Общество
Lenta.ruРоссиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию. Такой шаг указан в плане по восстановлению экономики России, который Минэкономразвития направило в кабмин, передает газета «Известия».
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с чего всё началось
В рабочей версии плана по восстановлению экономики предлагается, чтобы до конца 2020-го на досрочную пенсию смогли претендовать граждане, которым осталось не два, а три года до выхода на отдых: то есть женщины в возрасте 52,5 лет и мужчины 57,5 лет.Известиявчера в 17:01
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Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю теплицу на огороде Пугачевой
NewInform вчера в 03:09
Общество
Собянин предупредил о значительном росте смертности от коронавируса
Уровень смертности среди пациентов с коронавирусом в мае ожидается выше, чем в апреле, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 07:26
Общество
Начинается прием заявлений на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет
Приём заявлений на выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно начнётся с 20 мая.
Призыв (г. Владимир) вчера в 06:00
Гаджеты
Samsung возглавил потребительский рейтинг смартфонов в США
Наибольшую удовлетворенность от покупки жители США испытали от смартфона Samsung Galaxy Note 9. 85% участников опроса сообщили об этом.
RuNews24.ru 02:18
Политика
Путин объяснил отсутствие единого тарифа на газ в ЕАЭС
"Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭс пока еще не достигнут, мы об этом с вами хорошо знаем, а пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал", - подчеркнул Путин, добавив, что это вообще-то "обычная мировая практика".
Газета.Ru вчера в 12:35
Политика
ЛНР пообещала отодвинуть линию соприкосновения в Донбассе
ЛНР отодвинет линию соприкосновения в Донбассе, если Вооруженные силы Украины не прекратят обстрелы мирного населения и объектов инфраструктуры, принадлежащих республике.
Политическая Экспертиза 00:41
Общество
В Туле медсестру наказали за работу в купальнике
Медсестра Тульской областной клинической больницы, работающая в инфекционном госпитале с больными COVID-19, надела купальник под спецкостюм.
Российская газета 03:24
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
Авто
К 2026 году АвтоВАЗ представит 17 новых моделей
В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня вчера в 08:54
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Происшествия
В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер
Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Общество
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 против европейских норм по газу
Европейский суд в Люксембурге отклонил иск Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2», против некоторых положений европейского законодательства о газопроводах из третьих стран, сообщает Reuters.
РБК 10:37
Политика
В США первую партию аппаратов ИВЛ для России погрузили на борт С-17
Американские военнослужащие и сотрудники агентства США по международному развитию (USAID) погрузили в среду первую партию из 50 американских аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), предназначенных для России, на борт военного самолет С-17.
ТАСС 10:22
Энергетика
Bloomberg сообщил об угрозе стабилизации американского рынка нефти
Армада из более чем 30 танкеров, емкостью свыше 50 миллионов баррелей саудовской нефти, идущей в направлении США, грозит воспрепятствовать экспорту нефти из Америки и перевернуть позитивный тренд на рынке.
Lenta.ru 07:11
Политика
Правительство Украины одобрило открытие границ с ЕС и Молдавией
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кабинет министров Украины одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдавией.
Коммерсантъ 08:46
Происшествия
В Великом Новгороде водитель внедорожника раздавил семью уток
Водитель внедорожника в Великом Новгороде переехал семью уток, переходящих дорогу.
Газета.Ru 05:13
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости 08:21
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
РИА Новости 07:33
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Гончаренко
RT на русском 05:18
Хоккей
В МХК назвали соперников сборной России по хоккею на ЧМ-2021
Как пишет Ридус, сборная Канады при этом будет играть свои матчи в Риге со сборными Финляндии, Америки, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Новые Известия 07:08
Здоровье
Доктор Мясников назвал средство для профилактики коронавируса
Врачи используют интерферон в форме назальных капель перед посещением «красной» зоны в качестве профилактики коронавирусной инфекции, этим препаратом могут пользоваться и обычные граждане, заявил официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач московской городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников.
Rambler News Service 09:56
Политика
Путин поручил проработать загрузку Северного морского пути
Владимир Путин поручил Министерству транспорта, Росатому и другим профильным ведомствам проработать вопрос загрузки Северного морского пути для поставок камчатской и дальневосточной рыбы в европейскую часть России.
РИА Новости 10:06
Общество
YouTube удалил аккаунт телеканала «Крым 24»
Руководство крымского телеканала "Крым 24" сообщило об удалении своего аккаунта на видео-хостинге YouTube с формулировкой "за нарушение условий", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:08
Энергетика
Цена нефти Brent превысила $36 за баррель
Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru 10:10
Гаджеты
Sony запатентовала безрамочный смартфон с выдвижными динамиками
Согласно новому патенту, зарегистрированным во Всемирном ведомстве интеллектуальной собственности (ВОИС), Sony разработала смартфон с выдвижными модулями, располагающимися на верхнем и нижнем краях.
MobiDevices 02:44
Общество
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая
21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28