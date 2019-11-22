Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

Ряд российских банков рассматривает возможность расширить свои программы лояльности и снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии. Об этом пишет газета «Известия».
Читать в источнике
Комментировать31
с чего всё началось

Лицевые льготы: банки готовы снизить ставки для кредитов по биометрии

Кредитные организации рассматривают возможность уменьшения ставок по займам, выданным с помощью биометрии, рассказали «Известиям» в крупнейших российских банках.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

В банках назвали условие снижения ставки по кредитам

РЕН ТВ00:27

Банки заявили о возможном снижении ставок по кредитам за биометрию

РБКвчера в 20:36

Банки в России готовы снизить ставки для кредитов по биометрии

Известиявчера в 18:14

Россиянам за биометрию снизят ставки по кредитам

Lenta.ruвчера в 18:01

Биометрия поможет снизить ставки по займам

Телеканал 360°вчера в 17:58

«Известия»: банки могут снизить ставки по займам, выданным с помощью биометрии

ТАССвчера в 17:42

Банки назвали условие снижения ставок по кредитам

РИА Новостивчера в 18:58
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 01:29, Ашберн
Космос

Учёные записали «песню» Земли во время солнечного шторма

Машины и Механизмы 19 ноября в 02:39
Политика

Захарова пошутила о «краже» унитазов с задержанных украинских кораблей

Мария Захарова пошутила о "краже" унитазов с задержанных украинских кораблей.
Piter.tv 00:24
Транспорт

В Москве запускают первые маршруты центральных диаметров

Общая протяженность первых двух маршрутов «Белорусско-Савеловского» и «Курско-Рижского» составляет 132 км, на них расположено 57 станций, с 19 из которых можно будет сделать пересадку на метро.
Эхо Москвы 20 ноября в 23:17
Политика

Госдеп посоветовал Турции избавиться от российских С-400

РБК вчера в 15:03
Происшествия

Грабители отняли у мужчины 30 млн рублей возле аэропорта Екатеринбурга

Накануне вечером вооруженные грабители напали на мужчину возле екатеринбургского аэропорта Кольцово и отняли у него 30 млн рублей, сообщает E1.ru в пятницу, 22 ноября.
Известия 00:45
Происшествия

Самолет Turkish Airlines аварийно сел в Одессе

Самолет Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы.
Газета.Ru вчера в 18:29
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри чувствуют себя изгоями в королевской семье

Онлайн-издание People сообщает, что Меган Маркл и принц Гарри чувствуют себя изолированными от остальных членов королевской семьи.
ОК! вчера в 08:02
Здоровье

Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака

Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
РБК 20 ноября в 13:32
Происшествия

Главный свидетель по делу о взяточничестве генералов СК дал новые показания

Новые показания, разрушающие версию следствия, дал свидетель обвинения бизнесмен Нурдин Тугуз, 22 ноября сообщает газета «Коммерсантъ».
Красная весна вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Саша Черно и Иосиф Оганесян с «Дома-2» ждут ребенка

Участники скандального шоу Саша Черно и Иосиф Оганесян объявили о том, что у них будет малыш.
Uznayvse.ru вчера в 17:16
Здоровье

Медики определили неуязвимую перед раком группу крови

После проведенного тщательного исследования медицинские специалисты из Швеции определили группу крови человека, с которой пациенты наименее подвержены развитию онкологических образований в своем организме.
Ugpressa.ru вчера в 14:55
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кредпромбанка

Банк России отозвал лицензию у ярославского Кредпромбанка. Соответствующий приказ в пятницу, 22 ноября, опубликован на сайте регулятора.
Известия 00:58
Авто

Внедорожник GAC GS8 поступил к дилерам в России

Новый внедорожник GAC GS8, российские продажи которого начнутся уже в декабре, добрался до дилеров.
Автоновости дня 20 ноября в 10:29
Происшествия

Во Владивостоке мать выкинула младенца в окно

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 37-летняя мать младенца.
Российская газета вчера в 23:57
Происшествия

Житель Казани умер в очереди за медсправкой для водительских прав

Мужчина скончался в очереди за медицинской справкой для водительских прав у наркологического диспансера в Казани.
ТАСС вчера в 08:11
Общество

Перечислены наиболее подверженные риску исчезновения профессии

Cпециалисты рассказали, что в первую очередь исчезновение грозит следующим профессиям: продавец, водитель такси и грузчик.
Газета.Ru вчера в 22:29
Происшествия

В Подмосковье задержаны угрожавшие должнику расправой лжеколлекторы

В Подмосковье задержаны подозреваемые в угрозах расправой должникам микрофинансовых организаций.
Известия вчера в 23:33
Происшествия

Под Петербургом мужчина открыл огонь из автомата с балкона

В деревне Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области 39-летний мужчина произвел с балкона квартиры выстрелы из оружия, схожего с автоматом, передает 47news со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Газета.Ru вчера в 17:57
Футбол

В УЕФА утвердили составы корзин при жеребьевке Евро-2020

Составы корзин при жеребьевке финальной стадии Евро-2020 утвердили в УЕФА.
ProstoProSport 20 ноября в 08:38
Политика

Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом

Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
REGNUM вчера в 15:39
Общество

«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов

Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Ведомости вчера в 11:42
Шоу-бизнес

Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

ТВ Центр вчера в 10:38
Финансы

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

Между США и Китаем Единственными из опрошенных РБК экспертов, чей базовый сценарий на конец года выбивается из коридора 64 – 65 руб. за доллар, оказались аналитики Сбербанка, однако и они допускают сохранение курса около 64 руб. за доллар почти с той же вероятностью.
РБК вчера в 22:00
Общество

Оскорбившую жителей Петрозаводска чиновницу уволят

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонен уволят за пост в фейсбуке, оскорбляющий жителей города.
РИА Новости вчера в 10:02
Интернет

Пользователи Twitter смогут скрывать ответы на свои публикации

В компании Twitter дали пользователям возможность скрывать ответы других пользователей на твитты.
Комсомольская правда вчера в 13:39
Общество

Медик, одобрившая новые правила медосмотра водителей, уволилась

Директор центреа Сербского Татьяна Клименко лишилась занимаемой должности по распоряжению министра здравоохранения, об этом сообщает Ruposters.ru.Именно она была инициатором изменения правил получения медицинских справок для водителей, которые привели бы к удорожанию.
Похвистнево-Информ вчера в 20:18
Фигурное катание

Фигуристы Степанова и Букин стали вторыми на этапе Гран-при в Японии

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин занимают второе место после ритм-танца на заключительном этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Саппоро (Япония).
Аргументы и Факты 00:48
Происшествия

Подавшего милостыню в 70 евроцентов француза оштрафовали на €100

Железнодорожная полиция оштрафовала на €100 француза, который подал 70 евроцентов женщине, просившей милостыню на вокзале в Тулузе.
Известия вчера в 21:00
Политика

Кем стали лидеры «оранжевой революции» на Украине спустя 15 лет

РИА Новости 00:29
Политика

Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие

Коммерсантъ вчера в 14:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное