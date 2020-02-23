Россия и Турция прорабатывают возможность расчета в рублях для российских туристов на турецких курортах. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу во время проходящей в столице региона велогонки "Тур Антальи".

с чего всё началось

Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах. Соответствующую инициативу захотели реализовать чиновники обеих стран, рассказал губернатор турецкого региона Анталья Мунир Каралоглу, сообщает ТАСС.

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