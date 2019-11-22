Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии. Об этом пишет газета «Известия».
Читать в источнике
Комментировать46
с чего всё началось

Лицевые льготы: банки готовы снизить ставки для кредитов по биометрии

Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Эксперт спрогнозировал невостребованность «биометрических» кредитов

Известия07:43

Выдаваемые по биометрии кредиты не будут востребованы, заявили эксперты

РИА Новости04:26

Биометрия поможет снизить ставки по займам

Телеканал 360°вчера в 17:58

Банки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию

РБКвчера в 20:36

Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

Lenta.ruвчера в 18:01

В банках назвали условие снижения ставки по кредитам

РЕН ТВ00:27

«Известия»: банки могут снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии

ТАССвчера в 17:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 10:34, Ашберн
Политика

Лукашенко потребовал от банков взять шефство над колхозами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от главы Центрального банка Павла Каллаура привлечь банки страны к помощи колхозам Витебской области.
News.ru 07:45
Хоккей

«Сибирь» потерпела шестое поражение подряд, дома проиграв «Торпедо»

Чемпионат 09:49
Происшествия

Заклинивший затвор пистолета спас жизнь полицейским под Сыктывкаром

На счастье стражей порядка у пистолета заклинил затвор. Сыпавшего угрозами хулигана скрутили.
Вести.Ru 08:31
Политика

В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»

Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
РИА Новости 05:53
Фигурное катание

Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Газета.Ru 04:29
Кино

Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети

Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
VSE42.RU вчера в 23:38
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний

Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
ТАСС вчера в 03:12
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Теннис

Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
RT на русском 10:24
Политика

Вучич прокомментировал скандал с «российским шпионом» в Сербии

Сербия не изменит политику по отношению к России, заявил президент Александр Вучич после заседания Совбеза страны на фоне "сообщений о шпионском скандале" с участием "российского разведчика".
РИА Новости вчера в 14:49
Футбол

Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020

Итоги жеребьёвки: Путь A Исландия – Румыния Болгария – Венгрия Путь B Босния и Герцеговина – Северная Ирландия Словакия – Ирландия Путь C Шотландия – Израиль Норвегия – Сербия Путь D Грузия – Беларусь Северная Македония – Косово По итогам стыковых матчей определятся победители каждого из путей, которые присоединятся к 20 сборным, гарантировавшим себе участие в Евро-2020 ранее.
Чемпионат 06:29
Общество

Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького

Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе в четверг попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТе, рассказал РИА Новости актер Андрей Чубченко, который сопровождал артистку накануне после церемонии вручения государственных наград в Кремле.
РИА Новости 09:19
Футбол

Названа сумма возможного трансфера Миранчука в «Ювентус»

В Италии продолжают обсуждать возможный трансфер российского полузащитника Алексея Миранчука из московского «Локомотива» в туринский «Ювентус».
Евро-футбол.ру 04:18
Политика

Путин призвал улучшить экономический рост в России

Президент России Владимир Путин прокомментировал экономический рост в России, об этом сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:50
Происшествия

Число жертв стрельбы в Сухуми возросло до трёх

RT на русском 09:22
Игры

Слухи: следующая Assassin’s Creed получит подзаголовок Ragnarok и будет анонсирована в феврале

Если верить последней утечке, Assassin's Creed Ragnarok будет анонсирована в феврале и выйдет в конце следующего года на консолях старого и нового поколений.
3DNews 01:23
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Газета.Ru 08:57
Общество

Проработавшего меньше года главу мусорной госкомпании уволили

Незадолго до отставки Буцаева, 6 ноября, стало известно об уходе из правительства замминистра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, который проработал в министерстве чуть меньше года и отвечал как раз за сферу обращения с отходами и государственную политику по охране окружающей среды, в том числе курировал деятельность «Российского экологического оператора».
РБК 08:15
Происшествия

Якутская школьница погибла из-за телефона в ванной

В Якутии в городе Ленске 14-летняя школьница погибла, заряжая телефон в ванной, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 09:32
Гаджеты

Все подробности о Honor V30 и Honor V30 Pro

Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore), который регулярно публикует достоверную информацию о новинках мобильной индустрии, выложил окончательные характеристики смартфонов Honor V30 и Honor V30 Pro.
iXBT.com 09:01
Армия и оружие

В ЛНР заявили об увеличении числа националистов у Золотого в Донбассе

Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий рассказал, что украинские националисты увеличивают группировку на участке разведения сил у Золотого в Донбассе.
ФАН 07:49
Политика

Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях

Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
РИА Новости 09:01
Футбол

Клопп поздравил Моуринью с возвращением в АПЛ

Матч ТВ 08:03
Наука

Обнаружены останки «библейского» змея с задними лапами

Наши находки подтверждают идею о том, что предки современных змей были крупнотелыми и имели большую пасть,- заявил руководитель группы исследователей Изучение останков также показало, что ранние змеи сохраняли свои задние конечности в течение длительного периода времени до возникновения видов современных змей, которые по большей части полностью лишены конечностей.
Южный Федеральный вчера в 11:28
Финансы

Ставка по вкладам топ-10 российских банков достигла минимума

Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в декабре (вторая декада) опустилась до 6,03%, сообщается на сайте ЦБ.
Коммерсантъ 07:41
Технологии

В России создадут быстрый интернет для самолётов и поездов

Ferra вчера в 06:03
Политика

Раскрыты причины выбора Путина преемником Ельцина

Первый президент России Борис Ельцин сделал своим преемником Владимира Путина, потому что тот был человеком другого поколения.
Lenta.ru 09:44
Происшествия

Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения

Замглавы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, сообщила следователь в Пресненском суде Москвы.
РИА Новости 09:24
Политика

Малайзия потребовала обнародовать все улики по крушению MH17

Малайзия надеется, что все улики по делу о катастрофе пассажирского Boeing MH-17 в Донецкой области будут преданы огласке.
ТВ Центр вчера в 10:15
Наука

Облучение при компьютерной томографии провоцирует возникновения рака

Облучение, полученной от компьютерной томографии, может повышать у пациента риск развития рака щитовидной железы и лейкемии.
Ugpressa.ru 19 ноября в 10:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное