Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии. Об этом пишет газета «Известия».
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с чего всё началось

Лицевые льготы: банки готовы снизить ставки для кредитов по биометрии

Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

Lenta.ruвчера в 18:01

Банки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию

РБКвчера в 20:36

Россияне получат скидки в банках в обмен на отпечатки пальцев

URA.Ruвчера в 18:46

В банках назвали условие снижения ставки по кредитам

РЕН ТВ00:27

Биометрия поможет снизить ставки по займам

Телеканал 360°вчера в 17:58

«Известия»: банки могут снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии

ТАССвчера в 17:42

Банки в России готовы снизить ставки для кредитов по биометрии

Известиявчера в 18:14
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Происшествия

Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга

Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Известия 00:45
Общество

Плательщикам расширят географию

С инициативой расширить географию эксперимента выступили глава Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров и член Совета Федерации Николай Журавлев.
Российская газета вчера в 08:39
Политика

ФСБ заявила об исправности переданных Украине кораблей

Три украинских военных судна, задержанных российскими властями год назад в Керченском проливе, были переданы Украине в надлежащем состоянии и с исправной техникой, сообщил ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОБ) ФСБ.
Коммерсантъ вчера в 04:21
Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru вчера в 18:39
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики

Специалисты Роспотребнадзора привели рекомендации по правилам приема антибиотиков, чтобы не дать развиться устойчивости микробов к ним, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 21:16
Армия и оружие

NI: автомат ШАК-12 является «ужасом на поле боя»

Газета.Ru вчера в 05:42
Общество

В США под зданием школы нашли кладбище с 145 могилами

На территории школы King High School в американском городе Тампа, штат Флорида, было найдено кладбище с 145 могилами.
РИА Новости вчера в 19:50
Политика

Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400

РБК вчера в 15:03
Общество

Путин увел Доронину с награждения в Кремле

Татьяна Доронина на церемонии о чем-то шепталась с президентом, а потом просто вцепилась в его руку, и ВВП увел ее с собой.
Московский Комсомолец вчера в 12:08
Транспорт

Водители начнут нарушать правила движения назло ГИБДД

Еже 24 процента водителей уверены, что люди начнут нарушать ПДД назло инспекторам ГИБДД, что повлечет наложения еще большего количества штрафов.
Deita.ru вчера в 21:48
Происшествия

Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы

Российская газета вчера в 17:28
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Газета.Ru вчера в 22:29
Общество

Путин назвал чушью новый порядок медосмотра водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который должен привести к росту цен на справки.
Национальная служба новостей вчера в 07:26
Финансы

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Между США и Китаем Единственными из опрошенных РБК экспертов, чей базовый сценарий на конец года выбивается из коридора 64 – 65 руб. за доллар, оказались аналитики Сбербанка, однако и они допускают сохранение курса около 64 руб. за доллар почти с той же вероятностью.
РБК вчера в 22:00
Политика

Кем стали лидеры «оранжевой революции» на Украине спустя 15 лет

РИА Новости 00:29
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия 20 ноября в 12:48
Транспорт

Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
RT на русском вчера в 06:14
Происшествия

В Кузбассе нашли расчлененное тело школьной уборщицы

В поселке Бачатский в Кемеровской области в квартире одного из домов обнаружили расчлененное тело женщины.
РБК вчера в 23:34
Транспорт

Власти Кубани хотят запустить в Крым электрички

Власти Краснодарского края прорабатывают возможность запуска за счет государственно-частного партнерства электропоездов из региона по Крымскому мосту.
Газета.Ru 00:24
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
ТАСС вчера в 08:11
Общество

Госдума приняла поправки о взыскании долгов по зарплате без суда

В четверг, 21 ноября, в нижней палате парламента прошли третье чтение законопроекты, которые дадут государственным инспекторам труда право принимать решения о принудительном взыскании с работодателя фактически не выплаченных зарплат во внесудебном порядке.
Право.ру вчера в 06:49
Политика

Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
RT на русском вчера в 11:26
Наука

Движение пчелы в воде впервые описано научно

Учёные из Калифорнийского технологического института впервые описали механизм, благодаря которому пчела способна вытолкнуть себя из воды движением крыльев.
Pravda.Ru 20 ноября в 12:27
Игры

Valve показала трейлер Half-Life: Alyx

Выход Half-Life: Alyx состоится в марте 2020 года. До выхода игру можно приобрести со скидкой в 10% – 976 pублей.
The GEEK вчера в 13:59
Общество

Кирилл Руки-Базуки показал результат операции

Блогер и герой ток-шоу Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Кирилл Руки-Базуки, перенёс долгожданную операцию по удалению искусственных мышц.
Bimru.ru вчера в 04:07
Кино

Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
РИА Новости 20 ноября в 22:55
Экономика

«Газпром» назвал стоимость выставленного на продажу пакета акций

"Газпром газораспределение" - дочерняя компания "Газпрома" - установила цену продажи 3,59-процентного пакета акций холдинга в 220,72 рубля за акцию.
ТАСС 00:40
Авто

Toyota представила новую Toyota RAV4 Prime

Компания Toyota представила на автосалоне новый гибридный кроссовер Toyota RAV4 Prime.
Автоновости дня 20 ноября в 01:01
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка

ЦБ РФ с 22 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кредпромбанка (Ярославль), говорится в сообщении регулятора.
РИА Новости 00:36
Теннис

Российские теннисисты сыграют с Сербией в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Стал известен соперник сборной России по теннису в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
Pravda.Ru вчера в 09:36
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