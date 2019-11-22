Экономика
Lenta.ruРоссиянам за биометрию снизят ставки по кредитам
Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии. Об этом пишет газета «Известия».
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с чего всё началось
Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.Известиявчера в 16:01
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Транспорт
Начал движение первый поезд Московских центральных диаметров
Общество
Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
Общество
Власти Кубани хотят запустить в Крым электрички
Власти Краснодарского края прорабатывают возможность запуска за счет государственно-частного партнерства электропоездов из региона по Крымскому мосту.
Общество
В Генпрокуратуре назвали новые правила медосмотра ошибкой Минздрава
В четверг ситуацию раскритиковал Владимир Путин. В итоге Минздрав отложил нововведение "с учетом обеспокоенности граждан".
Политика
Суд отказался принять иск ФБК к Путину
Тверской районный суд Москвы вынес определение об отказе в принятии иска Фонда борьбы с коррупцией к президенту России Владимиру Путину, сообщается в пресс-релизе суда.
Происшествия
Замглавы Росалкогольрегулирования доставили на допрос в СК
Заместителя руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Ирину Голосную 21 ноября доставили на допрос в Следственный комитет России.
Политика
У Трампа есть два месяца, чтобы остановить «Северный поток-2»
США могут отложить более чем на год ввод «Северного потока-2». 20 ноября об этом заявил сенатор-республиканец Тед Круз.
Происшествия
Глава Чехова Марина Кононова задержана по делу о мошенничестве
В Подмосковье по обвинению в крупном мошенничестве задержана глава Чехова Марина Кононова.
Шоу-бизнес
Гагарина не нарушала прав Кормухиной из-за песни «Кукушка», — адвокат
Адвокат певицы Полины Гагариной сообщила в Тверском суде Москвы, что ее подзащитная не нарушала никаких прав коллеги Ольги Кормухиной, которая подала на нее в суд из-за разногласий вокруг аранжировки к песне Виктора Цоя "Кукушка".
Армия и оружие
В ВВС США назвали сроки готовности гиперзвукового оружия
Глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч заявил, что гиперзвуковое оружие будет в начальной боевой готовности в 2022 году.
Политика
Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии
Сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии, отметив, что на территории страны действуют многочисленные разведывательные службы.
Игры
Valve показала трейлер Half-Life: Alyx
Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
Политика
Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие
Происшествия
Полиция задержала машиниста электропоезда после стрельбы в Ленобласти
Полицейские задержали машиниста электропоезда после сообщения о стрельбе из окна квартиры во Всеволожском районе Ленинградской области.
Происшествия
Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Происшествия
В аэропорту Екатеринбурга у мужчины отобрали 30 миллионов рублей
Вооруженные грабители отобрали у мужчины сумку с 30 миллионами рублей возле одного из терминалов екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Кино
В России соберут данные о просмотрах сериалов в интернете
Уточняется, что собирать информацию с онлайн-кинотеатрах планируют с 2021 года.
Экономика
Половина заемщиков в России отдали за кредиты более 50% своего дохода
Половина российских заемщиков в 2019 году отдали на платежи по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода, сообщил РБК со ссылкой на расчеты Минэкономики.
Политика
Малайзия призвала обнародовать все доказательства по крушению MH17
Происшествия
В Кузбассе задержан подозреваемый в убийстве с расчленением
Житель Кемеровской области задержан по подозрению в убийстве женщины.
Общество
ФСБ задержала исламистов, готовивших свержение власти
ФСБ задержала девять участников, в том числе двух главарей, террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Гаджеты
Прогноз NVIDIA по выручке может скрывать признаки экспансии продукции AMD
Опубликованный в середине месяца квартальный отчёт NVIDIA озадачил многих аналитиков, поскольку прогноз на текущий квартал содержал ожидания от снижения выручки в игровом сегменте, который компания объясняла сезонными факторами.
Происшествия
Во Внуково у самолета при посадке возникли проблемы с шасси
У самолета авиакомпании Utair возникли проблемы с шасси при рулении по взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту Внуково.
Общество
Многодетной семье из Нижневартовска отказали в пособии из-за 14 рублей
В городе Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа соцзащита отказалась признавать семью малоимущей из-за того, что среднедушевой доход в ней оказался на 14 рублей выше прожиточного минимума.
Гаджеты
Новый MacBook Pro может выйти в начале 2020 года
Аналитики предполагают, что Apple может выпустить новый MacBook Pro уже в первой половине 2020 года.
Общество
Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась
Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Политика
Кремль объявил дату большой пресс-конференции Путина
Ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина пройдет 19 декабря, сообщает Кремль.
Хоккей
Малкин вышел на 84-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ
83-ю строчку в списке бомбардиров занимает Дэйл Хантер (1020). Лучшим является Уэйн Гретцки (2857).
Общество
Тиньков обвинил Сбербанк в зависти и копировании идей
Предприниматель Олег Тиньков заявил в своем Instagram, что Сбербанк копирует идеи Тинькофф Банка.