
REGNUM 10:58
Экономика

Макаров заявил о приближении тяжелейшего экономического кризиса

В мире грядёт тяжелейший экономический кризис, с которым каждая страна будет бороться в одиночку, сказал глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров в ходе обсуждения доклада главы ЦБ о денежно-кредитной политике на 2020-2022 годы.
Парламентская газета вчера в 05:30
Политика

Трамп настаивает на продолжении процедуры импичмента

Globalookpress Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что рассмотрение импичмента дойдет до сената, верхней палаты Конгресса США.
РЕН ТВ 20:04
Шоу-бизнес

Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой

По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Летидор вчера в 04:22
Общество

Пожилым людям рассказали, что предотвращает болезни сердца

В журнале Medical Xpress появилась статья о выводах экспертов американского комитета врачей по ответственной медицине.
Независимый публицист 20:01
Шоу-бизнес

Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде

Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Слово и Дело вчера в 01:24
Наука

Пятую фундаментальную силу вселенной открыли венгерские физики

МедиаПоток 07:59
Общество

ФБК рассказал о дачах Рогозина и его тестя за 350 млн рублей

ФБК оценил землю и дом Рогозина в 200 млн, а соседний участок — в 150 млн рублей.
БИЗНЕС Online 08:17
Политика

МИД назвал оценку БДИПЧ ОБСЕ выборов в Белоруссии необъективной

В министерстве добавили, что считают оценки БДИПЧ ОБСЕ необъективными и политизированными и выразили сожаление, что с комиссией согласились в Евросоюзе и США.
РБК 17:08
Политика

Тимошенко призвала Европу не снимать санкции с России

Политик призвала сохранить санкции до полного восстановления территориальной целостности Украины Также она попросила не допустить навязывания Киеву решений на встрече в "нормандском формате", чтобы они не стали поводом к дальнейшему разрушению суверенитета Украины.
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