Экономика
Lenta.ruРоссиянам за биометрию снизят ставки по кредитам
Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии. Об этом пишет газета «Известия».
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с чего всё началось
Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.Известиявчера в 16:01
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Политика
Лукашенко потребовал от банков взять шефство над колхозами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от главы Центрального банка Павла Каллаура привлечь банки страны к помощи колхозам Витебской области.
Происшествия
Заклинивший затвор пистолета спас жизнь полицейским под Сыктывкаром
На счастье стражей порядка у пистолета заклинил затвор. Сыпавшего угрозами хулигана скрутили.
Политика
В команде Зеленского раскрыли детали «стратегии возвращения Крыма»
Команда президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" Крыма.
Фигурное катание
Россиянка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе
Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в соревнованиях среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Кино
Минкульт начнет собирать данные о просмотрах сериалов в Сети
Министерство культуры подготовило поправки в закон о кинематографии, которые предполагают сбор данных о просмотре фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах.
Космос
Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытаний на пусковом комплексе в районе Бока-Чика (Техас, США).
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Теннис
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, победив Сербию
Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв одержали победу над сербами Новаком Джоковичем и Виктором Троицки в третьем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса.
Политика
Вучич прокомментировал скандал с «российским шпионом» в Сербии
Сербия не изменит политику по отношению к России, заявил президент Александр Вучич после заседания Совбеза страны на фоне "сообщений о шпионском скандале" с участием "российского разведчика".
Футбол
Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Итоги жеребьёвки: Путь A Исландия – Румыния Болгария – Венгрия Путь B Босния и Герцеговина – Северная Ирландия Словакия – Ирландия Путь C Шотландия – Израиль Норвегия – Сербия Путь D Грузия – Беларусь Северная Македония – Косово По итогам стыковых матчей определятся победители каждого из путей, которые присоединятся к 20 сборным, гарантировавшим себе участие в Евро-2020 ранее.
Общество
Доронина попросила Путина вмешаться в ситуацию во МХАТ имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе в четверг попросила президента РФ Владимира Путина вмешаться в ситуацию, которая сложилась во МХАТе, рассказал РИА Новости актер Андрей Чубченко, который сопровождал артистку накануне после церемонии вручения государственных наград в Кремле.
Футбол
Названа сумма возможного трансфера Миранчука в «Ювентус»
В Италии продолжают обсуждать возможный трансфер российского полузащитника Алексея Миранчука из московского «Локомотива» в туринский «Ювентус».
Политика
Путин призвал улучшить экономический рост в России
Президент России Владимир Путин прокомментировал экономический рост в России, об этом сообщает ТАСС.
Происшествия
Число жертв стрельбы в Сухуми возросло до трёх
Игры
Слухи: следующая Assassin’s Creed получит подзаголовок Ragnarok и будет анонсирована в феврале
Если верить последней утечке, Assassin's Creed Ragnarok будет анонсирована в феврале и выйдет в конце следующего года на консолях старого и нового поколений.
Общество
Проработавшего меньше года главу мусорной госкомпании уволили
Незадолго до отставки Буцаева, 6 ноября, стало известно об уходе из правительства замминистра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, который проработал в министерстве чуть меньше года и отвечал как раз за сферу обращения с отходами и государственную политику по охране окружающей среды, в том числе курировал деятельность «Российского экологического оператора».
Происшествия
Якутская школьница погибла из-за телефона в ванной
В Якутии в городе Ленске 14-летняя школьница погибла, заряжая телефон в ванной, передает "Интерфакс".
Гаджеты
Все подробности о Honor V30 и Honor V30 Pro
Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore), который регулярно публикует достоверную информацию о новинках мобильной индустрии, выложил окончательные характеристики смартфонов Honor V30 и Honor V30 Pro.
Армия и оружие
В ЛНР заявили об увеличении числа националистов у Золотого в Донбассе
Представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий рассказал, что украинские националисты увеличивают группировку на участке разведения сил у Золотого в Донбассе.
Политика
Трамп исключил заключение торговой сделки с Китаем на равных условиях
Торговая сделка между США и Китаем не может быть заключена на равных условиях, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.
Футбол
Клопп поздравил Моуринью с возвращением в АПЛ
Наука
Обнаружены останки «библейского» змея с задними лапами
Наши находки подтверждают идею о том, что предки современных змей были крупнотелыми и имели большую пасть,- заявил руководитель группы исследователей Изучение останков также показало, что ранние змеи сохраняли свои задние конечности в течение длительного периода времени до возникновения видов современных змей, которые по большей части полностью лишены конечностей.
Финансы
Ставка по вкладам топ-10 российских банков достигла минимума
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти российских банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, в декабре (вторая декада) опустилась до 6,03%, сообщается на сайте ЦБ.
Технологии
В России создадут быстрый интернет для самолётов и поездов
Политика
Раскрыты причины выбора Путина преемником Ельцина
Первый президент России Борис Ельцин сделал своим преемником Владимира Путина, потому что тот был человеком другого поколения.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования предъявили обвинения
Замглавы Росалкогольрегулирования Ирине Голосной предъявили обвинение по трем эпизодам злоупотребления полномочиями, сообщила следователь в Пресненском суде Москвы.
Политика
Малайзия потребовала обнародовать все улики по крушению MH17
Малайзия надеется, что все улики по делу о катастрофе пассажирского Boeing MH-17 в Донецкой области будут преданы огласке.
Наука
Облучение при компьютерной томографии провоцирует возникновения рака
Облучение, полученной от компьютерной томографии, может повышать у пациента риск развития рака щитовидной железы и лейкемии.