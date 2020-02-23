Путешествия
Lenta.ruРоссиянам захотели разрешить платить рублями на турецких курортах
Россиянам могут разрешить платить рублями на турецких курортах. Соответствующую инициативу захотели реализовать чиновники обеих стран, рассказал губернатор турецкого региона Анталья Мунир Каралоглу, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
Россия и Турция прорабатывают возможность расчета в рублях для российских туристов на турецких курортах. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу во время проходящей в столице региона велогонки "Тур Антальи".ТАСС05:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Москва и Анкара ведут переговоры о возможных расчетах в рублях на турецких курортах
Комсомольская правда05:43
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 07:54, Ашберн
Комментарии
Кино
Презентация российских сериалов и фильмов состоялась на Берлинале
Презентация Created in Moscow прошла в рамках 70-го юбилейного Берлинале на Европейском кинорынке (EFM).
Здоровье
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо
Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь.
Происшествия
Семь человек погибли при землетрясении на границе Ирана и Турции
Эпицентр находился в 141 км к западу от иранского Тебриза и в 71 км к юго-востоку от турецкого Озалпа.
Футбол
«Бернли» разгромил «Борнмут» и вышел на восьмое место в АПЛ
В матче 27-го тура английской Премьер-Лиги "Бернли" дома разгромил "Борнмут".
Биатлон
Логинов заявил, что может завершить карьеру из-за постоянных нападок
Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что думает о завершении карьеры из-за давления и постоянных нападок.
Кино
Дженнифер Лоуренс сыграет в фильме режиссера «Игры на понижение»
Американская актриса Дженнифер Лоуренс сыграет в фильме режиссера "Игры на понижение" Адама Маккея.
Гаджеты
TSMC начала активную борьбу за рынок силовой электроники
Вступая в борьбу за рынок полупроводниковых продуктов на основе нитрида галлия (GaN), компания TSMC пытается расширить свой ассортимент.
Игры
«Микробоевик» Grounded появился в Steam с системными требованиями
Студия Obsidian Entertainment опубликовала системные требования своего будущего приключенческого боевика Grounded.
Единоборства
Стипе Миочич бросил вызов Тайсону Фьюри
Наука
Плотный завтрак поможет бороться с ожирением и диабетом
В результате исследования было установлено, что плотный завтрак поможет не только в борьбе с лишним весом, но и предотвратить развитие метаболических расстройств.
Спорт
«Подвиг я совершила один раз, поэтому и на руках качали один раз». Елена Вяльбе — о перипетиях карьеры, поступках «вопреки» и извинениях за допинг Егоровой
Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок На завершающие два этапа в Тронхейм приехала главный человек в российских лыжах — Елена Вяльбе, с которой мы поговорили не только о делах в сборной и состоянии лидеров, но и о роли Тронхейма в ее спортивной жизни, перипетиях карьеры и взглядах на то, как развивается лыжный спорт сейчас.
Армия и оружие
Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии
Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии.
Кино
Фильм «Мулан» стал первым игровым ремейком Disney с рейтингом PG-13
Американская ассоциация кинокомпаний (МРАА) выдала грядущей киноленте «Мулан» рейтинг PG-13.
Политика
Около ста человек пришли к офису Зеленского, требуя отставки Авакова
Акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова проходит у офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание "Громадское".
Шоу-бизнес
«Все выливаю на Федора»: Валюха из «Сватов» рассказала о жизни после развода
Шоу-бизнес
Сальма Хайек ответила на обвинения в злоупотреблении ботоксом
Сальма Хайек опубликовала в своем микроблоге пляжное селфи. Один из подписчиков обвинил актрису в злоупотреблении ботоксом.
Футбол
Юрген Клопп: «Ливерпуль» тоже бы не смог купить Холанда
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что обвинения в адрес «Манчестер Юнайтед» в провале попыток заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда выглядят безосновательными.
Происшествия
На Украине восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком
Маршрутный автобус и грузовик столкнулись в Николаевской области Украины, пострадали оба водителя и шесть пассажиров маршрутки, сообщается в воскресенье на сайте Госслужбы Украины по ЧС.
Общество
Сроки инкубационного периода коронавируса назвали в Китае
Симптомы нового типа коронавирусной инфекции проявились у жителей провинции Хубэй в Китае только через 27 дней, сообщают СМИ со ссылкой на источник в местных властях.
Футбол
Полузащитник «Сток Сити» может перейти в «Локомотив»
Полузащитник «Сток Сити» Жанелли Имбула может перейти в московский «Локомотив». Об этом сообщил итальянский журналист Николо Скира.
Футбол
«Ювентус» и дортмундская «Боруссия» интересуются 17-летним защитником «Порту» Эштевешом
Защитник «Порту» Томаш Эштевеш может продолжить карьеру в Германии или Италии.
Футбол
ЦСКА и «Уфа» объявили составы на товарищеский матч
Московский ЦСКА и "Уфа" определились со стартовыми составами на товарищеский матч. Встреча пройдет в испанском Кампоаморе.
Футбол
Бартомеу не намерен уходить в отставку с поста президента «Барселоны»
Хосеп Мария Бартомеу не собирается покидать должность президента каталонской «Барселоны», несмотря на критику болельщиков и недавний скандал с социальными сетями, сообщает Mundo Deportivo.
Космос
Телескоп размером с планету. Принципы функционирования и важность интерферометрии для астрономии
Хоккей
«Северсталь» с четвертой попытки обыграла «Витязь» в чемпионате КХЛ
"Северсталь" в предпоследнем матче чемпионата КХЛ принимала на своем льду подмосковный "Витязь" Уже на 4 минуте Владислав Кодола открыл счет, реализовав большинство.
Общество
В США астронавт-любитель погиб во время испытаний самодельной ракеты
Ракета на паровом двигателе рухнула на землю вскоре после запуска. Хьюз был известен своей уверенностью в том, что Земля плоская.
Политика
Захарова прокомментировала санкции США против Rosneft Trading SA
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что новые американские санкции, введенные против Rosneft Trading SA, являются примером недобросовестной конкуренции.
Авто