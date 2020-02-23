Общество

Lenta.ruLenta.ruРоссиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах

Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах. Соответствующую инициативу захотели реализовать чиновники обеих стран, рассказал губернатор турецкого региона Анталья Мунир Каралоглу, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось

Москва и Анкара прорабатывают возможность расчета в рублях на турецких курортах

Россия и Турция прорабатывают возможность расчета в рублях для российских туристов на турецких курортах. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу во время проходящей в столице региона велогонки "Тур Антальи".
ТАСС05:12

Подробнее о событии

Власти Антальи хотят разрешить россиянам расплачиваться рублями

Газета.Ru09:56

Москва и Анкара ведут переговоры о возможных расчетах в рублях на турецких курортах

Комсомольская правда05:43

Россиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах

Lenta.ru07:29

Москва и Анкара прорабатывают возможность расчета в рублях на турецких курортах

Коммерсантъ06:51

РФ обсуждает возможность расчета в рублях для туристов на курортах Турции

Московский Комсомолец05:43

РФ обсуждает возможность расплачиваться рублями на курортах Турции

Известия08:19

Москва и Анкара прорабатывают возможность расчета в рублях на турецких курортах

ТАСС05:12
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