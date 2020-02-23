Общество
Lenta.ruРоссиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах. Соответствующую инициативу захотели реализовать чиновники обеих стран, рассказал губернатор турецкого региона Анталья Мунир Каралоглу, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
Россия и Турция прорабатывают возможность расчета в рублях для российских туристов на турецких курортах. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу во время проходящей в столице региона велогонки "Тур Антальи".ТАСС05:12
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Москва и Анкара ведут переговоры о возможных расчетах в рублях на турецких курортах
Комсомольская правда05:43
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